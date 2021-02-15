Потрібно "двічі подумати", перш ніж змінювати Мінські домовленості, - посол Франції Понсен
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Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що зі зміною Мінських домовленостей треба бути обережним, тому що до них прив'язані міжнародні санкції проти РФ.
Про це де Понсен сказав під час публічної дискусії "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, припинення вогню на Донбасі "більш-менш сталося", хоча воно не є досконалим, і Україна продовжує зазнавати втрат.
"Це правда, що, з точки зору Парижа, ситуація складна. Росія весь час намагається робити вигляд, що вона не є стороною конфлікту, і намагається змусити Україну спілкуватися із сепаратистами напряму. Ми опираємося цій динаміці і намагаємося змусити Росію взяти на себе якісь зобов'язання... Я знаю, що в Україні відбувалися дебати щодо Мінських угод. Але ми прагматики, ми не впевнені, що, змінюючи формат перемовин, ви вирішите ситуацію. Все залежить від політичної волі Росії - чи захочуть вони брати на себе якусь відповідальність", - сказав де Понсен.
Він зазначив, що багато разів чув про існування "плану Б", однак не знає, в чому він полягає.
"Але поки його ("плану Б") немає, ви мусите дотримуватися "плану А", а це нормандський формат і Мінські угоди", - зауважив посол.
За словами де Понсена, французька сторона не вважає, що дискусія щодо зміни формату перемовин повністю позбавлена сенсу, але проблема в тому, наскільки Росія сприйме зміну формату і чи схоче вона "модифікувати те, що зараз існує".
"І ще ми повинні завжди пам'ятати, що Мінські угоди прив'язані до продовження санкцій проти Росії. Якщо не буде "Мінська", не буде санкцій за невиконання "Мінська". Тому ми повинні двічі подумати, перш ніж заходити на цю територію", - застеріг дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Іноземні інвестори в Росії представляють вже не лише самих себе, як наприклад - німецькі та французькі, Їх інколи рос хазяї нагороджують, інколи садять в тюрму, інколи їх літак може впоротися у снігоочищувач на аеродромі. Всяке буває.
Вербуют їх регулярно: - поять, підсовують дівчат і фіксують на камеру...а керівники Ів Роше уже звання в КГБ другий раз отримують.
Іноземні бізнесмени в свою чергу лобіюють інтереси росії в своїх країнах... - поять і башляють політиків своїх країн.
В той же час, ВСІ до єдиного російські інвестори за кордоном представляють спецслужби росії і служать російському режимові. Красти крадуть. Напиваються. Не без цього, але служать. Але примножують КГБешне багатство і купляють місцевих політиків і все інше, що під руку попаде...
Їх туди і посилають для цього. Щоб не стільки бізнес, як політиків до рук прибирати. "Верх" Угорщини, наприклад -майже весь вже скупили. В Італії до 50 відсотків. В Австрії не менше. У Франції більше третини, а от партія Лє ПЕн - сто відсотково...
В Німеччині куплена правляча партія, і декілька дрібних, прем'єри в кількості дві штуки (бувший і нинішня), Дойче банк, регулятор фінансових ринків, частина поліції. Та й президент - за допомогою Шрьодера - в придачу. Служить вірно, як собака. На врагофф Раші гавкає славно. Аж у вухах лящить. А як служить перед Путіним- як пудель. Меркель веде себе, як болонка. По дві-три години чекає, коли господар з'явитися "соізволіт". Боїться його, як вогню. А куди діватися...- минуле міцно тримає за спідницю...
Тому вищеприведена позиція французького політика - не випадковість, а наслідок ...
- Аль Капоне
Эта фраза же как тригер для зебилов! Сразу отключаются все немногочисленные нейроны
Всем насрать на ваши глубокие рассуждения, а реальность такова: "И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет "Минска", не будет санкций за невыполнение "Минска"
После этого поменяй носки, постриги ногти и отправляйся по адресу:
39,Вул Рейтарська - Киïв індекс 01901
Телефони: (+380) 044 590 36 00
Посол Франции находится там!
"После этого поменяй носки, постриги ногти и отправляйся по адресу:" - это опять таки что-то из личного опыта или ты убогое решило что ты у нас "юморист" аля бубочка зельцман?
Реальность, Олежка, не обращает внимания на твои, гм....., ну сам понимаешь.
Как сказал дедушка Кравчук - "маэмо те, що маэмо!"
Прими мои соболезнования!
Что касается позиции германии и франции, то слушать союзников кацапов может только идиот и самоубийца, и уж тем более менять свою Конституцию в обмен на "санкции" от еврошлюх, которые кстати практически автоматически снимут с орды после того как заставят Украину выполнить минскую капитуляцию. Вот такое "гибридное" мЫротворчество от еврошлюх. И ты бы тоже это понимал, если бы не был малолетним говноедом.
А если ночью в горячечном бреду тебе мерещится "менять свою Конституцию в обмен на "санкции" от еврошлюх" - попробуй обворачивания влажной простынёй комнатной температуры!