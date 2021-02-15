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Франція (1969) Мінськ (785) мінські угоди (2216)

Потрібно "двічі подумати", перш ніж змінювати Мінські домовленості, - посол Франції Понсен

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Потрібно

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що зі зміною Мінських домовленостей треба бути обережним, тому що до них прив'язані міжнародні санкції проти РФ.

Про це де Понсен сказав під час публічної дискусії "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, припинення вогню на Донбасі "більш-менш сталося", хоча воно не є досконалим, і Україна продовжує зазнавати втрат.

"Це правда, що, з точки зору Парижа, ситуація складна. Росія весь час намагається робити вигляд, що вона не є стороною конфлікту, і намагається змусити Україну спілкуватися із сепаратистами напряму. Ми опираємося цій динаміці і намагаємося змусити Росію взяти на себе якісь зобов'язання... Я знаю, що в Україні відбувалися дебати щодо Мінських угод. Але ми прагматики, ми не впевнені, що, змінюючи формат перемовин, ви вирішите ситуацію. Все залежить від політичної волі Росії - чи захочуть вони брати на себе якусь відповідальність", - сказав де Понсен.

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Він зазначив, що багато разів чув про існування "плану Б", однак не знає, в чому він полягає.

"Але поки його ("плану Б") немає, ви мусите дотримуватися "плану А", а це нормандський формат і Мінські угоди", - зауважив посол.

За словами де Понсена, французька сторона не вважає, що дискусія щодо зміни формату перемовин повністю позбавлена сенсу, але проблема в тому, наскільки Росія сприйме зміну формату і чи схоче вона "модифікувати те, що зараз існує".

"І ще ми повинні завжди пам'ятати, що Мінські угоди прив'язані до продовження санкцій проти Росії. Якщо не буде "Мінська", не буде санкцій за невиконання "Мінська". Тому ми повинні двічі подумати, перш ніж заходити на цю територію", - застеріг дипломат.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
И о чем там в ОАЭ ШЕПТАЛИСЬ ? 😀😀😀
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15.02.2021 15:56
+4
І усе закінчиться як в Карабаху, тільки ще років через 25?
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15.02.2021 15:59
+4
Во заявляет. Оказывается санкции на росийю вводили не за оккупацию территорий и войну в Украине, а за легализацию этой оккупации.
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15.02.2021 16:02
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И о чем там в ОАЭ ШЕПТАЛИСЬ ? 😀😀😀
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15.02.2021 15:56 Відповісти
І усе закінчиться як в Карабаху, тільки ще років через 25?
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15.02.2021 15:59 Відповісти
Во заявляет. Оказывается санкции на росийю вводили не за оккупацию территорий и войну в Украине, а за легализацию этой оккупации.
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15.02.2021 16:02 Відповісти
Тотальна скупка росією іноземців. А через них - і вплив на політику іноземних держав...

Іноземні інвестори в Росії представляють вже не лише самих себе, як наприклад - німецькі та французькі, Їх інколи рос хазяї нагороджують, інколи садять в тюрму, інколи їх літак може впоротися у снігоочищувач на аеродромі. Всяке буває.
Вербуют їх регулярно: - поять, підсовують дівчат і фіксують на камеру...а керівники Ів Роше уже звання в КГБ другий раз отримують.
Іноземні бізнесмени в свою чергу лобіюють інтереси росії в своїх країнах... - поять і башляють політиків своїх країн.
В той же час, ВСІ до єдиного російські інвестори за кордоном представляють спецслужби росії і служать російському режимові. Красти крадуть. Напиваються. Не без цього, але служать. Але примножують КГБешне багатство і купляють місцевих політиків і все інше, що під руку попаде...
Їх туди і посилають для цього. Щоб не стільки бізнес, як політиків до рук прибирати. "Верх" Угорщини, наприклад -майже весь вже скупили. В Італії до 50 відсотків. В Австрії не менше. У Франції більше третини, а от партія Лє ПЕн - сто відсотково...
В Німеччині куплена правляча партія, і декілька дрібних, прем'єри в кількості дві штуки (бувший і нинішня), Дойче банк, регулятор фінансових ринків, частина поліції. Та й президент - за допомогою Шрьодера - в придачу. Служить вірно, як собака. На врагофф Раші гавкає славно. Аж у вухах лящить. А як служить перед Путіним- як пудель. Меркель веде себе, як болонка. По дві-три години чекає, коли господар з'явитися "соізволіт". Боїться його, як вогню. А куди діватися...- минуле міцно тримає за спідницю...

Тому вищеприведена позиція французького політика - не випадковість, а наслідок ...

Потрібно "двічі подумати", перш ніж змінювати Мінські домовленості, - посол Франції Понсен - Цензор.НЕТ 9766
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15.02.2021 17:34 Відповісти
Похоже что медиа не правильно писали что Украину критиковали в ЕС за коррупцию, скорее всего что критиковали что наша коррупция не дотягивает до ихней международной.
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15.02.2021 18:15 Відповісти
жабоїди не хотят міняти формат,юо якщо їх там не буде,то путін і підкупляти їх не буде. фінанси підуть в іншу сторону,от і переживають.Давно треба закривати ті мінські угоди і переходити на якісь варшавськічи бакінські чи ще якісь но не на території рабів путіна.
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15.02.2021 16:07 Відповісти
а жабоедов кто-то просили хрюкать?..
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15.02.2021 16:08 Відповісти
Не думая подписали,так же и перепишут. Нужно "дважды подумать", прежде чем менять Минские договоренности, - посол Франции Понсен - Цензор.НЕТ 1144
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15.02.2021 16:09 Відповісти
"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились"
- Аль Капоне
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15.02.2021 16:13 Відповісти
В очах цього мерзотника посла - страх, зрада, жадоба до грошів.
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15.02.2021 16:15 Відповісти
Нужно "дважды подумать" (c)

Эта фраза же как тригер для зебилов! Сразу отключаются все немногочисленные нейроны
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15.02.2021 16:22 Відповісти
Но мы прагматики, мы не уверены, что, изменяя формат переговоров, вы решите ситуацию. - прагматики изменяют формат если созданный ими не работает,но французкие членососы рашистского прагматизма.который создал минский формат не будут изменять ничего ибо это не их прагматизм... Нужно "дважды подумать", прежде чем менять Минские договоренности, - посол Франции Понсен - Цензор.НЕТ 5393
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15.02.2021 16:25 Відповісти
бгг, а кто то взял на себя ответственность за геноцид в руанде где перебили миллион человек ? а ведь виновники сидят во главе миротворческой миссии оон
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15.02.2021 16:27 Відповісти
місіонери оон перебили аборигенів, щоб брати відповідальність на себе?
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15.02.2021 16:34 Відповісти
Вы читать умеет, критики?
Всем насрать на ваши глубокие рассуждения, а реальность такова: "И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет "Минска", не будет санкций за невыполнение "Минска"
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15.02.2021 17:05 Відповісти
Ви особисто знаєте які санкції накладені на мокшанщину за невиконання мінських угод? Скажу по-секрету там крім мінських на кацапах тих санкцій як бліх. Так що непереймайтеся ви так паперу з французами. На мою думку,коли б ті ж таки французи насправді дотримувалися санкційної політики то кацапи зараз би вили ще більше. То все окозамилювання від друга Макрона,не більше. ІМХО.
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15.02.2021 17:20 Відповісти
Без поддержки Запада нас Расия давно бы сожрала с потрохами. ИМХО
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15.02.2021 17:56 Відповісти
А каким это образом оказалось, что санкции привязаны к минской капитуляции, не подскажешь говноед? Может евромляди просто решили что им удобно вместе с кацапами нагнуть слабую жертву агрессии и заставить нас выполнить все хотелки кремля, при этом делая вид, что они наши "друзья" и в чем-то нас поддерживают? Ты как великий АНАЛитик наверняка уже все знаешь и все продумал, не так ли?
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15.02.2021 21:55 Відповісти
Олежка, прежде чем разговаривать с людьми - говно из ротика выплюнь. Потом рот прополощи эликсиром и прочитай новость, в которую ты тужышься насрать. В особенности это место: "Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что с изменением Минских договоренностей надо быть осторожным, потому что к ним привязанные международные санкции против РФ."
После этого поменяй носки, постриги ногти и отправляйся по адресу:

39,Вул Рейтарська - Киïв індекс 01901
Телефони: (+380) 044 590 36 00

Посол Франции находится там!
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16.02.2021 10:35 Відповісти
Ты как большой любитель гуана решал поделиться житейским опытом в избавлении от последствий его употребления? Не удивлен, опыт говноеда у тебя видать очень большой, не исключено что с раннего детства. Ну и и как великому жопоголовому АНАЛитику я тебе напомню простые вещи - так называемые "санкции" еврошлюхи против кацапов ввели до подписания минской капитуляции и самостоятельно решили их привязать к их выполнению ( так что аналогичным образом они их могут снять в любой момент, под любым надуманным предлогом), при этом как сами "санкции" в основном состоят из запрета на въезд на территорию ЕС нескольким десяткам кацапских террористов, а те что касаются экономики (например запрет на экономическое сотрудничество с оккупированным Крымом) очень легко обходятся и фактически не работают. И если бы ты не было бы жопоголовым быдлом, то ты понимало бы, что нужно быть последним идиотом и предателем страны, чтобы ради всего этого цирка от евромлядей менять свою Конституцию под кацапов и делать из Украины фактически конфедерацию, когда украинская власть над ОРДЛО будет чисто номинальной, о чем и говорится в минской капитуляции и законе "об особливостях місцевого самоврядування на терріторії окремих регіонів Донецької та Луганської областей", принятому во исполнение этой капитуляции парламентом Украины. Ну а та как ты тупой говноед, то значит ты и дальше будешь кукарекать про то, что ради "санкций" нужно уничтожить страну на радость кацапам и их европейским друзьям.
"После этого поменяй носки, постриги ногти и отправляйся по адресу:" - это опять таки что-то из личного опыта или ты убогое решило что ты у нас "юморист" аля бубочка зельцман?
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17.02.2021 22:21 Відповісти
То, что ты тут выкакал и выложил свои какашечки красивым узором - не наполняет это фекальное панно смыслом. Ни Макрон, ни Меркель не приедут к тебе во флигель изучать твой помёт.
Реальность, Олежка, не обращает внимания на твои, гм....., ну сам понимаешь.
Как сказал дедушка Кравчук - "маэмо те, що маэмо!"
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18.02.2021 11:08 Відповісти
Вот чем больше с тобой говноедом "общаюсь", тем больше убеждаюсь что гуано, это главная тема всех твоих высеров. При этом смысл как таковой просто отсутствует, зато ты душу изливаешь, а может просто ищешь таких же копрофилов как и ты? Причем по сути твоих высеров то и ответить просто нечего, потому что нет сути, не считать же смыслом твое тупое ватное написание на азировке высказывания кравчука. Впрочем на то ты и говноед, чтобы срать а не писать.
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18.02.2021 22:49 Відповісти
Ты можешь разорвать свою письку в кровавые клочья, но от этого ни позиция Франции, ни позиция Германии не изменится...
Прими мои соболезнования!
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19.02.2021 09:59 Відповісти
Ну вот все и встало на свои места, тебя говноед малолетний выдал твой лексикон про "письку", теперь жду шуток про "мамку" и тогда можно будет уверенно утверждать, что ты малолетка. При этом не важно сколько тебе лет, главное что уровень развития у тебя как у малолетки, а говноедство только отягащает твою природную тупость.
Что касается позиции германии и франции, то слушать союзников кацапов может только идиот и самоубийца, и уж тем более менять свою Конституцию в обмен на "санкции" от еврошлюх, которые кстати практически автоматически снимут с орды после того как заставят Украину выполнить минскую капитуляцию. Вот такое "гибридное" мЫротворчество от еврошлюх. И ты бы тоже это понимал, если бы не был малолетним говноедом.
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19.02.2021 15:07 Відповісти
Увы, Олежка, даже если ты оклеишь пенопластом дверь своего сортира и закроешься на крючёчек, чтобы не слышать радио, позиции германии и франции, увы, не изменятся...
А если ночью в горячечном бреду тебе мерещится "менять свою Конституцию в обмен на "санкции" от еврошлюх" - попробуй обворачивания влажной простынёй комнатной температуры!
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19.02.2021 16:04 Відповісти
А не пошел бы ты...
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15.02.2021 19:17 Відповісти
Во-первых еврошлюхи сами решили привязать свои "санкции" к минской капитуляции, потому как они вводили их до подписания этой самой капитуляции, а во-вторых санкции наложенные евромлядями на орду за оккупацию Донбасса и аннексию Крыма просто смешные , и носят в основном персональный характер (запрет на въезд для нескольких десяткой кацапских террористов) и в ответ они хотят чтобы мы изменили свою Конституцию под давлением кацапов, превратили страну в конфедерацию, где лугандон будет иметь все атрибуты государства де-факто, но де-юре будет как бы частью Украины (второе приднестровье), да еще и не мешали кацапам убивать наших солдат, потому что им и клоуну удобно делать вид, что существует какое-то там "перемирие"? И при этом мы их своих карманов кормим этих жабоедов рассчитываясь за аферы армяшки -авакяшки по покупке французских вертолетов, катеров, электровозов? А нужны ли нам такие "союзники", которые играют на стороне врага?
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15.02.2021 21:51 Відповісти
предлагаю дважды отиметь посла паяльником в сраку, а потом переспросить его мнение
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15.02.2021 23:26 Відповісти
Зато не нужно дважды думать, что Франция агент роSSии, а Макрон подстилка об которую кабаев-кривоногих вытирает ноги. Достаточно и одного раза.
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16.02.2021 03:04 Відповісти
 
 