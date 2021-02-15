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Новини Політика України
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ВР (11730) вибори (6158) Донецька область (5688) Європейська Солідарність (1021) Кузьменко Юлія (164)

"ЄС" висунула Юлію Кузьменко кандидатом на довибори в Раду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Європейська Солідарність" висунула відомого волонтера, дитячого кардіохірурга, кандидата медичних наук Юлію Кузьменко кандидатом на довиборах до Верховної Ради в окрузі №50 у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Таке рішення ухвалив з'їзд партії у відповідь на численні звернення ветеранських і волонтерських організацій.

За словами нардепа Яни Зінкевич, у "Європейську Солідарність" надійшло дуже багато звернень із багатьох регіонів і від різних організацій патріотичного українського напрямку.

"У всіх цих зверненнях до партії звучить одна думка, прохання, вимога, заклик - підтримати на довиборах до Верховної Ради по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада", - розповіла Зінкевич. Вона зазначила, що вже понад рік триває розслідування у справі Шеремета, в якому слідчі просто рятують честь президентського мундира.

Читайте: Суд у справі Шеремета: Антоненку, Кузьменко і Дугарь продовжили запобіжний захід на 2 місяці

Зінкевич також нагадала, що "Європейська Солідарність" закликає парламент ухвалити постанову про припинення політичних репресій в Україні: "В особі Юлії Кузьменко ми підтримуємо всіх несправедливо переслідуваних в Україні патріотів, волонтерів, ветеранів та майданівців".

У своєму онлайн зверненні Юлія Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, нагадала, що в 2014 році тисячі волонтерів і добровольців піднялися на захист країни. Тоді вони сприймали як негативний жарт можливість переслідування за це. А тепер - каже Кузьменко - це реальність.

"І ось за вікном 2021. Переслідування і репресії проти політиків, проти громадських діячів, активістів, волонтерів і військових вступили в силу та обороти, які були, мабуть, останній раз за радянських часів. Вони навіть отримали статус системних", - говорить Кузьменко.

Кузьменко також зазначила, що Донбас - це її батьківщина, Донбас повинен бути і відчувати себе частиною України, а також подякувала всім громадським організаціям за підтримку, а "ЄС" - за рішення підтримати її кандидатуру.

Довибори в 50-му окрузі в Донецькій області відбудуться 28 березня 2021.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
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Топ коментарі
+18
Если Киву одеть в шерстяные кальсоны, и дрочить он будет в эбонитовых рукавицах, то он будет добывать электричество прямо в Раде. "ЕС" выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду - Цензор.НЕТ 905
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15.02.2021 16:24
+15
Тільки от їй зараз не дають бути лікарем - суд не погоджується послабити домашній арешт, щоб Кузьменко могла оперувати дітей. Це ж якими гнидами треба бути, щоб через політичну доцільність змушувати страждати дітей? Ну от реально, що б змінилося, якби Кузьменко дозволили оперувати? Вона втекла б чи що?
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15.02.2021 16:14
+13
Та не. Мудрому нариду подавай Киву.
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15.02.2021 16:02
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Правила форума Рада форумчан
Та не. Мудрому нариду подавай Киву.
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15.02.2021 16:02 Відповісти
Если Киву одеть в шерстяные кальсоны, и дрочить он будет в эбонитовых рукавицах, то он будет добывать электричество прямо в Раде. "ЕС" выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду - Цензор.НЕТ 905
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15.02.2021 16:24 Відповісти
а если проводом ПВС 3х2,5 соединить анус Кивы с анусом Главзебила, то електричество будет сразу подаваться потребителю.
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15.02.2021 19:13 Відповісти
В донецкой области у нее шансов нет. Там за вату голосуют...
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15.02.2021 16:02 Відповісти
Та да... Але, можливо, військові підтримають, дадуть пару тисяч голосів, там округ вполовинений... Звягільський обирався а 2014-му за півтори тисячі...
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15.02.2021 16:57 Відповісти
військові і за зелю голосували 73 %. а зараз що - вони просто мішені для кацапських снайперів...
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15.02.2021 17:02 Відповісти
Дай бог
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15.02.2021 19:49 Відповісти
кандидатов в депутаты не садят. и судьям сигнал. вон Тимошенко посадили и что - в живых никого уже не осталось, кто её мучал в Качановской колонии.
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15.02.2021 19:16 Відповісти
В 50-м округе нарід скорее проголосует за Королевскую.
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15.02.2021 16:05 Відповісти
Сьогодні хороший лікар, тим більш дитячий, куди важливіший за будь яку політичну шалаву. Змінить Кузьменко, в Раді не зможе нічого, а лікаря ми втратимо. Були вже там у нас в "партії" Ляшка, Злати Огневіч, які потім співали "Солодка кара...", були Лижички, були двічі не Вакарчуки, були і інші.
Кандидат в Раду має йти заради чітких і зрозумілих програм, а не на підтанцьовці у того чи іншого політика.
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15.02.2021 16:10 Відповісти
Тільки от їй зараз не дають бути лікарем - суд не погоджується послабити домашній арешт, щоб Кузьменко могла оперувати дітей. Це ж якими гнидами треба бути, щоб через політичну доцільність змушувати страждати дітей? Ну от реально, що б змінилося, якби Кузьменко дозволили оперувати? Вона втекла б чи що?
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15.02.2021 16:14 Відповісти
Да, была уже одна законодательница. Первый номером от "матьківщини". Первее самой Багини. И что?
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15.02.2021 16:14 Відповісти
Минув уже рік.
"ЄС" висунула Юлію Кузьменко кандидатом на довибори в Раду - Цензор.НЕТ 2712
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15.02.2021 16:37 Відповісти
Кто то может подскажет, какого чорта президенту с Авакяном встревать в это мутное дело, через 3 года после убийства журналиста? Вова, извинись перед арестованными, как минимум - и забудь! У тебя и так дел - выше головы! К импичменту, к примеру надо готовиться и т.д,
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15.02.2021 17:01 Відповісти
Увы... шансов там у нее почти нет. Там быстрей за дохлого захарку проголосуют.
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15.02.2021 17:28 Відповісти
Сумнівний хід.Звісно,непрохідна.
Політологи вважають,що це додасть пару балів для партійних рейтингів,то зрозуміло.
Але тепер Кузьменко,її погляди і заяви будуть асоціювати з партією.
А з огляду,що пані зі зраднюківсько-баригоборної секти...виглядає не дуже добре.
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15.02.2021 17:50 Відповісти
да, була вона там. Але тюрма круто міняє погляди.
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15.02.2021 18:16 Відповісти
помилка
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15.02.2021 18:17 Відповісти
у 50 округ входять, Добропілля, Покровськ, Мирноград та інші. Шанси в неї мінімальні, там вати вище даху. Хоча я дуже хочу помилитися
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15.02.2021 18:57 Відповісти
 
 