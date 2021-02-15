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Новости Политика Украины
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"ЕС" выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Европейская Солидарность" выдвинула известного волонтера, детского кардиохирурга, кандидата медицинских наук Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Такое решение принял съезд партии в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских организаций.

По словам нардепа Яны Зинкевич, в "Европейскую Солидарность" поступило очень много обращений из многих регионов, и от различных организаций патриотического украинского направления. 

"Во всех этих обращениях к партии звучит одна мысль, просьба, требование, призыв - поддержать на довыборах в Верховную Раду по 50-му избирательному округу известного в Украине волонтера, детского медика Юлию Кузьменко, которую сейчас бездоказательно и несправедливо преследует власть", - рассказала Зинкевич. Она отметила, что уже более года продолжается расследование по делу Шеремета, в котором следователи просто спасают честь президентского мундира.

Читайте: Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца

Зинкевич также напомнила, что "Европейская Солидарность" призывает парламент принять постановление о прекращении политических репрессий в Украине : "В лице Юлии Кузьменко мы поддерживаем всех несправедливо преследуемых в Украине патриотов, волонтеров, ветеранов и майдановцев".

В своем онлайн обращении Юлия Кузьменко, которая находится под домашним арестом, напомнила, что в 2014 году тысячи волонтеров и добровольцев поднялись на защиту страны. Тогда они воспринимали как нехорошую шутку возможность преследования за это. А теперь - говорит Кузьменко - это реальность.

"И вот за окном 2021. Преследования и репрессии против политиков, против общественных деятелей, активистов, волонтеров и военных вступили в силу и обороты, которые были, пожалуй, последний раз в советское время. Они даже получили статус системных", - говорит Кузьменко.

Кузьменко также отметила, что Донбасс - это ее родина, Донбасс должен быть и чувствовать себя частью Украины, а также поблагодарила все общественные организации за поддержку, а "ЕС" - за решение поддержать ее кандидатуру.

Довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта 2021.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Если Киву одеть в шерстяные кальсоны, и дрочить он будет в эбонитовых рукавицах, то он будет добывать электричество прямо в Раде. "ЕС" выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду - Цензор.НЕТ 905
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15.02.2021 16:24
+15
Тільки от їй зараз не дають бути лікарем - суд не погоджується послабити домашній арешт, щоб Кузьменко могла оперувати дітей. Це ж якими гнидами треба бути, щоб через політичну доцільність змушувати страждати дітей? Ну от реально, що б змінилося, якби Кузьменко дозволили оперувати? Вона втекла б чи що?
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15.02.2021 16:14
+13
Та не. Мудрому нариду подавай Киву.
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15.02.2021 16:02
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Та не. Мудрому нариду подавай Киву.
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15.02.2021 16:02 Ответить
Если Киву одеть в шерстяные кальсоны, и дрочить он будет в эбонитовых рукавицах, то он будет добывать электричество прямо в Раде. "ЕС" выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду - Цензор.НЕТ 905
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15.02.2021 16:24 Ответить
а если проводом ПВС 3х2,5 соединить анус Кивы с анусом Главзебила, то електричество будет сразу подаваться потребителю.
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15.02.2021 19:13 Ответить
В донецкой области у нее шансов нет. Там за вату голосуют...
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15.02.2021 16:02 Ответить
Та да... Але, можливо, військові підтримають, дадуть пару тисяч голосів, там округ вполовинений... Звягільський обирався а 2014-му за півтори тисячі...
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15.02.2021 16:57 Ответить
військові і за зелю голосували 73 %. а зараз що - вони просто мішені для кацапських снайперів...
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15.02.2021 17:02 Ответить
Дай бог
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15.02.2021 19:49 Ответить
кандидатов в депутаты не садят. и судьям сигнал. вон Тимошенко посадили и что - в живых никого уже не осталось, кто её мучал в Качановской колонии.
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15.02.2021 19:16 Ответить
В 50-м округе нарід скорее проголосует за Королевскую.
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15.02.2021 16:05 Ответить
Сьогодні хороший лікар, тим більш дитячий, куди важливіший за будь яку політичну шалаву. Змінить Кузьменко, в Раді не зможе нічого, а лікаря ми втратимо. Були вже там у нас в "партії" Ляшка, Злати Огневіч, які потім співали "Солодка кара...", були Лижички, були двічі не Вакарчуки, були і інші.
Кандидат в Раду має йти заради чітких і зрозумілих програм, а не на підтанцьовці у того чи іншого політика.
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15.02.2021 16:10 Ответить
Тільки от їй зараз не дають бути лікарем - суд не погоджується послабити домашній арешт, щоб Кузьменко могла оперувати дітей. Це ж якими гнидами треба бути, щоб через політичну доцільність змушувати страждати дітей? Ну от реально, що б змінилося, якби Кузьменко дозволили оперувати? Вона втекла б чи що?
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15.02.2021 16:14 Ответить
Да, была уже одна законодательница. Первый номером от "матьківщини". Первее самой Багини. И что?
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15.02.2021 16:14 Ответить
Минув уже рік.
"ЄС" висунула Юлію Кузьменко кандидатом на довибори в Раду - Цензор.НЕТ 2712
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15.02.2021 16:37 Ответить
Кто то может подскажет, какого чорта президенту с Авакяном встревать в это мутное дело, через 3 года после убийства журналиста? Вова, извинись перед арестованными, как минимум - и забудь! У тебя и так дел - выше головы! К импичменту, к примеру надо готовиться и т.д,
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15.02.2021 17:01 Ответить
Увы... шансов там у нее почти нет. Там быстрей за дохлого захарку проголосуют.
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15.02.2021 17:28 Ответить
Сумнівний хід.Звісно,непрохідна.
Політологи вважають,що це додасть пару балів для партійних рейтингів,то зрозуміло.
Але тепер Кузьменко,її погляди і заяви будуть асоціювати з партією.
А з огляду,що пані зі зраднюківсько-баригоборної секти...виглядає не дуже добре.
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15.02.2021 17:50 Ответить
да, була вона там. Але тюрма круто міняє погляди.
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15.02.2021 18:16 Ответить
помилка
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15.02.2021 18:17 Ответить
у 50 округ входять, Добропілля, Покровськ, Мирноград та інші. Шанси в неї мінімальні, там вати вище даху. Хоча я дуже хочу помилитися
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15.02.2021 18:57 Ответить
 
 