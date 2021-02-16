Кабмін запросив позицію міжнародних партнерів щодо законопроєкту про НАБУ, - віцепрем'єрка Стефанішина
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Кабінет Міністрів попросив міжнародних партнерів висловити консолідовану позицію щодо законопроєкту про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Чиновниця розповіла, що уряд під час учорашнього позачергового засідання розглянув не одну поправку щодо звільнення директора НАБУ, а великий законопроєкт, спрямований на врахування рішення Конституційного суду, яким було визнано неконституційною процедуру призначення директора НАБУ указом Президента.
"Цей закон містить дуже широкий спектр різних положень. Він проговорювався також з МВФ. Є спірні положення, які викликали певний резонанс, але цей законопроєкт ще буде розглядатися в парламенті. Ми запросили консолідовану позицію міжнародних партнерів, і ця позиція буде обговорюватися, враховуватися", - сказала Стефанішина.
За словами віцепрем’єрки, цей законопроєкт є одним з комплексу рішень, які вже ухвалювалися парламентом і будуть надалі вноситися і Президентом, і урядом для відновлення повноцінної діяльності антикорупційних органів.
"Цей законопроєкт не був написаний за одну ніч, він дискутувався кілька місяців і, звичайно, на платформі парламенту, з міжнародними партнерами всі зауваження будуть нівелюватися і обговорюватися", - запевнила Стефанішина.
Нагадаємо, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України. Текст законопроєкту на сайті парламенту наразі відсутній.
Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що новий законопроєкт надає НАБУ статус органу виконавчої влади та визначає нову процедуру обрання директора відомства.
Будь ласка, зачекайте...
Полечись.
По твоему бреду.
Резолюция ЕС. ЧТО ТАМ НАПИСАНО ?
Европейский парламент (ЕП), рассмотрел выполнение Украиной условий заключенного несколько лет назад соглашения об ассоциации,утвердил итоговую резолюцию об исполнении соглашения.
Вот некоторые пункты из резолюции
пункты Е-F-G Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I
"Турборежим" в принятия законодательных актов во второй половине 2019 года "...в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качеству законодательства"
Прямая ответственность за это глава Верховной Рады Разумков опустивший дичайшие нарушения требований Регламента.
Широкое распространение коррупции
"... широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине; "
мы знаем
пункт J.2021-01-17 Зеленский, как центр государственной коррупции.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
ПУНКТ 41. ВЛАСТЬ АТАКУЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНЫ
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилля
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
"Настоятельно призывает украинские власти срочно завершить модернизацию атомных электростанций и расследовать задержки в этих процессах, в частности, при модернизации Запорожской атомной электростанции;"
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Другими словами, НАБУ будет подчинятся Шмигалю, а через него Ахметову.
Браво Ринат! Ты сделал всех!
Источник: https://censor.net/ru/n3248133