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Кабмін запросив позицію міжнародних партнерів щодо законопроєкту про НАБУ, - віцепрем'єрка Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін запросив позицію міжнародних партнерів щодо законопроєкту про НАБУ, - віцепрем'єрка Стефанішина

Кабінет Міністрів попросив міжнародних партнерів висловити консолідовану позицію щодо законопроєкту про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чиновниця розповіла, що уряд під час учорашнього позачергового засідання розглянув не одну поправку щодо звільнення директора НАБУ, а великий законопроєкт, спрямований на врахування рішення Конституційного суду, яким було визнано неконституційною процедуру призначення директора НАБУ указом Президента.

"Цей закон містить дуже широкий спектр різних положень. Він проговорювався також з МВФ. Є спірні положення, які викликали певний резонанс, але цей законопроєкт ще буде розглядатися в парламенті. Ми запросили консолідовану позицію міжнародних партнерів, і ця позиція буде обговорюватися, враховуватися", - сказала Стефанішина.

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За словами віцепрем’єрки, цей законопроєкт є одним з комплексу рішень, які вже ухвалювалися парламентом і будуть надалі вноситися і Президентом, і урядом для відновлення повноцінної діяльності антикорупційних органів.

"Цей законопроєкт не був написаний за одну ніч, він дискутувався кілька місяців і, звичайно, на платформі парламенту, з міжнародними партнерами всі зауваження будуть нівелюватися і обговорюватися", - запевнила Стефанішина.

Нагадаємо, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України. Текст законопроєкту на сайті парламенту наразі відсутній.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що новий законопроєкт надає НАБУ статус органу виконавчої влади та визначає нову процедуру обрання директора відомства.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Напевне, консультацію в Євросоюзі та у венеціанській комісії потрібно отримувати до реєстрації законопроекту, а не опісля. Тим більше, законопроект поданий як невідкладний...
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16.02.2021 01:44
+9
Дятлы - не трогайте НАБУ !!! вы ускорите ваш и так быстрый конец, да еще и с большими криминальными-политическими последствиями для вас всех !! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3439 Хотя !? ТРОГАЙТЕ камикадзы !!! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1263
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16.02.2021 01:50
+6
Сраный кацап - он неизменно обосран, это да
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16.02.2021 04:50
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Напевне, консультацію в Євросоюзі та у венеціанській комісії потрібно отримувати до реєстрації законопроекту, а не опісля. Тим більше, законопроект поданий як невідкладний...
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16.02.2021 01:44 Відповісти
Дятлы - не трогайте НАБУ !!! вы ускорите ваш и так быстрый конец, да еще и с большими криминальными-политическими последствиями для вас всех !! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3439 Хотя !? ТРОГАЙТЕ камикадзы !!! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1263
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16.02.2021 01:50 Відповісти
Ты так переживаешь за их конец?
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16.02.2021 05:53 Відповісти
Він за себе переживає - потрібно буде багато мотузок і гілля.... А потім ще ями на кладовищах копать... А це добрий шмат роботи...
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16.02.2021 06:44 Відповісти
Болеешь? Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 466
Полечись. Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9062
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16.02.2021 06:52 Відповісти
По собі судиш?...
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16.02.2021 06:55 Відповісти
Нет.
По твоему бреду. Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1545
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16.02.2021 06:58 Відповісти
На свій "брєд" зверни увагу... І "сравни"... І визначся - "срав", чи ні...
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16.02.2021 07:00 Відповісти
Я ж не знаю, може ти ще й срав, коли марив. Кабмін запросив позицію міжнародних партнерів щодо законопроєкту про НАБУ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 2012
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16.02.2021 08:24 Відповісти
да.. жду не дождусь..скорей бы..
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16.02.2021 12:47 Відповісти
Независимость - она такая.
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16.02.2021 02:32 Відповісти
Сраный кацап - он неизменно обосран, это да
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16.02.2021 04:50 Відповісти
2021-02-12
Резолюция ЕС. ЧТО ТАМ НАПИСАНО ?
Европейский парламент (ЕП), рассмотрел выполнение Украиной условий заключенного несколько лет назад соглашения об ассоциации,утвердил итоговую резолюцию об исполнении соглашения.
Вот некоторые пункты из резолюции
пункты Е-F-G Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I
"Турборежим" в принятия законодательных актов во второй половине 2019 года "...в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качеству законодательства"
Прямая ответственность за это глава Верховной Рады Разумков опустивший дичайшие нарушения требований Регламента.
Широкое распространение коррупции
"... широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине; "
мы знаем
пункт J.2021-01-17 Зеленский, как центр государственной коррупции.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
ПУНКТ 41. ВЛАСТЬ АТАКУЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНЫ
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилля
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
"Настоятельно призывает украинские власти срочно завершить модернизацию атомных электростанций и расследовать задержки в этих процессах, в частности, при модернизации Запорожской атомной электростанции;"
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16.02.2021 03:10 Відповісти
3,14здят и 3,14здют - позиция зеленой власти. А, шо зебилы хавают
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16.02.2021 04:47 Відповісти
Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что новый законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти ...
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Другими словами, НАБУ будет подчинятся Шмигалю, а через него Ахметову.
Браво Ринат! Ты сделал всех!
Источник: https://censor.net/ru/n3248133
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16.02.2021 05:42 Відповісти
Сережка,а ты не в курсе,что Украина взяла курс на Евросоюз и НАТО?Наши законы,наша армия должны соответствовать.Да и хороший совет никогда не мешал.Другое дело,что отсутствие среди чиновников не коррумпированых,да еще зависимых,как от компромата и олигархов,назначая кого то,тут же надо придумывать,как его убрать...
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16.02.2021 07:16 Відповісти
Тебя ,***********, забіли спросить! Надо вообще прямое управление США и ЕС вводить ьс полной заменой судейского корпуса(90%)
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16.02.2021 07:57 Відповісти
Какого только мусора не понавыбирали в эту раду. И в кого не плюнь все юристы правознавцы международники.
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16.02.2021 07:25 Відповісти
Та які вони в більшості своїй юристи, міжнародники... Мажори дипломи і наукові ступені КУПИЛИ. ОСЬ І ВСЯ ПРОДАЖНО-КУПЛЕНА "ЕЛІТА", НЕ ОСВІЧЕНА, ТОМУ ТАКІ ЗАКОНИ І ПОСТУПКИ. ВОНИ ПРИВИКЛИ ВИРІШУВАТИ ЧЕРЕЗ ДОГОВОРНЯКИ КУПЛІ ПРОДАЖІ.
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16.02.2021 09:32 Відповісти
если кабмин запросил позицию международных партнеров,тогда зачем он подал законопроект у Взраду Украины без позиции международных партнеров.которые правительсту до лампочки?
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16.02.2021 10:52 Відповісти
 
 