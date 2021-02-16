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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина

Кабинет Министров попросил международных партнеров выразить консолидированную позицию по законопроекту о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

Об этом заявила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чиновница рассказала, что правительство на вчерашнем внеочередном заседании рассмотрело не одну поправку об увольнении директора НАБУ, а большой законопроект, учитывающий решение Конституционного Суда, которым было признана неконституционной процедура назначения директора НАБУ указом Президента.

"Этот закон содержит очень широкий спектр различных положений. Он проговаривался также с МВФ. Есть спорные положения, которые вызвали определенный резонанс, но этот законопроект еще будет рассматриваться в парламенте. Мы запросили консолидированную позицию международных партнеров, и эта позиция будет обсуждаться, учитываться", - сказала Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин

По словам вице-премьера, этот законопроект является одним из комплекса решений, которые уже принимались парламентом и будут в дальнейшем вноситься и президентом, и правительством для восстановления полноценной деятельности антикоррупционных органов.

"Этот законопроект не был написан за одну ночь, он дискутировался несколько месяцев и, конечно, на платформе парламента, с международными партнерами все замечания будут нивелироваться и обсуждаться", - заверила Стефанишина.

Напоминаем, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Читайте также: Увольнение директора НАБУ Сытника: в Минюсте рассказали, почему одобрили законопроект

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что новый законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и определяет новую процедуру избрания директора ведомства.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Напевне, консультацію в Євросоюзі та у венеціанській комісії потрібно отримувати до реєстрації законопроекту, а не опісля. Тим більше, законопроект поданий як невідкладний...
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16.02.2021 01:44
+9
Дятлы - не трогайте НАБУ !!! вы ускорите ваш и так быстрый конец, да еще и с большими криминальными-политическими последствиями для вас всех !! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3439 Хотя !? ТРОГАЙТЕ камикадзы !!! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1263
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16.02.2021 01:50
+6
Сраный кацап - он неизменно обосран, это да
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16.02.2021 04:50
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Напевне, консультацію в Євросоюзі та у венеціанській комісії потрібно отримувати до реєстрації законопроекту, а не опісля. Тим більше, законопроект поданий як невідкладний...
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16.02.2021 01:44 Ответить
Дятлы - не трогайте НАБУ !!! вы ускорите ваш и так быстрый конец, да еще и с большими криминальными-политическими последствиями для вас всех !! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3439 Хотя !? ТРОГАЙТЕ камикадзы !!! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1263
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16.02.2021 01:50 Ответить
Ты так переживаешь за их конец?
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16.02.2021 05:53 Ответить
Він за себе переживає - потрібно буде багато мотузок і гілля.... А потім ще ями на кладовищах копать... А це добрий шмат роботи...
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16.02.2021 06:44 Ответить
Болеешь? Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 466
Полечись. Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9062
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16.02.2021 06:52 Ответить
По собі судиш?...
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16.02.2021 06:55 Ответить
Нет.
По твоему бреду. Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1545
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16.02.2021 06:58 Ответить
На свій "брєд" зверни увагу... І "сравни"... І визначся - "срав", чи ні...
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16.02.2021 07:00 Ответить
Я ж не знаю, може ти ще й срав, коли марив. Кабмін запросив позицію міжнародних партнерів щодо законопроєкту про НАБУ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 2012
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16.02.2021 08:24 Ответить
да.. жду не дождусь..скорей бы..
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16.02.2021 12:47 Ответить
Независимость - она такая.
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16.02.2021 02:32 Ответить
Сраный кацап - он неизменно обосран, это да
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16.02.2021 04:50 Ответить
2021-02-12
Резолюция ЕС. ЧТО ТАМ НАПИСАНО ?
Европейский парламент (ЕП), рассмотрел выполнение Украиной условий заключенного несколько лет назад соглашения об ассоциации,утвердил итоговую резолюцию об исполнении соглашения.
Вот некоторые пункты из резолюции
пункты Е-F-G Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I
"Турборежим" в принятия законодательных актов во второй половине 2019 года "...в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качеству законодательства"
Прямая ответственность за это глава Верховной Рады Разумков опустивший дичайшие нарушения требований Регламента.
Широкое распространение коррупции
"... широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине; "
мы знаем
пункт J.2021-01-17 Зеленский, как центр государственной коррупции.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
ПУНКТ 41. ВЛАСТЬ АТАКУЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНЫ
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилля
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
"Настоятельно призывает украинские власти срочно завершить модернизацию атомных электростанций и расследовать задержки в этих процессах, в частности, при модернизации Запорожской атомной электростанции;"
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16.02.2021 03:10 Ответить
3,14здят и 3,14здют - позиция зеленой власти. А, шо зебилы хавают
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16.02.2021 04:47 Ответить
Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что новый законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти ...
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Другими словами, НАБУ будет подчинятся Шмигалю, а через него Ахметову.
Браво Ринат! Ты сделал всех!
Источник: https://censor.net/ru/n3248133
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16.02.2021 05:42 Ответить
Сережка,а ты не в курсе,что Украина взяла курс на Евросоюз и НАТО?Наши законы,наша армия должны соответствовать.Да и хороший совет никогда не мешал.Другое дело,что отсутствие среди чиновников не коррумпированых,да еще зависимых,как от компромата и олигархов,назначая кого то,тут же надо придумывать,как его убрать...
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16.02.2021 07:16 Ответить
Тебя ,***********, забіли спросить! Надо вообще прямое управление США и ЕС вводить ьс полной заменой судейского корпуса(90%)
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16.02.2021 07:57 Ответить
Какого только мусора не понавыбирали в эту раду. И в кого не плюнь все юристы правознавцы международники.
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16.02.2021 07:25 Ответить
Та які вони в більшості своїй юристи, міжнародники... Мажори дипломи і наукові ступені КУПИЛИ. ОСЬ І ВСЯ ПРОДАЖНО-КУПЛЕНА "ЕЛІТА", НЕ ОСВІЧЕНА, ТОМУ ТАКІ ЗАКОНИ І ПОСТУПКИ. ВОНИ ПРИВИКЛИ ВИРІШУВАТИ ЧЕРЕЗ ДОГОВОРНЯКИ КУПЛІ ПРОДАЖІ.
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16.02.2021 09:32 Ответить
если кабмин запросил позицию международных партнеров,тогда зачем он подал законопроект у Взраду Украины без позиции международных партнеров.которые правительсту до лампочки?
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16.02.2021 10:52 Ответить
 
 