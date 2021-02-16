Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина
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Кабинет Министров попросил международных партнеров выразить консолидированную позицию по законопроекту о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.
Об этом заявила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Чиновница рассказала, что правительство на вчерашнем внеочередном заседании рассмотрело не одну поправку об увольнении директора НАБУ, а большой законопроект, учитывающий решение Конституционного Суда, которым было признана неконституционной процедура назначения директора НАБУ указом Президента.
"Этот закон содержит очень широкий спектр различных положений. Он проговаривался также с МВФ. Есть спорные положения, которые вызвали определенный резонанс, но этот законопроект еще будет рассматриваться в парламенте. Мы запросили консолидированную позицию международных партнеров, и эта позиция будет обсуждаться, учитываться", - сказала Стефанишина.
По словам вице-премьера, этот законопроект является одним из комплекса решений, которые уже принимались парламентом и будут в дальнейшем вноситься и президентом, и правительством для восстановления полноценной деятельности антикоррупционных органов.
"Этот законопроект не был написан за одну ночь, он дискутировался несколько месяцев и, конечно, на платформе парламента, с международными партнерами все замечания будут нивелироваться и обсуждаться", - заверила Стефанишина.
Напоминаем, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.
Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что новый законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и определяет новую процедуру избрания директора ведомства.
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Полечись.
По твоему бреду.
Резолюция ЕС. ЧТО ТАМ НАПИСАНО ?
Европейский парламент (ЕП), рассмотрел выполнение Украиной условий заключенного несколько лет назад соглашения об ассоциации,утвердил итоговую резолюцию об исполнении соглашения.
Вот некоторые пункты из резолюции
пункты Е-F-G Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I
"Турборежим" в принятия законодательных актов во второй половине 2019 года "...в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качеству законодательства"
Прямая ответственность за это глава Верховной Рады Разумков опустивший дичайшие нарушения требований Регламента.
Широкое распространение коррупции
"... широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине; "
мы знаем
пункт J.2021-01-17 Зеленский, как центр государственной коррупции.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
ПУНКТ 41. ВЛАСТЬ АТАКУЕТ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНЫ
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилля
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
"Настоятельно призывает украинские власти срочно завершить модернизацию атомных электростанций и расследовать задержки в этих процессах, в частности, при модернизации Запорожской атомной электростанции;"
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Другими словами, НАБУ будет подчинятся Шмигалю, а через него Ахметову.
Браво Ринат! Ты сделал всех!
Источник: https://censor.net/ru/n3248133