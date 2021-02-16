Питання відставки Уруського не розглядається, - "слуга народу" Гетманцев

Депутатська фракція "Слуга народу" не розглядає питання відставки віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Щодо діяльності пана Уруського є деякі претензії з боку економічного комітету Верховної Ради, від наших колег і вони обговорюються всередині нашої команди. На сьогодні питання про його відставку не розглядається", - зазначив він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому парламентар висловив переконання в необхідності вичерпати всі можливості для врегулювання проблемних питань у діяльності Уруського, а вже потім ухвалювати відповідне кадрове рішення.

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"Є питання до більшості міністрів у тому чи іншому значенні. Помилки є у всіх: у когось - більший обсяг, у когось менший обсяг помилок. Наше завдання - виправити ці помилки і досягти результату", - додав Гетманцев.