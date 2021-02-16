Вопрос отставки Уруского не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев

Депутатская фракция "Слуга народа" не рассматривает вопрос отставки вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Относительно деятельности господина Уруского есть некоторые претензии со стороны экономического комитета Верховной Рады, от наших коллег и они обсуждаются внутри нашей команды. На сегодня вопрос об его отставки не рассматривается", - отметил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом парламентарий выразил убеждение в необходимости исчерпать все возможности для урегулирования проблемных вопросов в деятельности Уруского, а уже затем принимать соответствующие кадровое решение.

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"Есть вопросы к большинству министров в том или ином значении. Ошибки есть у всех: у кого-то - больший объем, у кого-то меньший объем ошибок. Наша задача - исправить эти ошибки и достичь результата", - добавил Гетманцев.