Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Верховна Рада просить світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму. Народні депутати підтримали відповідний проєкт постанови №4655.
За документ проголосували 314 нардепів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Парламент звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу та просить засудити дії РФ, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України.
"Посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, продовжувати політику невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в документі.
Нардепи закликають використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо федерації для негайного звільнення усіх українців, яких РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях Криму та у Росії.
ВР просить партнерів протидіяти мілітаризації Кримського півострова; вимагати від Росії припинити агресивні дії в Чорноморському регіоні, практику перекриття для торговельного судноплавства значних районів акваторії Чорного та Азовського морів під приводом військових навчань, практику блокування українських портів з використанням гібридних методів.
"Вимагати від Російської Федерації припинити спроби розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях АР Крим, використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості та надати світовому співтовариству чіткі запевнення щодо нерозміщення на тимчасово окупованих територіях України ядерної та іншої зброї масового знищення", - вказано у постанові.
Парламентарі просять Захід вимагати від РФ припинити насильницьке переміщення незаконно засуджених громадян України з Криму до Росії.
"Вимагати від Російської Федерації припинити депортацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та переміщення громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України", - підкреслюється у документі.
Рада закликає застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних та юридичних осіб, органів державної влади РФ, органів окупаційної влади федерації, причетних до окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України та системних порушень прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
.
А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
..
.!!!!!!!!!!!!
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на разговор с несколькими высокопоставленными представителями Берлина. "Одна из выдвигаемых идей - создание механизма, который позволил бы Германии перекрыть "Северный поток - 2", если Россия окажет давление на Украину, скажем, путем произвольного прекращения поставок через ее систему транзита газа", - говорится в материале.
Некоторые немецкие политики утверждают - если о таком механизме удастся договориться, наличие трубопровода могло бы фактически укрепить позиции ЕС на переговорах с Москвой. "Северный поток-2" может подать в суд на власти Германии, если они прервут подачу газа. Представитель проекта от комментариев отказался.
Еще одна обсуждаемая идея заключается в том, чтобы Германия наложила своего рода мораторий на ввод трубопровода в эксплуатацию до тех пор, пока Россия не проявит доброй воли. "Мы должны подумать о том, чтобы обусловить запуск "Северного потока-2" изменением поведения со стороны России - скажем, освобождением Алексея Навального или улучшением ситуации на востоке Украины", - сказал Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов по внешней политике.
там только таких и подбирали путем долгих собеседований и поисков..
Так и хочется попинать этого козла ногами по его козлиной морде..
Украина просит мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма, Донбасса, за убийство украинцев, за бесчеловечность, жестокость, за страдания украинского народа. Украина это часть Европы, это часть цивилизации.
Необходимо для борьбы с агрессором создать военный антироссийский блок, куда должны войти ведущие страны мира. Необходима международная программа действий против агрессора, необходима военная, политическая, экономическая помощь Украине. Все страны должны объединиться против страны агрессора России.
То есть убийства на Донбассе - это мелочи. А вот оккупация Крыма - это серьезно.
Можно, конечно, лизать зад за деньги, но кто запретит критиковать?
читаєш таку х@йню і поражаєшся тупості тих зеленогазиків (і не тільки їх), які ***, прийняли таке "історичне рішення". А у самих - бізнес, нерухомість, бл@ді - у Криму залишились? Ви в Україну податки від кримського бізнесу сплачуєте, правда?
Гниди паршиві!
уже сейчас никто вас не слушает, всё делается не из-за вас, а для себя.
все санкции на РФ наложены в рамках экономической выгоды, где не выгодно - там санкции, где выгодно - там их нет.