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Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму

Верховна Рада просить світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму. Народні депутати підтримали відповідний проєкт постанови №4655.

За документ проголосували 314 нардепів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Парламент звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу та просить засудити дії РФ, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України.

"Посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, продовжувати політику невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в документі.

Нардепи закликають використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо федерації для негайного звільнення усіх українців, яких РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях Криму та у Росії.

ВР просить партнерів протидіяти мілітаризації Кримського півострова; вимагати від Росії припинити агресивні дії в Чорноморському регіоні, практику перекриття для торговельного судноплавства значних районів акваторії Чорного та Азовського морів під приводом військових навчань, практику блокування українських портів з використанням гібридних методів.

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"Вимагати від Російської Федерації припинити спроби розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях АР Крим, використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості та надати світовому співтовариству чіткі запевнення щодо нерозміщення на тимчасово окупованих територіях України ядерної та іншої зброї масового знищення", - вказано у постанові.

Парламентарі просять Захід вимагати від РФ припинити насильницьке переміщення незаконно засуджених громадян України з Криму до Росії.

"Вимагати від Російської Федерації припинити депортацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та переміщення громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України", - підкреслюється у документі.

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Рада закликає застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних та юридичних осіб, органів державної влади РФ, органів окупаційної влади федерації, причетних до окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України та системних порушень прав людини.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
В Харькове проспект Петра Григоренко вернули,маршала Жюкова выкинули на помойку.. Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 8467Слава Україні !!!
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16.02.2021 12:04
+5
Одновременно спокупкой електрики у лаптей просили?
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16.02.2021 12:00
+3
Лучше бы вы визовый режим ввели с Кацапстаном, и то больше пользы было бы
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16.02.2021 11:58
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Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 68
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16.02.2021 11:53 Відповісти
Одновременно спокупкой електрики у лаптей просили?
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16.02.2021 12:00 Відповісти
яка країна, такі й хвойди Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3599Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 373
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16.02.2021 12:33 Відповісти
Подайте санкций...
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16.02.2021 11:55 Відповісти
сотона, якщо тебе перестріне у підворотні купка озброєних грабіжників, не гукай на допомогу поліцію, пробуй їх каструвати сам
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16.02.2021 12:11 Відповісти
хороши и правильный ход конечно, но бесполезный...
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16.02.2021 11:55 Відповісти
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...

.

А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

..
.!!!!!!!!!!!!
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16.02.2021 11:55 Відповісти
Лучше бы вы визовый режим ввели с Кацапстаном, и то больше пользы было бы
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16.02.2021 11:58 Відповісти
В Германии разрабатывают несколько вариантов договоренностей с США для того, чтобы те сняли санкции против "Северного потока-2". Один из них предполагает, что газопровод смогут в любой момент остановить, если Россия, например, будет оказывать влияние на Украину. Второй - заморозить газопровод до тех пор, пока власти РФ "не исправятся".
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на разговор с несколькими высокопоставленными представителями Берлина. "Одна из выдвигаемых идей - создание механизма, который позволил бы Германии перекрыть "Северный поток - 2", если Россия окажет давление на Украину, скажем, путем произвольного прекращения поставок через ее систему транзита газа", - говорится в материале.
Некоторые немецкие политики утверждают - если о таком механизме удастся договориться, наличие трубопровода могло бы фактически укрепить позиции ЕС на переговорах с Москвой. "Северный поток-2" может подать в суд на власти Германии, если они прервут подачу газа. Представитель проекта от комментариев отказался.
Еще одна обсуждаемая идея заключается в том, чтобы Германия наложила своего рода мораторий на ввод трубопровода в эксплуатацию до тех пор, пока Россия не проявит доброй воли. "Мы должны подумать о том, чтобы обусловить запуск "Северного потока-2" изменением поведения со стороны России - скажем, освобождением Алексея Навального или улучшением ситуации на востоке Украины", - сказал Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов по внешней политике.
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16.02.2021 11:58 Відповісти
Пока в Германии не посадят за решетку нынешнее руководство основанное на ячейке агентов под руководством полковника Меркель ничего хорошего всей Европе не ждать.Не говоря уже об Украине.
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16.02.2021 13:22 Відповісти
Вообще-то за санкции необходимо договариваться лично президенту. А Рада должна решать вопросы внутри страны. Но в этом шапито одни клоуны.
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16.02.2021 11:59 Відповісти
Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 8474 Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 6401Завалю РАБссию Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 893
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16.02.2021 12:02 Відповісти
В Харькове проспект Петра Григоренко вернули,маршала Жюкова выкинули на помойку.. Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 8467Слава Україні !!!
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16.02.2021 12:04 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.02.2021 12:34 Відповісти
а то путин нападет блд.. Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 9078

Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7544
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16.02.2021 12:04 Відповісти
Колаборант пліснявий
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16.02.2021 12:34 Відповісти
поэтому этого чмыря и приняли на работу к Блазню..
там только таких и подбирали путем долгих собеседований и поисков..
Так и хочется попинать этого козла ногами по его козлиной морде..
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16.02.2021 12:39 Відповісти
А какже дети Лугандонии которые прошли путлерюген будут учиться в уч.заведениях Украины
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16.02.2021 12:06 Відповісти
Кріса Киркоров такое же бідло что и Льоха Насральній Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7840
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16.02.2021 12:07 Відповісти
Шутам Шутово,а политикам политика, Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 356 Хай живе Джо Байденко Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7430 Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7430
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16.02.2021 12:10 Відповісти
Стана агрессор оккупант Россия бросила вызов мировой цивилизации, не признает международное право, суверенитет других государств, угрожает новой войной.
Украина просит мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма, Донбасса, за убийство украинцев, за бесчеловечность, жестокость, за страдания украинского народа. Украина это часть Европы, это часть цивилизации.
Необходимо для борьбы с агрессором создать военный антироссийский блок, куда должны войти ведущие страны мира. Необходима международная программа действий против агрессора, необходима военная, политическая, экономическая помощь Украине. Все страны должны объединиться против страны агрессора России.
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16.02.2021 12:16 Відповісти
усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма...

То есть убийства на Донбассе - это мелочи. А вот оккупация Крыма - это серьезно.
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16.02.2021 12:16 Відповісти
Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2841 Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 1422
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16.02.2021 12:20 Відповісти
В соцсети Украины поступил приказ секретный, обливать всех ПОНОСом,кроме Зелемойских...Если это правда...то вам... "большевики-чЛенинцы" ...звиздец...
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16.02.2021 12:25 Відповісти
Кто может кому приказать?
Можно, конечно, лизать зад за деньги, но кто запретит критиковать?
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16.02.2021 12:38 Відповісти
Да-да, все верно. Только электроэнергии побольше закупите в россии и дальше вешайте лохам лапшу на уши.
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16.02.2021 12:28 Відповісти
А ми, тим часом будемо імпортувати ел.енергію та вугілля! Moneyбільшість таке може придумати.
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16.02.2021 12:38 Відповісти
Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4943
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16.02.2021 12:39 Відповісти
Зейобики газ покупают у России, а просят ужесточить санкции.
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16.02.2021 12:40 Відповісти
... Рада просит мировое сообщество усилить санкции...
читаєш таку х@йню і поражаєшся тупості тих зеленогазиків (і не тільки їх), які ***, прийняли таке "історичне рішення". А у самих - бізнес, нерухомість, бл@ді - у Криму залишились? Ви в Україну податки від кримського бізнесу сплачуєте, правда?
Гниди паршиві!
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16.02.2021 13:28 Відповісти
Ударим по оккупанту закупками электроэнергии.
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16.02.2021 14:13 Відповісти
"Рада просит мировое сообщество...". А сами расширяем торговлю с Россией, в т.ч. покупаем электроэнергию, при том что при Порохе ее продавали Европе, а сами теперь платим втрое дороже. Вся зе-банда уже заслужила себе пожизненное.
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16.02.2021 15:43 Відповісти
вы там мировое сообщество уже своими проблемами достали Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4585
уже сейчас никто вас не слушает, всё делается не из-за вас, а для себя.
все санкции на РФ наложены в рамках экономической выгоды, где не выгодно - там санкции, где выгодно - там их нет.
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16.02.2021 16:34 Відповісти
 
 