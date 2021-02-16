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Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма

Верховная Рада просит мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №4655.

За документ проголосовали 314 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Парламент обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам стран мира и просит осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказано в документе.

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Нардепы призывают использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении федерации для немедленного освобождения всех украинцев, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Крыма и в России.

ВР просит партнеров противодействовать милитаризации Крымского полуострова; требовать от России прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе, практику перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практику блокирования украинских портов с использованием гибридных методов.

"Требовать от Российской Федерации прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях АР Крым, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности и предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения", - указано в постановлении.

Парламентарии просят Запад требовать от РФ прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины из Крыма в Россию.

"Требовать от Российской Федерации прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь и перемещения граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины", - подчеркивается в документе.

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Рада призывает применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти федерации, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и системным нарушениям прав человека.
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Топ комментарии
+7
В Харькове проспект Петра Григоренко вернули,маршала Жюкова выкинули на помойку.. Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 8467Слава Україні !!!
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16.02.2021 12:04
+5
Одновременно спокупкой електрики у лаптей просили?
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16.02.2021 12:00
+3
Лучше бы вы визовый режим ввели с Кацапстаном, и то больше пользы было бы
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16.02.2021 11:58
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Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 68
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16.02.2021 11:53 Ответить
Одновременно спокупкой електрики у лаптей просили?
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16.02.2021 12:00 Ответить
яка країна, такі й хвойди Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3599Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 373
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16.02.2021 12:33 Ответить
Подайте санкций...
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16.02.2021 11:55 Ответить
сотона, якщо тебе перестріне у підворотні купка озброєних грабіжників, не гукай на допомогу поліцію, пробуй їх каструвати сам
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16.02.2021 12:11 Ответить
хороши и правильный ход конечно, но бесполезный...
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16.02.2021 11:55 Ответить
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...

.

А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

..
.!!!!!!!!!!!!
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16.02.2021 11:55 Ответить
Лучше бы вы визовый режим ввели с Кацапстаном, и то больше пользы было бы
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16.02.2021 11:58 Ответить
В Германии разрабатывают несколько вариантов договоренностей с США для того, чтобы те сняли санкции против "Северного потока-2". Один из них предполагает, что газопровод смогут в любой момент остановить, если Россия, например, будет оказывать влияние на Украину. Второй - заморозить газопровод до тех пор, пока власти РФ "не исправятся".
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на разговор с несколькими высокопоставленными представителями Берлина. "Одна из выдвигаемых идей - создание механизма, который позволил бы Германии перекрыть "Северный поток - 2", если Россия окажет давление на Украину, скажем, путем произвольного прекращения поставок через ее систему транзита газа", - говорится в материале.
Некоторые немецкие политики утверждают - если о таком механизме удастся договориться, наличие трубопровода могло бы фактически укрепить позиции ЕС на переговорах с Москвой. "Северный поток-2" может подать в суд на власти Германии, если они прервут подачу газа. Представитель проекта от комментариев отказался.
Еще одна обсуждаемая идея заключается в том, чтобы Германия наложила своего рода мораторий на ввод трубопровода в эксплуатацию до тех пор, пока Россия не проявит доброй воли. "Мы должны подумать о том, чтобы обусловить запуск "Северного потока-2" изменением поведения со стороны России - скажем, освобождением Алексея Навального или улучшением ситуации на востоке Украины", - сказал Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов по внешней политике.
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16.02.2021 11:58 Ответить
Пока в Германии не посадят за решетку нынешнее руководство основанное на ячейке агентов под руководством полковника Меркель ничего хорошего всей Европе не ждать.Не говоря уже об Украине.
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16.02.2021 13:22 Ответить
Вообще-то за санкции необходимо договариваться лично президенту. А Рада должна решать вопросы внутри страны. Но в этом шапито одни клоуны.
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16.02.2021 11:59 Ответить
Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 8474 Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 6401Завалю РАБссию Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 893
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16.02.2021 12:02 Ответить
В Харькове проспект Петра Григоренко вернули,маршала Жюкова выкинули на помойку.. Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 8467Слава Україні !!!
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16.02.2021 12:04 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.02.2021 12:34 Ответить
а то путин нападет блд.. Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 9078

Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7544
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16.02.2021 12:04 Ответить
Колаборант пліснявий
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16.02.2021 12:34 Ответить
поэтому этого чмыря и приняли на работу к Блазню..
там только таких и подбирали путем долгих собеседований и поисков..
Так и хочется попинать этого козла ногами по его козлиной морде..
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16.02.2021 12:39 Ответить
А какже дети Лугандонии которые прошли путлерюген будут учиться в уч.заведениях Украины
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16.02.2021 12:06 Ответить
Кріса Киркоров такое же бідло что и Льоха Насральній Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7840
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16.02.2021 12:07 Ответить
Шутам Шутово,а политикам политика, Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 356 Хай живе Джо Байденко Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7430 Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7430
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16.02.2021 12:10 Ответить
Стана агрессор оккупант Россия бросила вызов мировой цивилизации, не признает международное право, суверенитет других государств, угрожает новой войной.
Украина просит мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма, Донбасса, за убийство украинцев, за бесчеловечность, жестокость, за страдания украинского народа. Украина это часть Европы, это часть цивилизации.
Необходимо для борьбы с агрессором создать военный антироссийский блок, куда должны войти ведущие страны мира. Необходима международная программа действий против агрессора, необходима военная, политическая, экономическая помощь Украине. Все страны должны объединиться против страны агрессора России.
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16.02.2021 12:16 Ответить
усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма...

То есть убийства на Донбассе - это мелочи. А вот оккупация Крыма - это серьезно.
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16.02.2021 12:16 Ответить
Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2841 Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 1422
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16.02.2021 12:20 Ответить
В соцсети Украины поступил приказ секретный, обливать всех ПОНОСом,кроме Зелемойских...Если это правда...то вам... "большевики-чЛенинцы" ...звиздец...
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16.02.2021 12:25 Ответить
Кто может кому приказать?
Можно, конечно, лизать зад за деньги, но кто запретит критиковать?
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16.02.2021 12:38 Ответить
Да-да, все верно. Только электроэнергии побольше закупите в россии и дальше вешайте лохам лапшу на уши.
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16.02.2021 12:28 Ответить
А ми, тим часом будемо імпортувати ел.енергію та вугілля! Moneyбільшість таке може придумати.
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16.02.2021 12:38 Ответить
Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4943
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16.02.2021 12:39 Ответить
Зейобики газ покупают у России, а просят ужесточить санкции.
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16.02.2021 12:40 Ответить
... Рада просит мировое сообщество усилить санкции...
читаєш таку х@йню і поражаєшся тупості тих зеленогазиків (і не тільки їх), які ***, прийняли таке "історичне рішення". А у самих - бізнес, нерухомість, бл@ді - у Криму залишились? Ви в Україну податки від кримського бізнесу сплачуєте, правда?
Гниди паршиві!
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16.02.2021 13:28 Ответить
Ударим по оккупанту закупками электроэнергии.
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16.02.2021 14:13 Ответить
"Рада просит мировое сообщество...". А сами расширяем торговлю с Россией, в т.ч. покупаем электроэнергию, при том что при Порохе ее продавали Европе, а сами теперь платим втрое дороже. Вся зе-банда уже заслужила себе пожизненное.
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16.02.2021 15:43 Ответить
вы там мировое сообщество уже своими проблемами достали Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4585
уже сейчас никто вас не слушает, всё делается не из-за вас, а для себя.
все санкции на РФ наложены в рамках экономической выгоды, где не выгодно - там санкции, где выгодно - там их нет.
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16.02.2021 16:34 Ответить
 
 