Рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за оккупацию Крыма
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Верховная Рада просит мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №4655.
За документ проголосовали 314 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Парламент обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам стран мира и просит осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказано в документе.
Нардепы призывают использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении федерации для немедленного освобождения всех украинцев, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Крыма и в России.
ВР просит партнеров противодействовать милитаризации Крымского полуострова; требовать от России прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе, практику перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практику блокирования украинских портов с использованием гибридных методов.
"Требовать от Российской Федерации прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях АР Крым, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности и предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения", - указано в постановлении.
Парламентарии просят Запад требовать от РФ прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины из Крыма в Россию.
"Требовать от Российской Федерации прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь и перемещения граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины", - подчеркивается в документе.
Рада призывает применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти федерации, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и системным нарушениям прав человека.
Пожалуйста, подождите...
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на разговор с несколькими высокопоставленными представителями Берлина. "Одна из выдвигаемых идей - создание механизма, который позволил бы Германии перекрыть "Северный поток - 2", если Россия окажет давление на Украину, скажем, путем произвольного прекращения поставок через ее систему транзита газа", - говорится в материале.
Некоторые немецкие политики утверждают - если о таком механизме удастся договориться, наличие трубопровода могло бы фактически укрепить позиции ЕС на переговорах с Москвой. "Северный поток-2" может подать в суд на власти Германии, если они прервут подачу газа. Представитель проекта от комментариев отказался.
Еще одна обсуждаемая идея заключается в том, чтобы Германия наложила своего рода мораторий на ввод трубопровода в эксплуатацию до тех пор, пока Россия не проявит доброй воли. "Мы должны подумать о том, чтобы обусловить запуск "Северного потока-2" изменением поведения со стороны России - скажем, освобождением Алексея Навального или улучшением ситуации на востоке Украины", - сказал Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов по внешней политике.
там только таких и подбирали путем долгих собеседований и поисков..
Так и хочется попинать этого козла ногами по его козлиной морде..
Украина просит мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма, Донбасса, за убийство украинцев, за бесчеловечность, жестокость, за страдания украинского народа. Украина это часть Европы, это часть цивилизации.
Необходимо для борьбы с агрессором создать военный антироссийский блок, куда должны войти ведущие страны мира. Необходима международная программа действий против агрессора, необходима военная, политическая, экономическая помощь Украине. Все страны должны объединиться против страны агрессора России.
То есть убийства на Донбассе - это мелочи. А вот оккупация Крыма - это серьезно.
Можно, конечно, лизать зад за деньги, но кто запретит критиковать?
читаєш таку х@йню і поражаєшся тупості тих зеленогазиків (і не тільки їх), які ***, прийняли таке "історичне рішення". А у самих - бізнес, нерухомість, бл@ді - у Криму залишились? Ви в Україну податки від кримського бізнесу сплачуєте, правда?
Гниди паршиві!
уже сейчас никто вас не слушает, всё делается не из-за вас, а для себя.
все санкции на РФ наложены в рамках экономической выгоды, где не выгодно - там санкции, где выгодно - там их нет.