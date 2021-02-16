Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Польща найближчим часом продасть Україні 1 млн 200 тис. вакцин AstraZeneca за собівартістю.
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання щодо заяви Єврокомісії про допомогу Польщі продати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, Шмигаль підтвердив, що в України справді є можливість закупити певну частину цих вакцин через Польщу.
За словами очільника уряду, закуплені Євросоюзом вакцини розподіляються по країнах ЄС, при цьому Польща отримає поки що, за попередніми домовленостями, на 1 мільйон 200 тисяч вакцин більше від свого замовлення, і ці вакцини продасть Україні за собівартістю, без націнки. Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Гроші на цю закупку є, зокрема з ресурсів Європейського інвестиційного банку".
Також Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров’я завершило формування списків на перший і другий етапи вакцинації, яка буде відбуватись згідно з відповідними хвилями черговості, прописаними у Національному плані.
"І як тільки вакцини надійдуть в Україну, ми одразу починаємо вакцинацію", - запевнив він.
Що стосується нестачі потужностей AstraZeneca, то, за словами очільника Кабінету Міністрів, "Єврокомісія нам підтвердила, що в межах ініціативи COVAX вже найближчим часом ми гарантовано отримаємо 117 тисяч доз і далі протягом року ще від 8 до 16 млн доз різних вакцин".
Будь ласка, зачекайте...
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…
Так это этот миллион доз купил Степанов ?
А поляки отдают свою по себестоимости , лишь бы избавиться от ослиной мочи !
Это насколько надо ни во что украинцев ставить, чтоб это сделать?
Вопрос не в национальности, а в жадности клоуна и разварованых фондах
Тель-- Авив. https://www.youtube.com/watch?v=KA4QUiwwg9I
ты мазохист чтоле?
- дайте нам боже, шо вам не гоже"
Украина в лице зебуинства в этом вопросе только и делает, что ожидает.
Сколько вранья пля в одном только предложении, к тому же не полном
Во первых - это не помощь, это бизнес
Второе - не продать , а перепродать
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля.
Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
Как только - так сразу... Какой позор...