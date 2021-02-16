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Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Польща найближчим часом продасть Україні 1 млн 200 тис. вакцин AstraZeneca за собівартістю.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання щодо заяви Єврокомісії про допомогу Польщі продати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, Шмигаль підтвердив, що в України справді є можливість закупити певну частину цих вакцин через Польщу.

За словами очільника уряду, закуплені Євросоюзом вакцини розподіляються по країнах ЄС, при цьому Польща отримає поки що, за попередніми домовленостями, на 1 мільйон 200 тисяч вакцин більше від свого замовлення, і ці вакцини продасть Україні за собівартістю, без націнки. Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Гроші на цю закупку є, зокрема з ресурсів Європейського інвестиційного банку".

Також читайте: В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль

Також Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров’я завершило формування списків на перший і другий етапи вакцинації, яка буде відбуватись згідно з відповідними хвилями черговості, прописаними у Національному плані.

"І як тільки вакцини надійдуть в Україну, ми одразу починаємо вакцинацію", - запевнив він.

Що стосується нестачі потужностей AstraZeneca, то, за словами очільника Кабінету Міністрів, "Єврокомісія нам підтвердила, що в межах ініціативи COVAX вже найближчим часом ми гарантовано отримаємо 117 тисяч доз і далі протягом року ще від 8 до 16 млн доз різних вакцин".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
У Польщі є вакцина, бо в період пандемії вона не закатувала гроші в асфальт.
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16.02.2021 13:15
+7
о помощи Польше продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Сколько вранья пля в одном только предложении, к тому же не полном
Во первых - это не помощь, это бизнес
Второе - не продать , а перепродать
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16.02.2021 13:29
+6
Шо, поляки не рискнули?
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16.02.2021 13:14
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Шо, поляки не рискнули?
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16.02.2021 13:14 Відповісти
замість нєпонятного происхождєния АстроЗенека з"їсти із салом вареника
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16.02.2021 13:37 Відповісти
Швейцария вообще запретила Астрозенеку. Один из сотрудников Астрозенеки в интервью сказал, что после вакцинации 70% привитых будут бездетными. И это только самая малость того вредного действия, которое есть у вакцины. Вот тут видео про это https://www.youtube.com/watch?v=MeWKEtCSEj0
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16.02.2021 16:19 Відповісти
Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…

Так это этот миллион доз купил Степанов ?
А поляки отдают свою по себестоимости , лишь бы избавиться от ослиной мочи !
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16.02.2021 13:15 Відповісти
Справедливости ради - в ЮАР как раз очаг новой мутации коронавариуса, эффективность к которому у вакцины AstraZeneca под вопросом. Как раз их можно понять.
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16.02.2021 13:28 Відповісти
Это не ослиная моча, а очень вредный препарат, вызывающий стерилизацию людей. Поляки отвечают перед народом, а нашим все пох.
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16.02.2021 16:20 Відповісти
У Польщі є вакцина, бо в період пандемії вона не закатувала гроші в асфальт.
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16.02.2021 13:15 Відповісти
Гроші пішли не в асвальт, а в кишені великих грошових мішків.
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16.02.2021 13:17 Відповісти
Може поляки не голосували па пріколу?
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16.02.2021 14:08 Відповісти
Выпердок знает о ее низкой эффективности и всё равно покупает?
Это насколько надо ни во что украинцев ставить, чтоб это сделать?
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16.02.2021 13:15 Відповісти
Зечмо ненавидить українців , але вдає із себе патрійота , бо насправді дуже любить жити на халяву і рубати бабло !
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16.02.2021 13:18 Відповісти
Термін виготовлення реальної небезпечної вакцини 5 років. Бог Україну береже у цьому випадку.
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16.02.2021 13:39 Відповісти
Бог береже дурнів,бо не відають вони,що творять.
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16.02.2021 14:10 Відповісти
Идут они в жопу со своей вакцинацией
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16.02.2021 13:17 Відповісти
от деятели ))) а чего ж по себестоимости??? ))) шо за радость полякам с того???
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16.02.2021 13:18 Відповісти
Щось там не так. Вони ж не лохи, на відміну від янелоха.
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16.02.2021 13:21 Відповісти
Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8380 Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4695
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16.02.2021 13:18 Відповісти
Якби при владі залишився Порох вакцинація проходила б повним ходом. Але нарід захотів пригод на п"яту точку.
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16.02.2021 13:19 Відповісти
Так осмотри на Израиль, они впереди планеты всей по вакцинации. И пфайзером, а не фуфломицином
Вопрос не в национальности, а в жадности клоуна и разварованых фондах
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16.02.2021 13:23 Відповісти
или в конония не колония
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16.02.2021 13:33 Відповісти
Демонстрация против дискриминации противников вакцинации.
Тель-- Авив. https://www.youtube.com/watch?v=KA4QUiwwg9I
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16.02.2021 13:37 Відповісти
Тебе цікавлять тільки ці двоє, а інші 37 ні?
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16.02.2021 13:24 Відповісти
одно ***** - дартаньян. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3290
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16.02.2021 13:26 Відповісти
любишь его видать? )))
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16.02.2021 13:32 Відповісти
конечно! потому так уважительно и пишу. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7316
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16.02.2021 13:33 Відповісти
снова в лужу. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 208 я в разводе.
ты мазохист чтоле?
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16.02.2021 13:39 Відповісти
П"ять років кацапи, зелебобіки та малороси намагаються переконати що Порошенко єврей. Але Гугл каже що прізвище Вальцман в одному екземплярі. Тоді один єдиний висновок: Порох - інопланетянин, а ще краще рептилоїд - цей наратив комфортно приживеться в порожній макітрі будь-якого зебіла.)))
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16.02.2021 13:35 Відповісти
та ты шоооооооооо (и присел)
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16.02.2021 13:37 Відповісти
"- ваше кредо?
- дайте нам боже, шо вам не гоже"
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16.02.2021 13:25 Відповісти
Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8297
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16.02.2021 13:25 Відповісти
Это говно ЮАР вернуло назад сраным британским "ученым" в количестве миллион доз по причине полной неэффективности(мачмала, брат спутника-5). Но Украина закупит по десятикратной цене и уколет всем верноподданным в глаз
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16.02.2021 13:28 Відповісти
схоже на те, що обісрався не МВФ, а ********, які правлять Україною
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16.02.2021 13:28 Відповісти
Шел третий месяц ожидания правительством Шмыгаля с моря погоды.
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16.02.2021 13:29 Відповісти
Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca

Украина в лице зебуинства в этом вопросе только и делает, что ожидает.
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16.02.2021 13:29 Відповісти
Зеленский и правительство Украины делает то, что ему предписывают из за лужи.
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16.02.2021 13:31 Відповісти
буа-га-га-га. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8957 тупой собачий рот, это ты чтоль?!
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16.02.2021 13:35 Відповісти
чё то ты плох совсем, может тебе санитаров с дурки позвать?
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16.02.2021 14:46 Відповісти
о помощи Польше продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Сколько вранья пля в одном только предложении, к тому же не полном
Во первых - это не помощь, это бизнес
Второе - не продать , а перепродать
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16.02.2021 13:29 Відповісти
Второе теперь тоже бизнесом считается. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1674
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16.02.2021 13:31 Відповісти
- Это правда что вы машину в лотерею выиграли?
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
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16.02.2021 13:51 Відповісти
Шмыгаль подвтерждает собственное бессилие и некомпетентность. У Польши, соседа Украины есть ИЗЛИШКИ от которых она не знает как избавиться даже по себестоимости, а у Украины нет вообще никуя. Офигительно работает Правительство Украины.
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16.02.2021 13:35 Відповісти
Поляки лохонулись прикупив эту вакцину. Но нашли как выкрутиться из ситуации). М-да..Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2645
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16.02.2021 13:48 Відповісти
Польша по себестоимостию А Ахметов ничего не хочет украинцам дать по себестоимости?
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16.02.2021 13:55 Відповісти
А свою вакцину разработать слабо?
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16.02.2021 13:57 Відповісти
яку? в нас в найкращому Інституті мікробіології професори давно вже розсаду вирощують
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16.02.2021 13:58 Відповісти
у вас в польше?
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16.02.2021 14:48 Відповісти
На расєї матушце - там, де ти з крисою работаєш.
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16.02.2021 14:57 Відповісти
а крыса то кто - ты что ли? ))) и почему это для тебя раша это матушка?? а кацап, попался?
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16.02.2021 15:06 Відповісти
Дурачок кацапскій, ти знову спалився. Не навчили тебе як пацюк па руССкі.
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16.02.2021 15:35 Відповісти
на тебе, небоже, що мені негоже
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16.02.2021 13:57 Відповісти
Криса, і так видно, що ти кацап.
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16.02.2021 14:55 Відповісти
Нормальна вакцина - нею в Польщі зараз усіх, хто молодший за 65 років вакцинують і будуть вакцинувати. Зокрема усіх викладачів і вчителів.
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16.02.2021 14:04 Відповісти
ну, а ты откуда знаешь что она хорошая?
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16.02.2021 14:47 Відповісти
Реклама на форумі неприпустима
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16.02.2021 15:39 Відповісти
Когда наше правительство спало, то Польша меньшая по численности от Украины закупила 85 млн. доз вакцины, а теперь продаст аж 1.2 млн доз , еще не известно когда.
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16.02.2021 15:04 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·4 ч

ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля.
Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
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16.02.2021 15:13 Відповісти
Поляки ОТКАЗАЛИСЬ от AstraZeneca. Причин много, ее нельзя колоть +65, ее эффективность низка, а против нового штамма = подорожнику, приклеенному на лоб, вызывает сильные аллергические реакции.AstraZeneca обратилась в институт Гамалеи ("Спутник V"), с предложением совместно доработать вакцину. Ну вот и нашли поляки, кому неликвид впарить.
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16.02.2021 15:32 Відповісти
Ванюша, неліквід то твій Спутнік.
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16.02.2021 15:36 Відповісти
Повторяю, для тех кто на бронепоезде: "AstraZeneca обратилась в институт Гамалеи ("Спутник V"), с предложением совместно доработать вакцину. Мне прививаться пока не надо, я переболел, но через годик, AstraZeneca уколюсь, только если ее доработают в нормальном институте. А лучше уколюсь нормальной вакциной.
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16.02.2021 15:58 Відповісти
Та я ж і кажУ, кацапе. Йди звідси, поки тут ще нейтрально на тебе дивляться.
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16.02.2021 16:49 Відповісти
Как раз Спутник все больше и больше признают, Ланцет напечатал статью об єффективности
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16.02.2021 19:28 Відповісти
Ту статтю Ланцета вже спростували. Самі написали, самі заплатили. Кацапи хіба новічок вміють зробити.
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16.02.2021 19:31 Відповісти
Зараз її Здорові глуздом викидатимуть на смітник Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4634 Знов розкрадання бюджету Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1292
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16.02.2021 15:36 Відповісти
Почему эти сукины дети покупают вакцину у Польши? И нафиг нужен этот мусор?
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16.02.2021 15:38 Відповісти
Потому что дешево, и не кацапская. Подскжу Шмылалю, ЮАР, AstraZeneca, практически бесплатно отдает. Против их штамма, она абсолютно бесполезна, а они ее закупили. И еще подскажу, африканский штамм, скоро будет и в Украине, это неизбежно.
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16.02.2021 16:10 Відповісти
И как только вакцины поступят в Украину, мы сразу начинаем вакцинациюИсточник: https://censor.net/ru/n3248207

Как только - так сразу... Какой позор...
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16.02.2021 16:10 Відповісти
Нужно немного подождать и эту вакцину будут бесплатно отдавать.
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16.02.2021 20:16 Відповісти
 
 