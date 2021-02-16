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Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Польша в ближайшее время продаст Украине 1 млн 200 тыс. вакцин AstraZeneca по себестоимости.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос относительно заявления Еврокомиссии о помощи Польше продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, Шмыгаль подтвердил, что у Украины действительно есть возможность закупить определенную часть этих вакцин через Польшу.

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По словам главы правительства, "закупленные Евросоюзом вакцины распределяются по странам ЕС, при этом Польша получит пока что, по предварительным договоренностям, на 1,2 млн вакцин больше своего заказа, и эти вакцины продаст Украине по себестоимости, без наценки. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Деньги на эту закупку имеются, в частности из ресурсов Европейского инвестиционного банка".

Также Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения завершило формирование списков на первый и второй этапы вакцинации, которая будет проходить согласно соответствующим волнам очередности, прописанным в Национальном плане.

"И как только вакцины поступят в Украину, мы сразу начинаем вакцинацию", - заверил он.

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В случае нехватки мощностей AstraZeneca, то, по словам главы Кабинета Министров, "Еврокомиссия нам подтвердила, что в рамках инициативы COVAX уже в ближайшее время мы гарантированно получим 117 тысяч доз и далее в течение года еще от 8 до 16 млн доз разных вакцин".
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Топ комментарии
+8
У Польщі є вакцина, бо в період пандемії вона не закатувала гроші в асфальт.
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16.02.2021 13:15
+7
о помощи Польше продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Сколько вранья пля в одном только предложении, к тому же не полном
Во первых - это не помощь, это бизнес
Второе - не продать , а перепродать
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16.02.2021 13:29
+6
Шо, поляки не рискнули?
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16.02.2021 13:14
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Шо, поляки не рискнули?
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16.02.2021 13:14 Ответить
замість нєпонятного происхождєния АстроЗенека з"їсти із салом вареника
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16.02.2021 13:37 Ответить
Швейцария вообще запретила Астрозенеку. Один из сотрудников Астрозенеки в интервью сказал, что после вакцинации 70% привитых будут бездетными. И это только самая малость того вредного действия, которое есть у вакцины. Вот тут видео про это https://www.youtube.com/watch?v=MeWKEtCSEj0
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16.02.2021 16:19 Ответить
Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…

Так это этот миллион доз купил Степанов ?
А поляки отдают свою по себестоимости , лишь бы избавиться от ослиной мочи !
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16.02.2021 13:15 Ответить
Справедливости ради - в ЮАР как раз очаг новой мутации коронавариуса, эффективность к которому у вакцины AstraZeneca под вопросом. Как раз их можно понять.
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16.02.2021 13:28 Ответить
Это не ослиная моча, а очень вредный препарат, вызывающий стерилизацию людей. Поляки отвечают перед народом, а нашим все пох.
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16.02.2021 16:20 Ответить
У Польщі є вакцина, бо в період пандемії вона не закатувала гроші в асфальт.
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16.02.2021 13:15 Ответить
Гроші пішли не в асвальт, а в кишені великих грошових мішків.
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16.02.2021 13:17 Ответить
Може поляки не голосували па пріколу?
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16.02.2021 14:08 Ответить
Выпердок знает о ее низкой эффективности и всё равно покупает?
Это насколько надо ни во что украинцев ставить, чтоб это сделать?
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16.02.2021 13:15 Ответить
Зечмо ненавидить українців , але вдає із себе патрійота , бо насправді дуже любить жити на халяву і рубати бабло !
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16.02.2021 13:18 Ответить
Термін виготовлення реальної небезпечної вакцини 5 років. Бог Україну береже у цьому випадку.
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16.02.2021 13:39 Ответить
Бог береже дурнів,бо не відають вони,що творять.
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16.02.2021 14:10 Ответить
Идут они в жопу со своей вакцинацией
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16.02.2021 13:17 Ответить
от деятели ))) а чего ж по себестоимости??? ))) шо за радость полякам с того???
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16.02.2021 13:18 Ответить
Щось там не так. Вони ж не лохи, на відміну від янелоха.
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16.02.2021 13:21 Ответить
Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8380 Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4695
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16.02.2021 13:18 Ответить
Якби при владі залишився Порох вакцинація проходила б повним ходом. Але нарід захотів пригод на п"яту точку.
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16.02.2021 13:19 Ответить
Так осмотри на Израиль, они впереди планеты всей по вакцинации. И пфайзером, а не фуфломицином
Вопрос не в национальности, а в жадности клоуна и разварованых фондах
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16.02.2021 13:23 Ответить
или в конония не колония
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16.02.2021 13:33 Ответить
Демонстрация против дискриминации противников вакцинации.
Тель-- Авив. https://www.youtube.com/watch?v=KA4QUiwwg9I
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16.02.2021 13:37 Ответить
Тебе цікавлять тільки ці двоє, а інші 37 ні?
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16.02.2021 13:24 Ответить
одно ***** - дартаньян. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3290
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16.02.2021 13:26 Ответить
любишь его видать? )))
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16.02.2021 13:32 Ответить
конечно! потому так уважительно и пишу. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7316
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16.02.2021 13:33 Ответить
снова в лужу. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 208 я в разводе.
ты мазохист чтоле?
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16.02.2021 13:39 Ответить
П"ять років кацапи, зелебобіки та малороси намагаються переконати що Порошенко єврей. Але Гугл каже що прізвище Вальцман в одному екземплярі. Тоді один єдиний висновок: Порох - інопланетянин, а ще краще рептилоїд - цей наратив комфортно приживеться в порожній макітрі будь-якого зебіла.)))
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16.02.2021 13:35 Ответить
та ты шоооооооооо (и присел)
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16.02.2021 13:37 Ответить
"- ваше кредо?
- дайте нам боже, шо вам не гоже"
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16.02.2021 13:25 Ответить
Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8297
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16.02.2021 13:25 Ответить
Это говно ЮАР вернуло назад сраным британским "ученым" в количестве миллион доз по причине полной неэффективности(мачмала, брат спутника-5). Но Украина закупит по десятикратной цене и уколет всем верноподданным в глаз
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16.02.2021 13:28 Ответить
схоже на те, що обісрався не МВФ, а ********, які правлять Україною
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16.02.2021 13:28 Ответить
Шел третий месяц ожидания правительством Шмыгаля с моря погоды.
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16.02.2021 13:29 Ответить
Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca

Украина в лице зебуинства в этом вопросе только и делает, что ожидает.
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16.02.2021 13:29 Ответить
Зеленский и правительство Украины делает то, что ему предписывают из за лужи.
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16.02.2021 13:31 Ответить
буа-га-га-га. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8957 тупой собачий рот, это ты чтоль?!
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16.02.2021 13:35 Ответить
чё то ты плох совсем, может тебе санитаров с дурки позвать?
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16.02.2021 14:46 Ответить
о помощи Польше продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Сколько вранья пля в одном только предложении, к тому же не полном
Во первых - это не помощь, это бизнес
Второе - не продать , а перепродать
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16.02.2021 13:29 Ответить
Второе теперь тоже бизнесом считается. Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1674
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16.02.2021 13:31 Ответить
- Это правда что вы машину в лотерею выиграли?
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
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16.02.2021 13:51 Ответить
Шмыгаль подвтерждает собственное бессилие и некомпетентность. У Польши, соседа Украины есть ИЗЛИШКИ от которых она не знает как избавиться даже по себестоимости, а у Украины нет вообще никуя. Офигительно работает Правительство Украины.
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16.02.2021 13:35 Ответить
Поляки лохонулись прикупив эту вакцину. Но нашли как выкрутиться из ситуации). М-да..Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2645
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16.02.2021 13:48 Ответить
Польша по себестоимостию А Ахметов ничего не хочет украинцам дать по себестоимости?
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16.02.2021 13:55 Ответить
А свою вакцину разработать слабо?
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16.02.2021 13:57 Ответить
яку? в нас в найкращому Інституті мікробіології професори давно вже розсаду вирощують
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16.02.2021 13:58 Ответить
у вас в польше?
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16.02.2021 14:48 Ответить
На расєї матушце - там, де ти з крисою работаєш.
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16.02.2021 14:57 Ответить
а крыса то кто - ты что ли? ))) и почему это для тебя раша это матушка?? а кацап, попался?
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16.02.2021 15:06 Ответить
Дурачок кацапскій, ти знову спалився. Не навчили тебе як пацюк па руССкі.
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16.02.2021 15:35 Ответить
на тебе, небоже, що мені негоже
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16.02.2021 13:57 Ответить
Криса, і так видно, що ти кацап.
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16.02.2021 14:55 Ответить
Нормальна вакцина - нею в Польщі зараз усіх, хто молодший за 65 років вакцинують і будуть вакцинувати. Зокрема усіх викладачів і вчителів.
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16.02.2021 14:04 Ответить
ну, а ты откуда знаешь что она хорошая?
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16.02.2021 14:47 Ответить
Реклама на форумі неприпустима
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16.02.2021 15:39 Ответить
Когда наше правительство спало, то Польша меньшая по численности от Украины закупила 85 млн. доз вакцины, а теперь продаст аж 1.2 млн доз , еще не известно когда.
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16.02.2021 15:04 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·4 ч

ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля.
Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
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16.02.2021 15:13 Ответить
Поляки ОТКАЗАЛИСЬ от AstraZeneca. Причин много, ее нельзя колоть +65, ее эффективность низка, а против нового штамма = подорожнику, приклеенному на лоб, вызывает сильные аллергические реакции.AstraZeneca обратилась в институт Гамалеи ("Спутник V"), с предложением совместно доработать вакцину. Ну вот и нашли поляки, кому неликвид впарить.
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16.02.2021 15:32 Ответить
Ванюша, неліквід то твій Спутнік.
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16.02.2021 15:36 Ответить
Повторяю, для тех кто на бронепоезде: "AstraZeneca обратилась в институт Гамалеи ("Спутник V"), с предложением совместно доработать вакцину. Мне прививаться пока не надо, я переболел, но через годик, AstraZeneca уколюсь, только если ее доработают в нормальном институте. А лучше уколюсь нормальной вакциной.
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16.02.2021 15:58 Ответить
Та я ж і кажУ, кацапе. Йди звідси, поки тут ще нейтрально на тебе дивляться.
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16.02.2021 16:49 Ответить
Как раз Спутник все больше и больше признают, Ланцет напечатал статью об єффективности
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16.02.2021 19:28 Ответить
Ту статтю Ланцета вже спростували. Самі написали, самі заплатили. Кацапи хіба новічок вміють зробити.
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16.02.2021 19:31 Ответить
Зараз її Здорові глуздом викидатимуть на смітник Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4634 Знов розкрадання бюджету Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1292
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16.02.2021 15:36 Ответить
Почему эти сукины дети покупают вакцину у Польши? И нафиг нужен этот мусор?
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16.02.2021 15:38 Ответить
Потому что дешево, и не кацапская. Подскжу Шмылалю, ЮАР, AstraZeneca, практически бесплатно отдает. Против их штамма, она абсолютно бесполезна, а они ее закупили. И еще подскажу, африканский штамм, скоро будет и в Украине, это неизбежно.
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16.02.2021 16:10 Ответить
И как только вакцины поступят в Украину, мы сразу начинаем вакцинациюИсточник: https://censor.net/ru/n3248207

Как только - так сразу... Какой позор...
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16.02.2021 16:10 Ответить
Нужно немного подождать и эту вакцину будут бесплатно отдавать.
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16.02.2021 20:16 Ответить
 
 