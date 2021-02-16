Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Польша в ближайшее время продаст Украине 1 млн 200 тыс. вакцин AstraZeneca по себестоимости.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос относительно заявления Еврокомиссии о помощи Польше продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, Шмыгаль подтвердил, что у Украины действительно есть возможность закупить определенную часть этих вакцин через Польшу.

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По словам главы правительства, "закупленные Евросоюзом вакцины распределяются по странам ЕС, при этом Польша получит пока что, по предварительным договоренностям, на 1,2 млн вакцин больше своего заказа, и эти вакцины продаст Украине по себестоимости, без наценки. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Деньги на эту закупку имеются, в частности из ресурсов Европейского инвестиционного банка".

Также Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения завершило формирование списков на первый и второй этапы вакцинации, которая будет проходить согласно соответствующим волнам очередности, прописанным в Национальном плане.

"И как только вакцины поступят в Украину, мы сразу начинаем вакцинацию", - заверил он.

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В случае нехватки мощностей AstraZeneca, то, по словам главы Кабинета Министров, "Еврокомиссия нам подтвердила, что в рамках инициативы COVAX уже в ближайшее время мы гарантированно получим 117 тысяч доз и далее в течение года еще от 8 до 16 млн доз разных вакцин".