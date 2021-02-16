Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Польша в ближайшее время продаст Украине 1 млн 200 тыс. вакцин AstraZeneca по себестоимости.
Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос относительно заявления Еврокомиссии о помощи Польше продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, Шмыгаль подтвердил, что у Украины действительно есть возможность закупить определенную часть этих вакцин через Польшу.
По словам главы правительства, "закупленные Евросоюзом вакцины распределяются по странам ЕС, при этом Польша получит пока что, по предварительным договоренностям, на 1,2 млн вакцин больше своего заказа, и эти вакцины продаст Украине по себестоимости, без наценки. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Деньги на эту закупку имеются, в частности из ресурсов Европейского инвестиционного банка".
Также Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения завершило формирование списков на первый и второй этапы вакцинации, которая будет проходить согласно соответствующим волнам очередности, прописанным в Национальном плане.
"И как только вакцины поступят в Украину, мы сразу начинаем вакцинацию", - заверил он.
В случае нехватки мощностей AstraZeneca, то, по словам главы Кабинета Министров, "Еврокомиссия нам подтвердила, что в рамках инициативы COVAX уже в ближайшее время мы гарантированно получим 117 тысяч доз и далее в течение года еще от 8 до 16 млн доз разных вакцин".
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Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…
Так это этот миллион доз купил Степанов ?
А поляки отдают свою по себестоимости , лишь бы избавиться от ослиной мочи !
Это насколько надо ни во что украинцев ставить, чтоб это сделать?
Вопрос не в национальности, а в жадности клоуна и разварованых фондах
Тель-- Авив. https://www.youtube.com/watch?v=KA4QUiwwg9I
ты мазохист чтоле?
- дайте нам боже, шо вам не гоже"
Украина в лице зебуинства в этом вопросе только и делает, что ожидает.
Сколько вранья пля в одном только предложении, к тому же не полном
Во первых - это не помощь, это бизнес
Второе - не продать , а перепродать
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля.
Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
Как только - так сразу... Какой позор...