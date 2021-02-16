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COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ

Вчера, 15 февраля 2021 г., в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford / AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX. Вакцина от Oxford / AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.

В ЦОЗ напомнили, что 29 января 2021 г. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4613 "О лекарственных средствах", который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от COVID-19 в Украине и сокращает ее до пяти дней.

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Напоминаем, Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford / AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.
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Топ комментарии
+3
Степанов опять спрехал, он говорил что Украина не будет брать вакцину с эффективностью ниже 70%.
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16.02.2021 12:11
+2
COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8276 так вот как началась вакцинация с 15 -го... ! COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7161
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16.02.2021 12:05
+2
Эти зеублюдки реально ждали до последнего,шо Порох сам вакцину,причем нормальную,закупит?
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16.02.2021 12:06
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Правила форума Совет форумчан
Жодна (ЖОДНА) вакцина непотрібна проти вірусу з летальністю щонайбільше 0,2%, а якщо людина не при смерті (від поважного віку чи купи хронічних патологій) та має вітамін Д в нормі, то ймовірність важкого перебігу прямує до нуля.

Тим більше непотрібні вакцини, що є експериментальними, поспіхом виготовленими, погано перевіреними, бо 3 фаза клінічних випробувань ще не завершена для жодної з них. А саме в 3 фазі перевіряється, на скільки вони безпечні зокрема для людей похилого віку.

Тим більше вони непотрібні для масового використання з урахуванням того факту, що їх єдина функція - це зменшення вірогідності важкого перебігу (за словами самих виробників та ВООЗ), тобто на заразність взагалі немає ніякого впливу, принаймні немає доказів, що щеплений є менш заразним.
Більше того цей щеплений, захворівши, матиме не важкий перебіг, а легкий (безсимптомний), що лише допомагає поширенню вірусу (оскільки ізолювати такий випадок складніше), який і так легко, без перепон поширюється, не дивлячись на купу безпрецедентних заходів по усьому світу.
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16.02.2021 12:04 Ответить
Именно так ,все вакцины с большей или меньшей эффективностью могут только
обеспечить менее тяжёлое течение болезни .
Как и все вакцины их можно применять только тем,у кого ,хотя бы на момент
вакцинации состояние здоровья удовлетворительное.
Как считаете есть риск ухудшения состояния при вакцинации людей с патологией или хроническими заболеваниями ?
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16.02.2021 12:20 Ответить
я не можу щось по цій темі вважати
для цього проводять випробування
мої родичі до закінчення цих перевірок вже точно вакцинуватися не будуть
це здоровий глузд та інстинкт самозбереження
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16.02.2021 12:22 Ответить
Дякую,згодна.
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16.02.2021 12:25 Ответить
COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8276 так вот как началась вакцинация с 15 -го... ! COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7161
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16.02.2021 12:05 Ответить
Там как раз ЮАР от нее отказалась ввиду низкой эффективности)))
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16.02.2021 12:06 Ответить
Эти зеублюдки реально ждали до последнего,шо Порох сам вакцину,причем нормальную,закупит?
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16.02.2021 12:06 Ответить
Степанов опять спрехал, он говорил что Украина не будет брать вакцину с эффективностью ниже 70%.
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16.02.2021 12:11 Ответить
по секрету: жодна вакцина немає ефективність вище 70%
ці "неймовірні показники" отримані за допомогою очевидних маніпуляцій з числами
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16.02.2021 12:25 Ответить
То есть по логике ВОЗ Украина страна настолько бедная ,что не сможет обеспечить
условия хранения для более эффективных вакцин ?
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16.02.2021 12:12 Ответить
Ці чмошники відверто шантажують цілу країну!
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16.02.2021 12:15 Ответить
Испытательный полигон зашевелился. Потужна вакцина, в разы лучше Спутника. Денежки на ветер. Это, как рейтинг Вовы и Пети.
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16.02.2021 12:17 Ответить
" Потужна вакцина ..."
Это вы об вакцине - ДНК - АстраЗенека ?
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16.02.2021 12:24 Ответить
А что у нас есть другая? Здесь многие мечтали о другой, но кто ее нам даст?
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16.02.2021 12:38 Ответить
якщо у Вас буде тільки отруєна вода, Ви будете її пити, чи краще не пити ніякої?
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16.02.2021 14:00 Ответить
ВОЗ отмечает что эффективность AstraZeneca составляет 63%, она подходит для стран с низким и средним уровнем дохода! Степашка говорил что вакцину с эффективностью ниже 70% закупать не будут.
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16.02.2021 12:35 Ответить
Ну звичайно "Спутник V" для нас "агресорський", а ця "лоторейка 50/50" - саме те...... COVID-вакцину AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2609
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16.02.2021 12:39 Ответить
Звичайно агресорський.Мало коцапы убили украинцев?Шо скажешь андруша?
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16.02.2021 12:41 Ответить
Уже негры отказываются от того, чем украинцев собрались травить.
"Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщила во вторник газета Economic Times.

Власти ЮАР обратились с этой просьбой через неделю после того, как заявили, что приостанавливают использование AstraZeneca в своей программе вакцинации.
Решение вызвано тем, что испытания препарата, проведенные южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2."
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16.02.2021 12:39 Ответить
З усього цього зрозуміло одне - з вакцинацією потрібно почекати хоча б до осені. А там буде видно - якою вакциною вакцинуватись і чи потрібна вона взагалі.
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16.02.2021 12:51 Ответить
 
 