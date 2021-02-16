COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Вчера, 15 февраля 2021 г., в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford / AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.
В тот же день Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX. Вакцина от Oxford / AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.
В ЦОЗ напомнили, что 29 января 2021 г. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4613 "О лекарственных средствах", который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от COVID-19 в Украине и сокращает ее до пяти дней.
Напоминаем, Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford / AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.
Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).
Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.
Пожалуйста, подождите...
Тим більше непотрібні вакцини, що є експериментальними, поспіхом виготовленими, погано перевіреними, бо 3 фаза клінічних випробувань ще не завершена для жодної з них. А саме в 3 фазі перевіряється, на скільки вони безпечні зокрема для людей похилого віку.
Тим більше вони непотрібні для масового використання з урахуванням того факту, що їх єдина функція - це зменшення вірогідності важкого перебігу (за словами самих виробників та ВООЗ), тобто на заразність взагалі немає ніякого впливу, принаймні немає доказів, що щеплений є менш заразним.
Більше того цей щеплений, захворівши, матиме не важкий перебіг, а легкий (безсимптомний), що лише допомагає поширенню вірусу (оскільки ізолювати такий випадок складніше), який і так легко, без перепон поширюється, не дивлячись на купу безпрецедентних заходів по усьому світу.
обеспечить менее тяжёлое течение болезни .
Как и все вакцины их можно применять только тем,у кого ,хотя бы на момент
вакцинации состояние здоровья удовлетворительное.
Как считаете есть риск ухудшения состояния при вакцинации людей с патологией или хроническими заболеваниями ?
для цього проводять випробування
мої родичі до закінчення цих перевірок вже точно вакцинуватися не будуть
це здоровий глузд та інстинкт самозбереження
ці "неймовірні показники" отримані за допомогою очевидних маніпуляцій з числами
условия хранения для более эффективных вакцин ?
Это вы об вакцине - ДНК - АстраЗенека ?
"Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщила во вторник газета Economic Times.
Власти ЮАР обратились с этой просьбой через неделю после того, как заявили, что приостанавливают использование AstraZeneca в своей программе вакцинации.
Решение вызвано тем, что испытания препарата, проведенные южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2."