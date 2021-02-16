COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ

Вчера, 15 февраля 2021 г., в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford / AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX. Вакцина от Oxford / AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.

В ЦОЗ напомнили, что 29 января 2021 г. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4613 "О лекарственных средствах", который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от COVID-19 в Украине и сокращает ее до пяти дней.

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Напоминаем, Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford / AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.