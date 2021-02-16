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COVID-вакцину AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні, - ЦГЗ

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COVID-вакцину AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні, - ЦГЗ

Учора, 15 лютого 2021 р. в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України була подана заявка про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Того ж дня Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала "зелене світло" на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX. Попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Великій Британії, Європейському Союзі та Індії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦОЗ МОЗ.

У ЦГЗ нагадали, що 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 "Про лікарські засоби", який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.

Нагадуємо, Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру

Україна уклала контракти на постачання їй 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Вакцина AstraZeneca - це це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину шведсько-британської компанії AstraZeneca для екстреного застосування. В ході досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через простих вимог до зберігання.

Читайте: ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, її ефективність становить 63%

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Степанов опять спрехал, он говорил что Украина не будет брать вакцину с эффективностью ниже 70%.
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16.02.2021 12:11
+2
COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8276 так вот как началась вакцинация с 15 -го... ! COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7161
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16.02.2021 12:05
+2
Эти зеублюдки реально ждали до последнего,шо Порох сам вакцину,причем нормальную,закупит?
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16.02.2021 12:06
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Жодна (ЖОДНА) вакцина непотрібна проти вірусу з летальністю щонайбільше 0,2%, а якщо людина не при смерті (від поважного віку чи купи хронічних патологій) та має вітамін Д в нормі, то ймовірність важкого перебігу прямує до нуля.

Тим більше непотрібні вакцини, що є експериментальними, поспіхом виготовленими, погано перевіреними, бо 3 фаза клінічних випробувань ще не завершена для жодної з них. А саме в 3 фазі перевіряється, на скільки вони безпечні зокрема для людей похилого віку.

Тим більше вони непотрібні для масового використання з урахуванням того факту, що їх єдина функція - це зменшення вірогідності важкого перебігу (за словами самих виробників та ВООЗ), тобто на заразність взагалі немає ніякого впливу, принаймні немає доказів, що щеплений є менш заразним.
Більше того цей щеплений, захворівши, матиме не важкий перебіг, а легкий (безсимптомний), що лише допомагає поширенню вірусу (оскільки ізолювати такий випадок складніше), який і так легко, без перепон поширюється, не дивлячись на купу безпрецедентних заходів по усьому світу.
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16.02.2021 12:04 Відповісти
Именно так ,все вакцины с большей или меньшей эффективностью могут только
обеспечить менее тяжёлое течение болезни .
Как и все вакцины их можно применять только тем,у кого ,хотя бы на момент
вакцинации состояние здоровья удовлетворительное.
Как считаете есть риск ухудшения состояния при вакцинации людей с патологией или хроническими заболеваниями ?
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16.02.2021 12:20 Відповісти
я не можу щось по цій темі вважати
для цього проводять випробування
мої родичі до закінчення цих перевірок вже точно вакцинуватися не будуть
це здоровий глузд та інстинкт самозбереження
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16.02.2021 12:22 Відповісти
Дякую,згодна.
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16.02.2021 12:25 Відповісти
COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8276 так вот как началась вакцинация с 15 -го... ! COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7161
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16.02.2021 12:05 Відповісти
Там как раз ЮАР от нее отказалась ввиду низкой эффективности)))
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16.02.2021 12:06 Відповісти
Эти зеублюдки реально ждали до последнего,шо Порох сам вакцину,причем нормальную,закупит?
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16.02.2021 12:06 Відповісти
Степанов опять спрехал, он говорил что Украина не будет брать вакцину с эффективностью ниже 70%.
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16.02.2021 12:11 Відповісти
по секрету: жодна вакцина немає ефективність вище 70%
ці "неймовірні показники" отримані за допомогою очевидних маніпуляцій з числами
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16.02.2021 12:25 Відповісти
То есть по логике ВОЗ Украина страна настолько бедная ,что не сможет обеспечить
условия хранения для более эффективных вакцин ?
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16.02.2021 12:12 Відповісти
Ці чмошники відверто шантажують цілу країну!
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16.02.2021 12:15 Відповісти
Испытательный полигон зашевелился. Потужна вакцина, в разы лучше Спутника. Денежки на ветер. Это, как рейтинг Вовы и Пети.
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16.02.2021 12:17 Відповісти
" Потужна вакцина ..."
Это вы об вакцине - ДНК - АстраЗенека ?
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16.02.2021 12:24 Відповісти
А что у нас есть другая? Здесь многие мечтали о другой, но кто ее нам даст?
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16.02.2021 12:38 Відповісти
якщо у Вас буде тільки отруєна вода, Ви будете її пити, чи краще не пити ніякої?
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16.02.2021 14:00 Відповісти
ВОЗ отмечает что эффективность AstraZeneca составляет 63%, она подходит для стран с низким и средним уровнем дохода! Степашка говорил что вакцину с эффективностью ниже 70% закупать не будут.
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16.02.2021 12:35 Відповісти
Ну звичайно "Спутник V" для нас "агресорський", а ця "лоторейка 50/50" - саме те...... COVID-вакцину AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2609
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16.02.2021 12:39 Відповісти
Звичайно агресорський.Мало коцапы убили украинцев?Шо скажешь андруша?
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16.02.2021 12:41 Відповісти
Уже негры отказываются от того, чем украинцев собрались травить.
"Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщила во вторник газета Economic Times.

Власти ЮАР обратились с этой просьбой через неделю после того, как заявили, что приостанавливают использование AstraZeneca в своей программе вакцинации.
Решение вызвано тем, что испытания препарата, проведенные южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2."
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16.02.2021 12:39 Відповісти
З усього цього зрозуміло одне - з вакцинацією потрібно почекати хоча б до осені. А там буде видно - якою вакциною вакцинуватись і чи потрібна вона взагалі.
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16.02.2021 12:51 Відповісти
 
 