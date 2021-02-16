COVID-вакцину AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні, - ЦГЗ
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Учора, 15 лютого 2021 р. в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України була подана заявка про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.
Того ж дня Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала "зелене світло" на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX. Попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Великій Британії, Європейському Союзі та Індії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦОЗ МОЗ.
У ЦГЗ нагадали, що 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 "Про лікарські засоби", який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.
Нагадуємо, Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.
Україна уклала контракти на постачання їй 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).
Вакцина AstraZeneca - це це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину шведсько-британської компанії AstraZeneca для екстреного застосування. В ході досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через простих вимог до зберігання.
Будь ласка, зачекайте...
Тим більше непотрібні вакцини, що є експериментальними, поспіхом виготовленими, погано перевіреними, бо 3 фаза клінічних випробувань ще не завершена для жодної з них. А саме в 3 фазі перевіряється, на скільки вони безпечні зокрема для людей похилого віку.
Тим більше вони непотрібні для масового використання з урахуванням того факту, що їх єдина функція - це зменшення вірогідності важкого перебігу (за словами самих виробників та ВООЗ), тобто на заразність взагалі немає ніякого впливу, принаймні немає доказів, що щеплений є менш заразним.
Більше того цей щеплений, захворівши, матиме не важкий перебіг, а легкий (безсимптомний), що лише допомагає поширенню вірусу (оскільки ізолювати такий випадок складніше), який і так легко, без перепон поширюється, не дивлячись на купу безпрецедентних заходів по усьому світу.
обеспечить менее тяжёлое течение болезни .
Как и все вакцины их можно применять только тем,у кого ,хотя бы на момент
вакцинации состояние здоровья удовлетворительное.
Как считаете есть риск ухудшения состояния при вакцинации людей с патологией или хроническими заболеваниями ?
для цього проводять випробування
мої родичі до закінчення цих перевірок вже точно вакцинуватися не будуть
це здоровий глузд та інстинкт самозбереження
ці "неймовірні показники" отримані за допомогою очевидних маніпуляцій з числами
условия хранения для более эффективных вакцин ?
Это вы об вакцине - ДНК - АстраЗенека ?
"Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщила во вторник газета Economic Times.
Власти ЮАР обратились с этой просьбой через неделю после того, как заявили, что приостанавливают использование AstraZeneca в своей программе вакцинации.
Решение вызвано тем, что испытания препарата, проведенные южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2."