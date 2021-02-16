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Імунітет до COVID-19 зберігається 9 місяців, - шведські медики

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Імунітет до COVID-19 зберігається 9 місяців, - шведські медики

У перехворілих на COVID-19 імунітет проти вірусу зберігається протягом як мінімум дев'яти місяців після хвороби.

До такого висновку дійшли вчені Каролінського інституту і клініки Дандерюда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За їхніми даними, під час цього періоду також надзвичайно низька ймовірність повторного інфікування коронавірусом.

Дослідження проводилося з весни 2020 року, в ньому взяли участь 1884 людини, що працюють в закладах охорони здоров'я і перехворіли на коронавірус. У 96% з них антитіла залишалися через дев'ять місяців. У двох третин виробився клітинний імунітет. Із 340 осіб, у яких з'явилися антитіла, рецидив виявили менш ніж у 1%.

Як розповіла лікар і науковий співробітник клініки Дандерюда і Каролінського інституту Шарлотт Толін, при повторному захворюванні у людини завдяки виробленому імунітету може бути приглушена симптоматика, або хвороба буде безсимптомною. "Невідомо, чи може людина з антитілами, захворівши знову, інфікувати інших і при цьому не відчувати ніяких симптомів (вірусу.- ред.), але це, мабуть, дуже малоймовірно", - додала лікар. У травні планується провести наступну фазу дослідження, коли більшість учасників пройдуть вакцинацію,

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Це 4 щеплення за 3 роки- якщо не буде суттєвих мутацій. Геніальний бізнес.
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16.02.2021 19:59 Відповісти
да и фиг с ним, скоро всех провакцинируют.
ну а кому не очень повезло, ВОЗ обещает до 2027г привить.
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16.02.2021 19:59 Відповісти
Девчата! Успевайте рожать! Хлопцы! Ухаживайте энергичней!
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16.02.2021 20:02 Відповісти
Иммунитет к COVID-19 сохраняется 9 месяцев, - шведские медики - Цензор.НЕТ 3073
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16.02.2021 20:03 Відповісти
Шведские? Те которые вообще забили на эту смертельную болезнь? А сторонники которой, спустя год, вынуждены доказывать что есть какие-то там док-ва (по телевизору показывали трупов) что болезнь существует))
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16.02.2021 20:12 Відповісти
Це ті, які мали найбільшу смертність серед скандинавських країн потім. від КОВІД.
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16.02.2021 20:28 Відповісти
"Цензору" надо более внимательно относиться к источнику информации. УНИАН просто тупо перепостил статью из российского Коммерсанта, а "Цензор" с УНИАН. Доверия до этой информации - ноль. Статистика, данная в этой статье не совпадает с общемировой статистикой. Кроме того, высказана абсолютно бредовая и крайне опасная "гипотеза", что повторно заражённые, которые болеют безсимптомно, к примеру, - не заражают окружающих! Это же российский наратив! Даже умерших от коронавируса нужно сжигать, а не хоронить! Разочарована такой политикой "Цензора".
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17.02.2021 19:41 Відповісти
 
 