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Иммунитет к COVID-19 сохраняется 9 месяцев, - шведские медики

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Иммунитет к COVID-19 сохраняется 9 месяцев, - шведские медики

У переболевших COVID-19 иммунитет против вируса сохраняется в течение как минимум девяти месяцев после болезни.

К такому выводу пришли ученые Каролинского института и клиники Дандерюда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Исследование проводилось с весны 2020 года, в нем приняли участие 1884 человека, работающих в учреждениях здравоохранения и переболевших COVID-19. У 96% из них антитела оставались спустя девять месяцев. У двух третей выработался клеточный иммунитет. Из 340 человек, у которых появились антитела, рецидив выявили менее чем у 1%.

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Как рассказала врач и научный сотрудник клиники Дандерюда и Каролинского института Шарлотт Толин, при повторном заболевании у человека благодаря выработавшемуся иммунитету может быть приглушена симптоматика, либо болезнь пройдет бессимптомно. "Неизвестно, может ли человек с антителами, заболев снова, инфицировать других и при этом не ощущать никаких симптомов (вируса. - Ред.), но это, по-видимому, очень маловероятно",— добавила врач. В мае планируется провести следующую фазу исследования, когда большинство участников пройдут вакцинацию.

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Автор: Ольга Лузан
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Це 4 щеплення за 3 роки- якщо не буде суттєвих мутацій. Геніальний бізнес.
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16.02.2021 19:59 Ответить
да и фиг с ним, скоро всех провакцинируют.
ну а кому не очень повезло, ВОЗ обещает до 2027г привить.
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16.02.2021 19:59 Ответить
Девчата! Успевайте рожать! Хлопцы! Ухаживайте энергичней!
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16.02.2021 20:02 Ответить
Иммунитет к COVID-19 сохраняется 9 месяцев, - шведские медики - Цензор.НЕТ 3073
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16.02.2021 20:03 Ответить
Шведские? Те которые вообще забили на эту смертельную болезнь? А сторонники которой, спустя год, вынуждены доказывать что есть какие-то там док-ва (по телевизору показывали трупов) что болезнь существует))
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16.02.2021 20:12 Ответить
Це ті, які мали найбільшу смертність серед скандинавських країн потім. від КОВІД.
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16.02.2021 20:28 Ответить
"Цензору" надо более внимательно относиться к источнику информации. УНИАН просто тупо перепостил статью из российского Коммерсанта, а "Цензор" с УНИАН. Доверия до этой информации - ноль. Статистика, данная в этой статье не совпадает с общемировой статистикой. Кроме того, высказана абсолютно бредовая и крайне опасная "гипотеза", что повторно заражённые, которые болеют безсимптомно, к примеру, - не заражают окружающих! Это же российский наратив! Даже умерших от коронавируса нужно сжигать, а не хоронить! Разочарована такой политикой "Цензора".
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17.02.2021 19:41 Ответить
 
 