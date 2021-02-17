У Антоненка випадають зуби і загострилися проблеми з судинами, - адвокат

У музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненко, який є підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета і більше року перебуває під арештом, погіршився стан здоров'я.

Про це в інтерв’ю виданню "Букви" розповів його адвокат Станіслав Кулик, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стан Антоненка наразі "задовільний, але це не заслуга лікарів СІЗО чи поліції".

"В Антоненка загострення хвороби із судинами. Почалася руйнація зубів. Крім того, він мав симптоми, подібні до COVID-19. Ми просили змінити запобіжний, аби він мав змогу нормально лікуватися за межами ізолятора. Але це клопотання відхилили, натомість зобов’язали СІЗО надати медичну допомогу. І так, в ізоляторі є стоматолог. Вона з тими засобами й можливостями, які є в ізоляторі, спробувала Антоненку допомогти. Але після того у нього випав зуб. І нам довелося звертатися до приватного стоматолога, який їхав до Андрія у СІЗО, аби лікувати зуби. Щодо проблем із судинами: штатний хірург ізолятора його оглянув. І зробив висновок, що це взагалі не його компетенція і треба вузький спеціаліст, судинний хірург. Нам вдалося організувати візит лікаря, судинного хірурга, який Антоненка лікував раніше. Він приїхав в ізолятор, так само його оглянув і сказав, що треба провести діагностику за допомогою спеціальної апаратури. Після того ситуація заглохла", – зазначив адвокат.

Кулик пояснив, що для того, аби вивезти Антоненка в лікарню, потрібно "за кілька тижнів до того подати заявку, аби медзаклад перевірили: чи безпечно туди везти людину, чи можна її там охороняти".

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"І відповіді поки немає. Але ми все ж сподіваємося, що Антоненку змінять запобіжний і він зможе нормально сходити в лікарню", – наголосив адвокат.

Що стосується підозри на COVID-19, то в СІЗО до Антоненка приїжджав "спеціаліст однієї з лабораторій Києва" та "взяв зразки для аналізів". На щастя, коронавірус у музиканта не виявили.

"На щастя, результати були негативні. Ми трохи видихнули. Але реальний ризик був, адже на коронавірусну хворобу перехворіли двоє адвокатів. І один із них ходив до Андрія в ізолятор, ще коли не знав про захворювання. Але, на щастя, виявилося, що в Антоненка була звичайна застуда", – розповів Кулик.

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