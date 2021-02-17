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У Антоненка випадають зуби і загострилися проблеми з судинами, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Антоненка випадають зуби і загострилися проблеми з судинами, - адвокат

У музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненко, який є підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета і більше року перебуває під арештом, погіршився стан здоров'я.

Про це в інтерв’ю виданню "Букви" розповів його адвокат Станіслав Кулик, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стан Антоненка наразі "задовільний, але це не заслуга лікарів СІЗО чи поліції".

"В Антоненка загострення хвороби із судинами. Почалася руйнація зубів. Крім того, він мав симптоми, подібні до COVID-19. Ми просили змінити запобіжний, аби він мав змогу нормально лікуватися за межами ізолятора. Але це клопотання відхилили, натомість зобов’язали СІЗО надати медичну допомогу. І так, в ізоляторі є стоматолог. Вона з тими засобами й можливостями, які є в ізоляторі, спробувала Антоненку допомогти. Але після того у нього випав зуб. І нам довелося звертатися до приватного стоматолога, який їхав до Андрія у СІЗО, аби лікувати зуби. Щодо проблем із судинами: штатний хірург ізолятора його оглянув. І зробив висновок, що це взагалі не його компетенція і треба вузький спеціаліст, судинний хірург. Нам вдалося організувати візит лікаря, судинного хірурга, який Антоненка лікував раніше. Він приїхав в ізолятор, так само його оглянув і сказав, що треба провести діагностику за допомогою спеціальної апаратури. Після того ситуація заглохла", – зазначив адвокат.

Кулик пояснив, що для того, аби вивезти Антоненка в лікарню, потрібно "за кілька тижнів до того подати заявку, аби медзаклад перевірили: чи безпечно туди везти людину, чи можна її там охороняти".

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"І відповіді поки немає. Але ми все ж сподіваємося, що Антоненку змінять запобіжний і він зможе нормально сходити в лікарню", – наголосив адвокат.

Що стосується підозри на COVID-19, то в СІЗО до Антоненка приїжджав "спеціаліст однієї з лабораторій Києва" та "взяв зразки для аналізів". На щастя, коронавірус у музиканта не виявили.

"На щастя, результати були негативні. Ми трохи видихнули. Але реальний ризик був, адже на коронавірусну хворобу перехворіли двоє адвокатів. І один із них ходив до Андрія в ізолятор, ще коли не знав про захворювання. Але, на щастя, виявилося, що в Антоненка була звичайна застуда", – розповів Кулик.

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Топ коментарі
+29
Зато убийца Акуевой сидит сейчас пьет чай дома и смется над всеми
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16.02.2021 20:59
+20
Немає слів
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16.02.2021 20:53
+18
Хочуть знищити.Ще не посадили,а здоров'я людині гроблять.А якщо він не винен?Хто поверне здоров'я?
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16.02.2021 21:07
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16.02.2021 20:53 Відповісти
Зато убийца Акуевой сидит сейчас пьет чай дома и смется над всеми
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16.02.2021 20:59 Відповісти
Хочуть знищити.Ще не посадили,а здоров'я людині гроблять.А якщо він не винен?Хто поверне здоров'я?
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16.02.2021 21:07 Відповісти
не тупи
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16.02.2021 22:40 Відповісти
Ты действительно идиот, или только притворяешься???
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16.02.2021 23:07 Відповісти
Зеление сепари должни за єто ответить.
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16.02.2021 21:10 Відповісти
Европа слишком давила. Надо было дать результат.
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16.02.2021 21:12 Відповісти
Проти Торнадо докази 100% були, а не "я мілава узнаю па паходкє", як тут! Тим більше ж уже прояснилися нові факти, що убивство розробляли в КГБ Білорусі...
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16.02.2021 22:08 Відповісти
А ти дійсно віриш у ментовську версію? Особливо там де про ідеї арійської раси? От скажи, ти справді віриш, що вбивство маловідомого журналіста могло дестабілізувати ситуацію і дозволило б змінити державний будуй?))
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17.02.2021 12:23 Відповісти
Ще раз: поясни, як вбивство маловідомого журналіста могло дестабілізувати ситуацію і дозволило б змінити державний будуй?)) Власне цього ж і не відбулося...
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17.02.2021 12:29 Відповісти
А пущені дебіли досі ревуть - а що, ваш Порошенко краще був....
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16.02.2021 21:12 Відповісти
Щоб не випустити добивають у тюрмі.
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16.02.2021 21:48 Відповісти
А отчего могут выпадать зубы? Цинга? Дайте ему витаминов!
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16.02.2021 22:06 Відповісти
Попадёшь на шконку - наешься витаминов от пуза 🤨
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16.02.2021 23:22 Відповісти
Це саме справжнє катування.... Суки знущаються над людиною
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16.02.2021 22:52 Відповісти
Вот гниды, гробят человека невинного, а убийцу Акуевой выпустили.
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16.02.2021 23:11 Відповісти
Доказали вину или нет? Презумпция не виновности есть?
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17.02.2021 07:00 Відповісти
Прокурворсько-суддівське катування.
Таке само, як щодо "Торнадо".
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17.02.2021 18:01 Відповісти
 
 