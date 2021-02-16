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У Антоненко выпадают зубы и обострились проблемы с сосудами, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Общество

У Антоненко выпадают зубы и обострились проблемы с сосудами, - адвокат

У музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, который является подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета и более года находится под арестом, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом в интервью изданию "Буквы" рассказал его адвокат Станислав Кулик, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, состояние Антоненко сейчас "удовлетворительное, но это не заслуга врачей СИЗО или полиции".

"У Антоненко обострение болезни с сосудами. Началось разрушение зубов. И вдобавок у него были симптомы, похожие на COVID-19. Мы просили изменить меру пресечения, чтобы он мог нормально лечиться за пределами изолятора. Но это ходатайство отклонили, вместо этого обязали СИЗО оказать медицинскую помощь. В изоляторе есть стоматолог. Она с теми средствами и возможностями, которые есть в изоляторе, попыталась Антоненко помочь. Но после этого у него выпал зуб. И нам пришлось обращаться к частному стоматологу, который ехал к Андрею в СИЗО, чтобы лечить зубы. Относительно проблем с сосудами: штатный хирург изолятора его осмотрел. И сделал вывод, что это вообще не его компетенция и нужен узкий специалист, сосудистый хирург. Нам удалось организовать визит врача, сосудистого хирурга, который Антоненко лечил раньше. Он приехал в изолятор, осмотрел его и сказал, что надо провести диагностику с помощью специальной аппаратуры. После этого ситуация заглохла", – отметил адвокат.

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Кулик объяснил, что для того, чтобы вывезти Антоненко в больницу, нужно "за несколько недель до того подать заявку, чтобы медучреждение проверили: безопасно ли туда везти человека, можно ли его там охранять".

"И ответа пока нет. Но мы все же надеемся, что Антоненко изменят меру пресечения и он сможет нормально сходить в больницу", – подчеркнул адвокат.

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Что касается подозрения на COVID-19, то в СИЗО к Антоненко приезжал "специалист одной из лабораторий Киева" и "взял образцы для анализов". К счастью, коронавирус у музыканта не обнаружили.

"К счастью, результаты были отрицательные. Мы выдохнули. Но реальный риск был, так как коронавирусной болезнью переболели два адвоката. И один из них ходил к Андрею в изолятор, еще когда не знал о заболевании. Но, к счастью, оказалось, что у Антоненко была обычная простуда", – рассказал Кулик.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Зато убийца Акуевой сидит сейчас пьет чай дома и смется над всеми
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16.02.2021 20:59
+20
Немає слів
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16.02.2021 20:53
+18
Хочуть знищити.Ще не посадили,а здоров'я людині гроблять.А якщо він не винен?Хто поверне здоров'я?
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16.02.2021 21:07
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Немає слів
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16.02.2021 20:53 Ответить
Зато убийца Акуевой сидит сейчас пьет чай дома и смется над всеми
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16.02.2021 20:59 Ответить
Хочуть знищити.Ще не посадили,а здоров'я людині гроблять.А якщо він не винен?Хто поверне здоров'я?
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16.02.2021 21:07 Ответить
не тупи
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16.02.2021 22:40 Ответить
Ты действительно идиот, или только притворяешься???
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16.02.2021 23:07 Ответить
Зеление сепари должни за єто ответить.
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16.02.2021 21:10 Ответить
Европа слишком давила. Надо было дать результат.
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16.02.2021 21:12 Ответить
Проти Торнадо докази 100% були, а не "я мілава узнаю па паходкє", як тут! Тим більше ж уже прояснилися нові факти, що убивство розробляли в КГБ Білорусі...
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16.02.2021 22:08 Ответить
А ти дійсно віриш у ментовську версію? Особливо там де про ідеї арійської раси? От скажи, ти справді віриш, що вбивство маловідомого журналіста могло дестабілізувати ситуацію і дозволило б змінити державний будуй?))
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17.02.2021 12:23 Ответить
Ще раз: поясни, як вбивство маловідомого журналіста могло дестабілізувати ситуацію і дозволило б змінити державний будуй?)) Власне цього ж і не відбулося...
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17.02.2021 12:29 Ответить
А пущені дебіли досі ревуть - а що, ваш Порошенко краще був....
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16.02.2021 21:12 Ответить
Щоб не випустити добивають у тюрмі.
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16.02.2021 21:48 Ответить
А отчего могут выпадать зубы? Цинга? Дайте ему витаминов!
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16.02.2021 22:06 Ответить
Попадёшь на шконку - наешься витаминов от пуза 🤨
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16.02.2021 23:22 Ответить
Це саме справжнє катування.... Суки знущаються над людиною
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16.02.2021 22:52 Ответить
Вот гниды, гробят человека невинного, а убийцу Акуевой выпустили.
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16.02.2021 23:11 Ответить
Доказали вину или нет? Презумпция не виновности есть?
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17.02.2021 07:00 Ответить
Прокурворсько-суддівське катування.
Таке само, як щодо "Торнадо".
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17.02.2021 18:01 Ответить
 
 