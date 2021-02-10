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Новости Происшествия Убийство Шеремета
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Киев (24528) Апелляционный суд (393) Антоненко Андрей (259)

Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Киевский апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент Супільного Дарья Коломиец, передает Цензор.НЕТ.

Во время заседания Андрея Антоненко впервые вывели из стеклянного бокса и позволили участвовать в процессе вместе со своими защитниками. Его защитник Дмитрий Круговой заявил, что у прокурора нет ни одного доказательства, кроме экспертизы походки.

"Это единственное доказательство, которым они оперируют уже больше года. Нет никаких свидетелей, ничего. Но мы приносили доказательства невиновности. Например, разница в росте Антоненко с Кузьменко, которой нет у людей, подложивших взрывчатку", - сказал адвокат Антоненко Дмитрий Круговой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса. ФОТОрепортаж

На заседании адвокаты ходатайствовали о взятии обвиняемого на поруки. Поручителей было около 15 человек, однако судья попросил Антоненко выбрать только четырех.

Прокурор Михаил Тишин заявил, что есть достаточно рисков, по которым отпускать обвиняемого нельзя. "Учитывая, что сейчас суд находится на стадии исследования доказательств, и большинство свидетелей и других участников уголовного производства не допросили, Антоненко может скрываться от суда и влиять на свидетелей, специалистов и экспертов, которые идентифицировали личность, как совершившую данное преступление", - заявил Михаил Тишин.

В результате суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Суд перешел к рассмотрению доказательств

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.

Шевченковский районный суд 2 февраля удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения всем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета на 60 суток - до 2 апреля.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
ублюдки
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10.02.2021 17:33
+20
Презумпція невинуватості? Ні, не чули!
Цікаво: на якій секунді і як далеко послав би прокурор слідчого з такими "доказами" в цивілізованій країні?
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10.02.2021 17:37
+18
Триндець.
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10.02.2021 17:32
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Триндець.
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10.02.2021 17:32 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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10.02.2021 17:32 Ответить
Ти не сильно так кричи, бо від баби йулі лозинкою по своїй дупі ще отримаєш
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10.02.2021 17:36 Ответить
Та не отримає. Слуги кинули бабу Юлю. Вона крісло прем'єра просила, але її послали.
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10.02.2021 17:38 Ответить
Бідна бабця! Знову їй не дали " добро" творити в Україні.
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10.02.2021 17:43 Ответить
я ж не бомж на відміну від тебе. Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 7534
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10.02.2021 18:04 Ответить
Завтра ми всі можемо стати бомжами. Але бомж-бомжу різниця
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10.02.2021 22:00 Ответить
ублюдки
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10.02.2021 17:33 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 946
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10.02.2021 17:46 Ответить
Тим часом справжня вбивця помилувана Зеленським і вже в Москві.
Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 7862
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10.02.2021 17:36 Ответить
********
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10.02.2021 17:37 Ответить
Презумпція невинуватості? Ні, не чули!
Цікаво: на якій секунді і як далеко послав би прокурор слідчого з такими "доказами" в цивілізованій країні?
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10.02.2021 17:37 Ответить
Для них ця презумпція як для путани презумпція невинності. Проти брифінгу вищих посадових осіб держави слідство і суд "не попре".
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10.02.2021 20:40 Ответить
на фоне подобного "судейства" так мило смотрятся типа пиар-зарубы с Тупицким и Вовком
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10.02.2021 17:42 Ответить
А пиар-заруба ЗЕ с Медвечуком из-за обидки по поводу нарушенных договорняков с Кремлем?
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10.02.2021 17:48 Ответить
Это нас судят . А Антоненко тест на нашу вшивость. Выход ? Еднатись на местах и створювать владу як того требуе конституция ст.142,143
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10.02.2021 17:44 Ответить
а иначе авакян с ссыклобородьком окажутся дешёвыми ***********...
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10.02.2021 17:46 Ответить
ПИТАННЯ..КОЛИ слуга ригАналів припинить переслідування Патріотів і почне нейтралізувати посібнитків " ху*ла"?
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10.02.2021 17:48 Ответить
Николы ! Пока не вылетят холуи рашистов с помощью американских друзей ! Скорее -бы !
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10.02.2021 18:02 Ответить
****, геть на зей.
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10.02.2021 17:48 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 7715Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 3940

...
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10.02.2021 17:50 Ответить
и что, как ответил бы наш самый честный суд, - он мог просто присесть...., а она - подпрыгнуть...
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10.02.2021 17:52 Ответить
так хочется чтоб тот честный суд сам присел (лет на 5-7 каждый) или подпрыгнул, освобождая место незаангажированным
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10.02.2021 17:54 Ответить
Якщо шмаркля сказав, що вони винні, то олігархічний суд тепер не має право виправдати їх.
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10.02.2021 18:33 Ответить
так! саме так!!!
тільки за оте шоу-презентацію розслідування зі сцени з прямою участю преЗЕ і авакова, всі хто приймав в тім участь мають нести кримінальну відповідальність... бо нема такої статті про попереднє слідство яку б вони не порушили і не сплюндрували !!! (тварюки )
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10.02.2021 18:41 Ответить
сучукрсудді
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10.02.2021 17:54 Ответить
ах какая бубочка маладес, что "закрыл" медведчуковские каналы. Такой патриот! Дайте ему ещё 100 дней!
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10.02.2021 17:55 Ответить
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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10.02.2021 21:21 Ответить
Аваковское кривосудие с зеленым клоунским пох.измом.. Признать, что накосячили одному унизительно и сцыкотно уже обоим, потому и ползут пока вместе, слившись в вынужденной морганастической связке.
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10.02.2021 17:55 Ответить
твари, что тут скажешь, всех надо было перевешать еще в 14-ом, судей, прокуроров, чиновников всех, кого поймали бы..., да жестоко, а сейчас что, весело всем? - нас постепенно и медленно режут на кусочки живьем...
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10.02.2021 17:55 Ответить
В Киеве задержали титушню ОПЗЖ,вместе с командиром...,нацкорпус начал работу..
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10.02.2021 17:57 Ответить
Беспредел. Иначе назвать нельзя. Возьмут, к примеру, меня менты - а у меня на брелок гильза. А потом окажется, что эта гильза того же калибра, что и оружие, которым завалили упыря Бузину. И все, меня в трюм на пару лет. А ВДРУГ я?
Уверен, что Антоненко через ЕСПЧ осудит себе хорошую компенсацию, но заплатит бюджет, а упыри в мантиях не понесут никакого наказания.
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10.02.2021 18:13 Ответить
А что же наш трижды герой мира правник с дипломом всех стран, на зеседании "суда" не предложил себя суду вместо Антоненко в качестве обвиняемого?
Или он только дешевые понты устраивать правник?
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10.02.2021 18:30 Ответить
Когда этот цирк закончится? Наверное когда клоуна сметут.
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10.02.2021 18:53 Ответить
Сподіваюся, що раніше. Спершу змінять міру запобіжного заходу після дослідження так званих доказів. Формально тоді у суддів можуть бути "розв*язані руки".
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10.02.2021 20:47 Ответить
зелявакыч - ссс.ки безродные
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10.02.2021 20:45 Ответить
А бидло скиглить. Де вимоги Зєлю геть? Бидло?
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10.02.2021 22:05 Ответить
Да уж нет, выбрали - наслаждайтесь.
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11.02.2021 11:39 Ответить
Мразота!
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11.02.2021 10:58 Ответить
 
 