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Новини Події Убивство Шеремета
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Київ (13825) Апеляційний суд (276) Антоненко Андрій (251)

Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Новини Цензор.НЕТ Події

Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд міста Києва залишив без змін запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на взяття на поруки.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка Суспільного Дарина Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання Андрія Антоненка вперше за останні пів року вивели зі скляного боксу і дозволили брати участь у процесі поруч зі своїми захисниками. Його адвокат Дмитро Круговий, заявив, що у прокурора немає жодного доказу, окрім експертизи ходи.

"Це єдиний доказ, яким вони апелюють вже понад рік. Немає ніяких свідків, нічого. Але ми приносили докази невинуватості. Наприклад, різниця в зрості Антоненка з Кузьменко, якої немає в людей, які підклали вибухівку", – сказав адвокат Антоненка Дмитро Круговий.

На засіданні адвокати клопотали про взяття обвинуваченого на поруки. Поручителів було близько 15 осіб, однак суддя попросив Антоненка обрати лише чотирьох.

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Прокурор Михайло Тішин заявив, що є достатньо ризиків, через які відпускати обвинуваченого не можна. "Враховуючи, що зараз суд перебуває на стадії дослідження доказів, і більшість свідків і інших учасників кримінального провадження не допитали, Антоненко може переховуватися від суду та впливати на свідків, спеціалістів та експертів, які ідентифікували особу, як ту, яка вчинила даний злочин", – заявив Михайло Тішин.

У результаті суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 квітня.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

Шевченківський районний суду 2 лютого задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу всім обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета на 60 діб - до 2 квітня.

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Топ коментарі
+20
ублюдки
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10.02.2021 17:33
+20
Презумпція невинуватості? Ні, не чули!
Цікаво: на якій секунді і як далеко послав би прокурор слідчого з такими "доказами" в цивілізованій країні?
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10.02.2021 17:37
+18
Триндець.
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10.02.2021 17:32
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Триндець.
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10.02.2021 17:32 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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10.02.2021 17:32 Відповісти
Ти не сильно так кричи, бо від баби йулі лозинкою по своїй дупі ще отримаєш
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10.02.2021 17:36 Відповісти
Та не отримає. Слуги кинули бабу Юлю. Вона крісло прем'єра просила, але її послали.
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10.02.2021 17:38 Відповісти
Бідна бабця! Знову їй не дали " добро" творити в Україні.
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10.02.2021 17:43 Відповісти
я ж не бомж на відміну від тебе. Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 7534
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10.02.2021 18:04 Відповісти
Завтра ми всі можемо стати бомжами. Але бомж-бомжу різниця
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10.02.2021 22:00 Відповісти
ублюдки
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10.02.2021 17:33 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 946
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10.02.2021 17:46 Відповісти
Тим часом справжня вбивця помилувана Зеленським і вже в Москві.
Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 7862
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10.02.2021 17:36 Відповісти
********
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10.02.2021 17:37 Відповісти
Презумпція невинуватості? Ні, не чули!
Цікаво: на якій секунді і як далеко послав би прокурор слідчого з такими "доказами" в цивілізованій країні?
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10.02.2021 17:37 Відповісти
Для них ця презумпція як для путани презумпція невинності. Проти брифінгу вищих посадових осіб держави слідство і суд "не попре".
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10.02.2021 20:40 Відповісти
на фоне подобного "судейства" так мило смотрятся типа пиар-зарубы с Тупицким и Вовком
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10.02.2021 17:42 Відповісти
А пиар-заруба ЗЕ с Медвечуком из-за обидки по поводу нарушенных договорняков с Кремлем?
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10.02.2021 17:48 Відповісти
Это нас судят . А Антоненко тест на нашу вшивость. Выход ? Еднатись на местах и створювать владу як того требуе конституция ст.142,143
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10.02.2021 17:44 Відповісти
а иначе авакян с ссыклобородьком окажутся дешёвыми ***********...
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10.02.2021 17:46 Відповісти
ПИТАННЯ..КОЛИ слуга ригАналів припинить переслідування Патріотів і почне нейтралізувати посібнитків " ху*ла"?
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10.02.2021 17:48 Відповісти
Николы ! Пока не вылетят холуи рашистов с помощью американских друзей ! Скорее -бы !
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10.02.2021 18:02 Відповісти
****, геть на зей.
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10.02.2021 17:48 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 7715Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 3940

...
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10.02.2021 17:50 Відповісти
и что, как ответил бы наш самый честный суд, - он мог просто присесть...., а она - подпрыгнуть...
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10.02.2021 17:52 Відповісти
так хочется чтоб тот честный суд сам присел (лет на 5-7 каждый) или подпрыгнул, освобождая место незаангажированным
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10.02.2021 17:54 Відповісти
Якщо шмаркля сказав, що вони винні, то олігархічний суд тепер не має право виправдати їх.
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10.02.2021 18:33 Відповісти
так! саме так!!!
тільки за оте шоу-презентацію розслідування зі сцени з прямою участю преЗЕ і авакова, всі хто приймав в тім участь мають нести кримінальну відповідальність... бо нема такої статті про попереднє слідство яку б вони не порушили і не сплюндрували !!! (тварюки )
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10.02.2021 18:41 Відповісти
сучукрсудді
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10.02.2021 17:54 Відповісти
ах какая бубочка маладес, что "закрыл" медведчуковские каналы. Такой патриот! Дайте ему ещё 100 дней!
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10.02.2021 17:55 Відповісти
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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10.02.2021 21:21 Відповісти
Аваковское кривосудие с зеленым клоунским пох.измом.. Признать, что накосячили одному унизительно и сцыкотно уже обоим, потому и ползут пока вместе, слившись в вынужденной морганастической связке.
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10.02.2021 17:55 Відповісти
твари, что тут скажешь, всех надо было перевешать еще в 14-ом, судей, прокуроров, чиновников всех, кого поймали бы..., да жестоко, а сейчас что, весело всем? - нас постепенно и медленно режут на кусочки живьем...
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10.02.2021 17:55 Відповісти
В Киеве задержали титушню ОПЗЖ,вместе с командиром...,нацкорпус начал работу..
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10.02.2021 17:57 Відповісти
Беспредел. Иначе назвать нельзя. Возьмут, к примеру, меня менты - а у меня на брелок гильза. А потом окажется, что эта гильза того же калибра, что и оружие, которым завалили упыря Бузину. И все, меня в трюм на пару лет. А ВДРУГ я?
Уверен, что Антоненко через ЕСПЧ осудит себе хорошую компенсацию, но заплатит бюджет, а упыри в мантиях не понесут никакого наказания.
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10.02.2021 18:13 Відповісти
А что же наш трижды герой мира правник с дипломом всех стран, на зеседании "суда" не предложил себя суду вместо Антоненко в качестве обвиняемого?
Или он только дешевые понты устраивать правник?
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10.02.2021 18:30 Відповісти
Когда этот цирк закончится? Наверное когда клоуна сметут.
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10.02.2021 18:53 Відповісти
Сподіваюся, що раніше. Спершу змінять міру запобіжного заходу після дослідження так званих доказів. Формально тоді у суддів можуть бути "розв*язані руки".
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10.02.2021 20:47 Відповісти
зелявакыч - ссс.ки безродные
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10.02.2021 20:45 Відповісти
А бидло скиглить. Де вимоги Зєлю геть? Бидло?
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10.02.2021 22:05 Відповісти
Да уж нет, выбрали - наслаждайтесь.
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11.02.2021 11:39 Відповісти
Мразота!
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11.02.2021 10:58 Відповісти
 
 