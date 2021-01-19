Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

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Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення прийняв суд присяжних за участю двох суддів і трьох присяжних.

"Клопотання ... залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.

Наступне засідання у справі відбудеться о 14:00 2 лютого.

Антоненка утримують під вартою з 14 грудня 2019 року. Адвокати просили суд змінити Антоненку запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.