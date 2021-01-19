Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою
Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення прийняв суд присяжних за участю двох суддів і трьох присяжних.
"Клопотання ... залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.
Наступне засідання у справі відбудеться о 14:00 2 лютого.
Антоненка утримують під вартою з 14 грудня 2019 року. Адвокати просили суд змінити Антоненку запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.
10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
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Источник: https://censor.net/ru/n3242755
Где взяли присяжных? Кто они, сержанты петренко, прикомандированные Аваковым?
"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь.
СДЕЛАЕМ ЗАКЛАДКУ КАКУЮ-ТО И ТАК ДАЛЕЕ, ЧТОБ ЭТУ КРЫСУ БЛ*ДЬ СОВСЕМ БЛ*ДЬ НИ РУК, НИ НОГ НЕ СОБЕРУТ. Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей...
ПРЕЗИДЕНТ (ЛУКАШЕНКО ) ЖДЕТ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/4/7278983/
Второй год пошёл.
Даже при Совке были...
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1350563915038662656 17 янв.
Учора я вперше відправив людину під арешт, а сьогодні - пів ночі не спав через це. Хоровод думок, сумнівів, уколів совісті. Сподіваюсь, що я коли небудь навчуся залишати роботу за порогом дому, бо в іншому випадку чекають мене важкі часи
на которых бывший глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев планирует серию политических убийств, в том числе журналиста Павла Шеремета.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/19/7280448/
Если выпустят..это подтвердить что они твари и судов у нас нет..от слова совсем..
Увы...
Это выбор населения...