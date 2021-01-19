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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою
Фото: Олег Богачук

Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення прийняв суд присяжних за участю двох суддів і трьох присяжних.

"Клопотання ... залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.

Наступне засідання у справі відбудеться о 14:00 2 лютого.

Антоненка утримують під вартою з 14 грудня 2019 року. Адвокати просили суд змінити Антоненку запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Автор: 

суд (11648) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+29
Повторю. Они Рифа не выпустят. Никогда. Так признаться в собственном преступлении Аваков и Зеля не могут. Страшно им. До усрачек как страшно.
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19.01.2021 17:33
+29
Главный потерпевший -- трусливый и злопамятный недонаполеон.
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19.01.2021 17:35
+23
"соответствующее решение принял суд присяжных с участием двух судей и трех присяжных."

Источник: https://censor.net/ru/n3242755

Где взяли присяжных? Кто они, сержанты петренко, прикомандированные Аваковым?
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19.01.2021 17:31
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"соответствующее решение принял суд присяжных с участием двух судей и трех присяжных."

Источник: https://censor.net/ru/n3242755

Где взяли присяжных? Кто они, сержанты петренко, прикомандированные Аваковым?
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19.01.2021 17:31 Відповісти
иначе придётся признать ссыклобородька с авакяном большими *************...
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19.01.2021 17:33 Відповісти
Враги Украины взяли в плен украинца.
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19.01.2021 17:33 Відповісти
вовка зе-лох и аваков не только барыжат на крови Украины, но и держат патриотов по тюрьмам..
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19.01.2021 17:33 Відповісти
Главный потерпевший -- трусливый и злопамятный недонаполеон.
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19.01.2021 17:35 Відповісти
Так мародер це теж робив.
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19.01.2021 18:02 Відповісти
А 6500 или 8500 патриотов, посаженных Петром, уже выпустили или до сих пор сидят в тюрьме? Я что-то упустил.
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19.01.2021 18:11 Відповісти
именно таков сейчас основной тезис лахтинских троллей и опжз
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19.01.2021 18:39 Відповісти
І досі сидять. "Торнадівці", наприклад.
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19.01.2021 18:44 Відповісти
А за что сидят эти менты? Может сделали что?
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19.01.2021 18:49 Відповісти
Повторю. Они Рифа не выпустят. Никогда. Так признаться в собственном преступлении Аваков и Зеля не могут. Страшно им. До усрачек как страшно.
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19.01.2021 17:33 Відповісти
дивно, як наші думки з Вами співпали у часі...
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19.01.2021 17:36 Відповісти
Таки да.
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19.01.2021 17:38 Відповісти
Справа Антоненко - це справа життя- смерті на посадах двох недокардиналів- одного фейкового ЗЕ-ПРезе й другого Сірого Арсенки.
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19.01.2021 17:35 Відповісти
Прямая речь Зайцева(главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012):

"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь.


СДЕЛАЕМ ЗАКЛАДКУ КАКУЮ-ТО И ТАК ДАЛЕЕ, ЧТОБ ЭТУ КРЫСУ БЛ*ДЬ СОВСЕМ БЛ*ДЬ НИ РУК, НИ НОГ НЕ СОБЕРУТ. Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей...

ПРЕЗИДЕНТ (ЛУКАШЕНКО ) ЖДЕТ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/4/7278983/
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19.01.2021 17:39 Відповісти
А сколько можно человека под следствием в заключении держать? -- есть же какие-то рамки.
Второй год пошёл.

Даже при Совке были...
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19.01.2021 17:42 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1350563915038662656 17 янв.

Учора я вперше відправив людину під арешт, а сьогодні - пів ночі не спав через це. Хоровод думок, сумнівів, уколів совісті. Сподіваюсь, що я коли небудь навчуся залишати роботу за порогом дому, бо в іншому випадку чекають мене важкі часи
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19.01.2021 17:44 Відповісти
Исследования петербургской "криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов" подтвердило истинность аудиозаписей,
на которых бывший глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев планирует серию политических убийств, в том числе журналиста Павла Шеремета.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/19/7280448/
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19.01.2021 17:49 Відповісти
Аваковские жополизы вовсю копипастят кацапские цыдулки.
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19.01.2021 18:21 Відповісти
Ну, як так? Просто кати
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19.01.2021 17:51 Відповісти
Це якийсь триндець. І за нього доведеться відповідати.
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19.01.2021 17:56 Відповісти
Чмо оманське відірване від реальності...
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19.01.2021 18:05 Відповісти
Добре воно знає , що робить - треба відпрацьовувати все від скакань в кавеенах до фінансування роскіно дебільних "сватів" та "слуг".
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19.01.2021 19:12 Відповісти
Яка ми в зад європа, лайняний гондурас де можна будького на кого тицьне зе посадити за грати.
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19.01.2021 18:07 Відповісти
зєля та аваков - с.ки
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19.01.2021 18:16 Відповісти
А вот ленку зеленскую на годик в Лукьяновском СИЗО, за призы сдавать. Позиции ВСУ в соцсетях.
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19.01.2021 18:35 Відповісти
Ніяк Україна не позбавиться окупації недоімперії роSSія . Країною заправляють кремлівські агенти та безпринципні крадуни .
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19.01.2021 19:09 Відповісти
Я говорила..что эти твари никогда не выпустят Антоненко
Если выпустят..это подтвердить что они твари и судов у нас нет..от слова совсем..
Увы...
Это выбор населения...
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19.01.2021 20:15 Відповісти
Ці всі, хто причетний до цієї явно протизаконної справи, усі без виключення, повинні понести відповідальність. Я сподіваюся, що ще побачу як вони белькотітимуть у суді, чому посадили в тюрму невинних людей.
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19.01.2021 21:13 Відповісти
Мотив преступления - это просто ТРЭШ!
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19.01.2021 23:16 Відповісти
 
 