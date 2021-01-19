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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей

Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей
Фото: Олег Богачук

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", соответствующее решение принял суд присяжных с участием двух судей и трех присяжных.

"Ходатайство... оставить без удовлетворения", - отметила председательствующая судья Оксана Голуб.

Следующее заседание по делу состоится в 14:00 2 февраля.

Антоненко содержат под стражей с 14 декабря 2019 года. Адвокаты просили суд изменить Антоненко меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Также читайте: Антоненко принес с собой в суд выпавшие зубы: ухудшилось здоровье

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

Также читайте: Новые записи по делу Шеремета подтверждают версию о причастности Антоненко, Дугарь и Кузьменко, - спикер МВД Шевченко

Автор: 

суд (25073) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+29
Повторю. Они Рифа не выпустят. Никогда. Так признаться в собственном преступлении Аваков и Зеля не могут. Страшно им. До усрачек как страшно.
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19.01.2021 17:33
+29
Главный потерпевший -- трусливый и злопамятный недонаполеон.
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19.01.2021 17:35
+23
"соответствующее решение принял суд присяжных с участием двух судей и трех присяжных."

Источник: https://censor.net/ru/n3242755

Где взяли присяжных? Кто они, сержанты петренко, прикомандированные Аваковым?
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19.01.2021 17:31
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"соответствующее решение принял суд присяжных с участием двух судей и трех присяжных."

Источник: https://censor.net/ru/n3242755

Где взяли присяжных? Кто они, сержанты петренко, прикомандированные Аваковым?
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19.01.2021 17:31 Ответить
иначе придётся признать ссыклобородька с авакяном большими *************...
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19.01.2021 17:33 Ответить
Враги Украины взяли в плен украинца.
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19.01.2021 17:33 Ответить
вовка зе-лох и аваков не только барыжат на крови Украины, но и держат патриотов по тюрьмам..
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19.01.2021 17:33 Ответить
Главный потерпевший -- трусливый и злопамятный недонаполеон.
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19.01.2021 17:35 Ответить
Так мародер це теж робив.
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19.01.2021 18:02 Ответить
А 6500 или 8500 патриотов, посаженных Петром, уже выпустили или до сих пор сидят в тюрьме? Я что-то упустил.
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19.01.2021 18:11 Ответить
именно таков сейчас основной тезис лахтинских троллей и опжз
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19.01.2021 18:39 Ответить
І досі сидять. "Торнадівці", наприклад.
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19.01.2021 18:44 Ответить
А за что сидят эти менты? Может сделали что?
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19.01.2021 18:49 Ответить
Повторю. Они Рифа не выпустят. Никогда. Так признаться в собственном преступлении Аваков и Зеля не могут. Страшно им. До усрачек как страшно.
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19.01.2021 17:33 Ответить
дивно, як наші думки з Вами співпали у часі...
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19.01.2021 17:36 Ответить
Таки да.
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19.01.2021 17:38 Ответить
Справа Антоненко - це справа життя- смерті на посадах двох недокардиналів- одного фейкового ЗЕ-ПРезе й другого Сірого Арсенки.
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19.01.2021 17:35 Ответить
Прямая речь Зайцева(главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012):

"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь.


СДЕЛАЕМ ЗАКЛАДКУ КАКУЮ-ТО И ТАК ДАЛЕЕ, ЧТОБ ЭТУ КРЫСУ БЛ*ДЬ СОВСЕМ БЛ*ДЬ НИ РУК, НИ НОГ НЕ СОБЕРУТ. Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей...

ПРЕЗИДЕНТ (ЛУКАШЕНКО ) ЖДЕТ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/4/7278983/
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19.01.2021 17:39 Ответить
А сколько можно человека под следствием в заключении держать? -- есть же какие-то рамки.
Второй год пошёл.

Даже при Совке были...
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19.01.2021 17:42 Ответить
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1350563915038662656 17 янв.

Учора я вперше відправив людину під арешт, а сьогодні - пів ночі не спав через це. Хоровод думок, сумнівів, уколів совісті. Сподіваюсь, що я коли небудь навчуся залишати роботу за порогом дому, бо в іншому випадку чекають мене важкі часи
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19.01.2021 17:44 Ответить
Исследования петербургской "криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов" подтвердило истинность аудиозаписей,
на которых бывший глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев планирует серию политических убийств, в том числе журналиста Павла Шеремета.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/19/7280448/
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19.01.2021 17:49 Ответить
Аваковские жополизы вовсю копипастят кацапские цыдулки.
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19.01.2021 18:21 Ответить
Ну, як так? Просто кати
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19.01.2021 17:51 Ответить
Це якийсь триндець. І за нього доведеться відповідати.
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19.01.2021 17:56 Ответить
Чмо оманське відірване від реальності...
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19.01.2021 18:05 Ответить
Добре воно знає , що робить - треба відпрацьовувати все від скакань в кавеенах до фінансування роскіно дебільних "сватів" та "слуг".
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19.01.2021 19:12 Ответить
Яка ми в зад європа, лайняний гондурас де можна будького на кого тицьне зе посадити за грати.
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19.01.2021 18:07 Ответить
зєля та аваков - с.ки
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19.01.2021 18:16 Ответить
А вот ленку зеленскую на годик в Лукьяновском СИЗО, за призы сдавать. Позиции ВСУ в соцсетях.
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19.01.2021 18:35 Ответить
Ніяк Україна не позбавиться окупації недоімперії роSSія . Країною заправляють кремлівські агенти та безпринципні крадуни .
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19.01.2021 19:09 Ответить
Я говорила..что эти твари никогда не выпустят Антоненко
Если выпустят..это подтвердить что они твари и судов у нас нет..от слова совсем..
Увы...
Это выбор населения...
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19.01.2021 20:15 Ответить
Ці всі, хто причетний до цієї явно протизаконної справи, усі без виключення, повинні понести відповідальність. Я сподіваюся, що ще побачу як вони белькотітимуть у суді, чому посадили в тюрму невинних людей.
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19.01.2021 21:13 Ответить
Мотив преступления - это просто ТРЭШ!
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19.01.2021 23:16 Ответить
 
 