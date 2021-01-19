Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей

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Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", соответствующее решение принял суд присяжных с участием двух судей и трех присяжных.

"Ходатайство... оставить без удовлетворения", - отметила председательствующая судья Оксана Голуб.

Следующее заседание по делу состоится в 14:00 2 февраля.

Антоненко содержат под стражей с 14 декабря 2019 года. Адвокаты просили суд изменить Антоненко меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

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