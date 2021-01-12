РУС
17 668 43

Антоненко принес с собой в суд выпавшие зубы: ухудшилось здоровье

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант и волонтер Андрей Антоненко жалуется на ухудшение здоровья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Антоненко рассказал журналистам в перерыве, что в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья.

"У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - отметил он.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

+57
Ужас, враг судит порядочного человека и ничего нельзя этим покидькам сделать
12.01.2021 18:05 Ответить
+34
Искренне желаю тебе, чтоб ты, помойная легавая тварь, подохла от аннального изнасилования на 15 году отсидки
12.01.2021 18:11 Ответить
+33
Порошенко виноват в том что ты, мудило, привело к власти кацапских прихвостней?
12.01.2021 18:20 Ответить
Ужас, враг судит порядочного человека и ничего нельзя этим покидькам сделать
12.01.2021 18:05 Ответить
Вовки, Тупицкие, на курортах, за наши деньги...
12.01.2021 18:21 Ответить
Порошенко виноват в том что ты, мудило, привело к власти кацапских прихвостней?
12.01.2021 18:20 Ответить
Кто сказал что он не убивал? Видео -все видно-это они убивали...Вот токо об этом знали давно,а ход делу дали при Зеленском....Я б и других привлек кто замалчивал ранее -Порошенка и т д....
12.01.2021 18:07 Ответить
Искренне желаю тебе, чтоб ты, помойная легавая тварь, подохла от аннального изнасилования на 15 году отсидки
12.01.2021 18:11 Ответить
"Следствие ведут POLOPки"
Новый сезон...
12.01.2021 18:13 Ответить
А тепер гугли хто зображений на світлині справа, слєдак недороблений.
Антоненко принес с собой в суд выпавшие зубы: ухудшилось здоровье - Цензор.НЕТ 9649
12.01.2021 18:18 Ответить
Зато у ФуфЛыжника морда скоро треснет...
12.01.2021 18:09 Ответить
Если суд оправдает этих людей ,то зубы должен будет носить Аваков ...
12.01.2021 18:09 Ответить
Правда і час оправдає цих людей, я впевнений, що вони цей злочин не скоювали. Але злочинці при погонах і на великих посадах не визнають своєї помилки, бо знають, що їм за це буде. Все вилізе пізніше.
12.01.2021 19:54 Ответить
Мабуть парадонтоз . Таке там буває .
12.01.2021 18:09 Ответить
Передається зі звичайним немитим посудом . Про коронавірус там мабуть і не чули . ((
12.01.2021 18:13 Ответить
Нічим не передається. Це імунне захворювання.
12.01.2021 18:46 Ответить
Тримайся, друже Riff. Зараз час покидьків.
12.01.2021 18:10 Ответить
Ничтожные предатели 73% 🐏🐑🤢🤡, благодаря вам , бандит каламойша и иуда -марионетка Зеленский издеваются над здравым смыслом и день за днём ведут Украину в пасть рашистам
12.01.2021 18:11 Ответить
Когда эти изверги прекратят издеваться над человеком??
Они..эти изверги будут идти до конца..благодаря очень умному нариду..
12.01.2021 18:11 Ответить
Колись була інфа, що за душогуба сраліна було більше виправдовувальних вироків ніж за останні років двадцять. Симптоматично.🥴
12.01.2021 18:16 Ответить
Зелёные слуги кремля укропов мочат.
12.01.2021 18:14 Ответить
А як на рахунок "Торнадо"? Може і не найприємніші хлопці, але...
12.01.2021 18:26 Ответить
_Про "Торнадо", признаюсь, не владею информацией. Виноват. Надо изучать и разбираться, не владея информацией не могу делать выводов.
12.01.2021 18:47 Ответить
https://censor.net/ua/user/481100

а що "торнадівців" вже виправдали хорошіє мальчікі?
12.01.2021 19:57 Ответить
Кацап, тебе тут не рады, умчись в тайгу...
12.01.2021 18:22 Ответить
Жил бы ты у папы в мудях, и не знал бы за эти проблемы...
12.01.2021 18:26 Ответить
Зеленського на його місце. НА ДОВІЧНЕ.
12.01.2021 18:23 Ответить
А я вважаю, що краще того ... "раз і в море" (с).
12.01.2021 18:31 Ответить
Все попереду. Так воно і буде. Він накурелесив вже на три довічних.
12.01.2021 19:55 Ответить
Це вже знущання над незаконно затриманою людиною.
12.01.2021 18:46 Ответить
Сумерки сознания приводят в бездну. Зеофильі из Лахтьі кричали про 3 тьіс. добровольцев по тюрьмам проклятого барьіги. Их не оказалось там. А вот Рифмастер и не только в СИЗО.
12.01.2021 19:26 Ответить
вот же бл@ди - так над невиновным человеком издеваться
12.01.2021 19:29 Ответить
сАбаков будет до конца жизни оглядываться..... , если дотянет до этого конца
12.01.2021 19:54 Ответить
мафия недоделанная
12.01.2021 20:06 Ответить
Влада хоче заморити звинувачених до смерті, щоб закрити справу безпроблемно для себе: немає людини - немає проблеми.
12.01.2021 20:16 Ответить
Господи ...
Знущання з людини.
Андрію, всі нормальні люди переживають за Вас і бажають якнайшвидшого Вашого звільнення.
Ви - сильний духом.
Хай і здоров'я не підведе.
Тримайтеся !
12.01.2021 20:22 Ответить
зеля - поц и авакян - поц.. закомплексованные сцыкуны.. не мужики вааабще..
12.01.2021 21:17 Ответить
Так вроде уже 100% известно, что Шеремета убили спецслужбы Беларуси. Тогда этот Антоненко и другие подозреваемые к этому делу каким боком?
12.01.2021 23:13 Ответить
Антоненко украинский нацист с еврейскими корнями, работавший в КГБ - вот такая "логическая" цепочка
12.01.2021 23:40 Ответить
А в цей час кримінальні боси відпочивають від кривавих "трудів" у платних камерах... Свободу вязням зебіла!
13.01.2021 11:16 Ответить
 
 