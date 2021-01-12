Антоненко принес с собой в суд выпавшие зубы: ухудшилось здоровье

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант и волонтер Андрей Антоненко жалуется на ухудшение здоровья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Антоненко рассказал журналистам в перерыве, что в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья.

"У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - отметил он.

Читайте также: Дело Шеремета: суд добавил к материалам 11 томов и объявил перерыв до 19 января

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

Также на Цензор.НЕТ: Заявление защиты Антоненко: При расследовании убийства Шеремета версия причастности белорусских спецслужб вообще не рассматривалась следствием

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.