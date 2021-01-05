Заявление защиты Антоненко: При расследовании убийства Шеремета версия причастности белорусских спецслужб вообще не рассматривалась следствием

Официальное заявление защитников Андрея Антоненко относительно обнародования бывшим сотрудником белорусских спецслужб Игорем Макаром пленок с записями якобы из кабинета председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о прямом приказе убить Павла Шеремета, предоставленом президентом РБ Александром Лукашенко в 2012 году.

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на юридическую компанию "Сенс Украина".

"Информация, обнародованная Игорем Макаром, по приготовлению политического убийства Павла Шеремета КГБ Беларуси, требует тщательной проверки. Надеемся это сделают компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы. Сторона защиты уже ведет работу в этом направлении.

Напоминаем, что "белорусский след" с учетом политической позиции Павла Шеремета должен быть приоритетной версии расследования, особенно с учетом того, что убийство произошло 20 июля - в день первой инаугурации Александра Лукашенко в 1994 году - дата, которую тот, по данным СМИ, ежегодно неофициально празднует. В случае, если информация подтвердится, это полностью разрушает безумную версию стороны обвинения о неизвестных лицах, которые при выборе исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на "волонтерских группах населения". Во время вступительной речи адвоката Кругового защита заявляла, что версии обвинения вполне похожи на поведение схваченного за руку шулера - оно последовательно выдвигает противоречивые и порой забавные теории, чтобы оправдать собственное мошенничество", - говорится в заявлении.

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Защита Антоненко утверждает, что исходя из имеющихся материалов дела, ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась следствием.

"Более того, о ней также постоянно забывали министр и его заместители, руководители полиции, прокуроры и следователи во время своих пропагандистских заявлений и выступлений перед законодателями и во время телевизионных шоу, всеми силами пытаясь увести общественность в сторону от этой версии. Звучали слова и Россия, и ПТСР, и экстремизм, и шизофрения исполнителей, но о Беларуси - ни одного упоминания.

Это не может не наталкивать на мысль, что в случае, если причастность белорусских спецслужб к этому убийству подтвердится, то возникнет вопрос не сознательно ли руководители МВД и Нацполиции покрывали как заказчиков, так и исполнителей, указывая на заведомо непричастных лиц и на ложные версии мотива, подобно тому, как это делалось в начале расследования убийства Екатерины Гандзюк", - отмечают юристы.

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Адвокаты подчеркивают, что 4 января Национальная полиция Украины и представители МВД "распространили ложные сведения о том, что якобы "белорусская версия" заказчиков убийства является для них новой и она не противоречит обвинению, выдвинутому Антоненко, Дугарь и Кузьменко".

По мнению адвокатов Антоненко, это очевидная дезинформация. "Во-первых, в деле отсутствуют какие-либо даже отдаленные намеки на связь обвиняемых с любыми спецслужбами, в том числе иностранными. Во-вторых, целью организаторов преступления сторона обвинения называет "создание в украинском обществе крайне резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Это никак не согласуется с версией, обнародованной сегодня в Брюсселе", - говорится в заявлении Дмитрия Кругового, Виталия Галенченко и Станислава Кулика.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".