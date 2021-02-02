Дело Шеремета: Суд перешел к рассмотрению доказательств
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Шевченковский районный суд Киева на заседании 2 февраля перешел к исследованию доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает корреспондент Супільного Дарья Коломиец, передает Цензор.НЕТ.
Рассмотрение было начато с первого тома доказательств по делу. Перед этим защитники обвиняемого Андрея Антоненко просили начать по экспертизе роста, но это ходатайство суд отклонил.
"Одним из аргументов суда, почему Антоненко держат под стражей - это обоснованность подозрения. Однако экспертиза роста, которую мы провели, разбивает основания подозрения. Мы будем снова просить суд исследовать суд сначала эти доказательства", - заявил адвокат Антоненко Святослав Кулик.
Суд также отклонил ходатайство адвокатов Антоненко впустить в зал поручителей и родственников Антоненко.
Кроме начале рассмотрения доказательств по делу, суд также рассмотрит ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения для обвиняемых, который стекает 7 февраля.
"Ставим на обсуждение ходатайства, которые поступили на суд со стороны прокурора относительно продления мер пресечения Антоненко и Кузьменко, и ходатайство относительно продления обязательств, возложенных на Дугарь", - отметила председательствующая судья Оксана Голуб.
Также начали свои выступления адвокаты обвиняемых, передает Укринформ.
До этого суд исследовал письменные материалы, ранее представленные стороной обвинения для рассмотрения. В частности, речь идет о материалах относительно поручения осуществления досудебного расследования в этом производстве Главному следственному управлению Национальной полиции, относительно определения группы прокуроров по этому делу и также - постановлениях о сменах групп прокуроров по делу, выписках из ЕРДР, в частности той, в которой содержатся сведения о лицах, которым было сообщено о подозрении; рапортах следователей по делу, постановлениях о продлении сроков предварительного расследования и др.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.
21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.
После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.
10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.
4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.
19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.
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12 січня о 20:14 ·
• Важная публикация о преступной деятельности Сергея Коротких, он же Малюта, он же Боцман, который является правой рукой главы МВД Арсена Авакова. До приезда в Украину, Боцман работал на КГБ Беларуси, а позже переместился в Россию где сотрудничал с ФСБ. Боцмана обоснованно подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Публикация: https://zaborona.com/.../institut-naczionalnoj-politiki.../
• Белорусские журналисты ранее публиковали расследование, что Сергей Коротких-Боцман причастен к убийству белорусского журналиста Дмитрия Завадского - коллеги Павла Шеремета. Боцман действовал в интересах спецслужб Лукашенко, которые решили ликвидировать журналиста. Публикация: https://belaruspartisan.by/politic/485111/
• Позже Боцман переместился в Россию где принял участие в создании организации «Национал-Социалистическое общество», проекта Владислава Суркова. На счету НСО-Север 27 убийств и более 50 покушений. По замыслу российских властей, основной задачей НСО было "борьба с оранжевой революцией" в России.
• В 2014 году Боцман приехал в Украину где по приказу главы МВД Арсена Авакова был незамедлительно принят в батальон "АЗОВ" на руководящую должность. Стоит отметить, что непосредственный начальник Боцмана - Вадим Троян по сегодняшний день занимает должность заместителя главы Национальной полиции Украины.
• В 2016 году журналист "Украинской правды" Павел Шеремет готовил резонансную публикацию о коррупции главы МВД Арсена Авакова в процессе приватизации Одесского припортового завода. Так вот, именно Сергей Коротких "Боцман" встречался с журналистом Павлом Шереметом накануне его убийства 19 июля 2016 года. 20 июля Шеремет был взорван в автомобиле в центре Киева. Публикация: https://mech.ovh/crime-ua/killing-sheremet-ua.html
• Сразу же после убийства Шеремета, советник Авакова и куратор "Азова" депутат Антон Геращенко публично заявил, что на 99% убийство Шеремета организовали спецслужбы России. Как известно, позже Геращенко забыл свои же слова и уже в должности заместителя главы МВД Авакова, в декабре 2019 года, в убийстве Шеремета были обвинены музыкант Антоненко, волонтер Кузменко и медик Дугарь, которые никакого отношения к России не имеют.
• Недавно в СМИ появилась запись разговора о том что в 2012 году в КГБ Беларуси планировали взорвать журналиста Павла Шеремета как врага Лукашенко. https://www.bbc.com/russian/features-55534977 Несмотря на указанные факты, МВД Украины категорически не желает провести расследование о причастности бывшего агента КГБ Беларуси Сергея Коротких "Боцмана" к убийству Шеремета, хотя ранее неоднократно публиковалась информация, что "Боцман" причастен к убийству коллеги Шеремета Дмитрия Завадского в Беларуси.
• Супруга убитого в 2015 году Ярослава Бабича
Laryssa Babych
неоднократно утверждала, что "Боцман" организовал убийство ее мужа. Ярослав Бабич был одним из идеологов "Азова" и был против чтобы в организации были такие как Боцман. Это убийство до сих пор не расследовано, МВД сфальсифицировало следствие и заявило, что было "самоубийство". Лариса Бабич говорит, что Боцман и его люди угрожали ей убийством если она дальше будет требовать расследования дела.
• МВД Украины тщательно избегает расследования в отношении Сергея Коротких. Заместитель главы "АЗОВА" Вадим Троян, был назначен Аваковым сначала главой УВД Киевской области, потом главой Национальной полиции Украины, потом заместителем министра МВД Украины, а сейчас при Зеленском он заместитель главы Национальной полиции Украины. Наивно полагать, что подельник Боцмана Вадим Троян что либо будет расследовать.
• 23 июля 2019 года, во время доклада полиции о расследовании дела об убийстве Павла Шеремета, двое журналистов, Эдуард Чекин и Дариас Богуцкий, передали президенту Владимиру Зеленскому собственное расследование о причастности Боцмана к убийству. Но, все эти данные были проигнорированы, а в декабре 2019 Зеленский с Аваковым назначили виновными Антоненко, Кузменко и Дугарь.
• "На наш взгляд, убийство Павла Шеремета организовано Сергеем Коротких. Возможно, кто-то из задержанных сейчас подозреваемых принимал в нём участие, но организаторов среди них нет. Это козлы отпущения. Коротких - креатура Авакова. И Аваков его будет всячески покрывать до последнего", - говорят журналисты, которые провели расследование.
• Сергей Коротких "Боцман" любимый гость на каналах Медведчука. Он любит рассказывать "о внешнем управлении США", то есть действует в унисон с российско-медведчуковской пропагандой. На данный момент организация "Боцмана" занимается нападениями и избиениям людей, по которым Аваков дал команду прижать и запугать. Аваков активно использовал "Боцмана" и его команду на выборах президента в 2019 году.
• Журналист
Артем Фурманюк
, который плотно занимается расследованием преступлений Боцмана на днях дал интервью где рассказал детали своих расследований: https://youtu.be/8k3gj3_D6cI В 2019 году я записывал интервью с Артемом о преступлениях "Боцмана", ссылка: https://youtu.be/cxWmx32ljRs
канали ходить.Він і проти Стерненка "топив ",погрожував тим,хто його підтримував.
Аваков-чорт ! І ті,хто під ним !
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Зєлю геть. Дострокові.