Справа Шеремета: Суд перейшов до розгляду доказів
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Шевченківський районний суд Києва на засіданні 2 лютого перейшов до вивчення доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного Дар'я Коломієць, передає Цензор.НЕТ.
Розгляд було розпочато з першого тому доказів у справі. Перед цим захисники обвинуваченого Андрія Антоненка просили почати з експертизи зросту, але це клопотання суд відхилив.
"Одним з аргументів суду, чому Антоненка тримають під вартою - це обґрунтованість підозри. Однак експертиза зросту, яку ми провели, розбиває підстави підозри. Ми знову проситимемо суд досліджувати спочатку ці докази", - заявив адвокат Антоненка Святослав Кулик.
Суд також відхилив клопотання адвокатів Антоненка впустити до зали поручителів і родичів Антоненка.
Крім початку розгляду доказів у справі, суд також розгляне клопотання прокурорів про продовження терміну запобіжного заходу для обвинувачених, який спливає 7 лютого.
"Ставимо на обговорення клопотання, які надійшли на суд з боку прокурора щодо продовження запобіжних заходів Антоненкові і Кузьменко, і клопотання щодо продовження зобов'язань, покладених на Дугарь", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.
Також почали свої виступи адвокати обвинувачених, передає Укринформ.
До цього суд досліджував письмові матеріали, раніше представлені стороною обвинувачення для розгляду. Зокрема, йдеться про матеріали щодо доручення здійснення досудового розслідування в цьому провадженні Головному слідчому управлінню Національної поліції, щодо визначення групи прокурорів у цій справі і також - постанови про зміни груп прокурорів у справі, виписки з ЄРДР, зокрема тієї, в якій містяться відомості про осіб, яким було повідомлено про підозру; рапорти слідчих у справі, постанови про продовження термінів попереднього розслідування тощо.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.
10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.
19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.
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12 січня о 20:14 ·
• Важная публикация о преступной деятельности Сергея Коротких, он же Малюта, он же Боцман, который является правой рукой главы МВД Арсена Авакова. До приезда в Украину, Боцман работал на КГБ Беларуси, а позже переместился в Россию где сотрудничал с ФСБ. Боцмана обоснованно подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Публикация: https://zaborona.com/.../institut-naczionalnoj-politiki.../
• Белорусские журналисты ранее публиковали расследование, что Сергей Коротких-Боцман причастен к убийству белорусского журналиста Дмитрия Завадского - коллеги Павла Шеремета. Боцман действовал в интересах спецслужб Лукашенко, которые решили ликвидировать журналиста. Публикация: https://belaruspartisan.by/politic/485111/
• Позже Боцман переместился в Россию где принял участие в создании организации «Национал-Социалистическое общество», проекта Владислава Суркова. На счету НСО-Север 27 убийств и более 50 покушений. По замыслу российских властей, основной задачей НСО было "борьба с оранжевой революцией" в России.
• В 2014 году Боцман приехал в Украину где по приказу главы МВД Арсена Авакова был незамедлительно принят в батальон "АЗОВ" на руководящую должность. Стоит отметить, что непосредственный начальник Боцмана - Вадим Троян по сегодняшний день занимает должность заместителя главы Национальной полиции Украины.
• В 2016 году журналист "Украинской правды" Павел Шеремет готовил резонансную публикацию о коррупции главы МВД Арсена Авакова в процессе приватизации Одесского припортового завода. Так вот, именно Сергей Коротких "Боцман" встречался с журналистом Павлом Шереметом накануне его убийства 19 июля 2016 года. 20 июля Шеремет был взорван в автомобиле в центре Киева. Публикация: https://mech.ovh/crime-ua/killing-sheremet-ua.html
• Сразу же после убийства Шеремета, советник Авакова и куратор "Азова" депутат Антон Геращенко публично заявил, что на 99% убийство Шеремета организовали спецслужбы России. Как известно, позже Геращенко забыл свои же слова и уже в должности заместителя главы МВД Авакова, в декабре 2019 года, в убийстве Шеремета были обвинены музыкант Антоненко, волонтер Кузменко и медик Дугарь, которые никакого отношения к России не имеют.
• Недавно в СМИ появилась запись разговора о том что в 2012 году в КГБ Беларуси планировали взорвать журналиста Павла Шеремета как врага Лукашенко. https://www.bbc.com/russian/features-55534977 Несмотря на указанные факты, МВД Украины категорически не желает провести расследование о причастности бывшего агента КГБ Беларуси Сергея Коротких "Боцмана" к убийству Шеремета, хотя ранее неоднократно публиковалась информация, что "Боцман" причастен к убийству коллеги Шеремета Дмитрия Завадского в Беларуси.
• Супруга убитого в 2015 году Ярослава Бабича
Laryssa Babych
неоднократно утверждала, что "Боцман" организовал убийство ее мужа. Ярослав Бабич был одним из идеологов "Азова" и был против чтобы в организации были такие как Боцман. Это убийство до сих пор не расследовано, МВД сфальсифицировало следствие и заявило, что было "самоубийство". Лариса Бабич говорит, что Боцман и его люди угрожали ей убийством если она дальше будет требовать расследования дела.
• МВД Украины тщательно избегает расследования в отношении Сергея Коротких. Заместитель главы "АЗОВА" Вадим Троян, был назначен Аваковым сначала главой УВД Киевской области, потом главой Национальной полиции Украины, потом заместителем министра МВД Украины, а сейчас при Зеленском он заместитель главы Национальной полиции Украины. Наивно полагать, что подельник Боцмана Вадим Троян что либо будет расследовать.
• 23 июля 2019 года, во время доклада полиции о расследовании дела об убийстве Павла Шеремета, двое журналистов, Эдуард Чекин и Дариас Богуцкий, передали президенту Владимиру Зеленскому собственное расследование о причастности Боцмана к убийству. Но, все эти данные были проигнорированы, а в декабре 2019 Зеленский с Аваковым назначили виновными Антоненко, Кузменко и Дугарь.
• "На наш взгляд, убийство Павла Шеремета организовано Сергеем Коротких. Возможно, кто-то из задержанных сейчас подозреваемых принимал в нём участие, но организаторов среди них нет. Это козлы отпущения. Коротких - креатура Авакова. И Аваков его будет всячески покрывать до последнего", - говорят журналисты, которые провели расследование.
• Сергей Коротких "Боцман" любимый гость на каналах Медведчука. Он любит рассказывать "о внешнем управлении США", то есть действует в унисон с российско-медведчуковской пропагандой. На данный момент организация "Боцмана" занимается нападениями и избиениям людей, по которым Аваков дал команду прижать и запугать. Аваков активно использовал "Боцмана" и его команду на выборах президента в 2019 году.
• Журналист
Артем Фурманюк
, который плотно занимается расследованием преступлений Боцмана на днях дал интервью где рассказал детали своих расследований: https://youtu.be/8k3gj3_D6cI В 2019 году я записывал интервью с Артемом о преступлениях "Боцмана", ссылка: https://youtu.be/cxWmx32ljRs
канали ходить.Він і проти Стерненка "топив ",погрожував тим,хто його підтримував.
Аваков-чорт ! І ті,хто під ним !
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Зєлю геть. Дострокові.