Справа Шеремета: Суд перейшов до розгляду доказів

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 2 лютого перейшов до вивчення доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Дар'я Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

Розгляд було розпочато з першого тому доказів у справі. Перед цим захисники обвинуваченого Андрія Антоненка просили почати з експертизи зросту, але це клопотання суд відхилив.

"Одним з аргументів суду, чому Антоненка тримають під вартою - це обґрунтованість підозри. Однак експертиза зросту, яку ми провели, розбиває підстави підозри. Ми знову проситимемо суд досліджувати спочатку ці докази", - заявив адвокат Антоненка Святослав Кулик.

Суд також відхилив клопотання адвокатів Антоненка впустити до зали поручителів і родичів Антоненка.

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Крім початку розгляду доказів у справі, суд також розгляне клопотання прокурорів про продовження терміну запобіжного заходу для обвинувачених, який спливає 7 лютого.

"Ставимо на обговорення клопотання, які надійшли на суд з боку прокурора щодо продовження запобіжних заходів Антоненкові і Кузьменко, і клопотання щодо продовження зобов'язань, покладених на Дугарь", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.

Також почали свої виступи адвокати обвинувачених, передає Укринформ.

До цього суд досліджував письмові матеріали, раніше представлені стороною обвинувачення для розгляду. Зокрема, йдеться про матеріали щодо доручення здійснення досудового розслідування в цьому провадженні Головному слідчому управлінню Національної поліції, щодо визначення групи прокурорів у цій справі і також - постанови про зміни груп прокурорів у справі, виписки з ЄРДР, зокрема тієї, в якій містяться відомості про осіб, яким було повідомлено про підозру; рапорти слідчих у справі, постанови про продовження термінів попереднього розслідування тощо.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.