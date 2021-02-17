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Загострення на фронті відбуватимуться, бо Мінські домовленості "мертві", - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Загострення на фронті відбуватимуться, бо Мінські домовленості

Загострення на Донбасі - це знак від Путіна, який означає, що якщо в Україні не будуть виконуватися вимоги Росії і буде вестися внутрішня політика, спрямована на ослаблення впливу проросійських політичних сил, то відразу буде відбуватися ескалація конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу" Роман Костенко.

За словами парламентарія, Путін ніколи не залишить Донбас. Росія використовує всі свої можливості і важелі там, де здатна впливати.

"А робити це він може через військову політику. Дипломатія підкріплюється тільки військовою силою. Нам потрібно розуміти, що в таких умовах нам жити ще довго. І загострення ситуації на фронті траплятимуться зокрема тому, що Мінські домовленості "мертві". Ми повинні бути до цього готові", - підкреслив Костенко.

Нардеп зазначив, що альтернативою "Мінськ" повинен стати новий формат, до якого потрібно залучати підписантів Будапештського меморандуму як тих, хто гарантував Україні безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі ескалація конфлікту, а Таран понад рік займається "війною" з Хомчаком, - нардепка Зінкевич

"За столом переговорів повинні сидіти США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Україна та Росія і вирішувати це питання не на рівні Мінських угод, а в рамках питання європейської та світової безпеки. Необхідно піднімати це на найвищий рівень. Теперішній формат із залученням ОБСЄ, Росії, яка намагається зробити себе посередником в перемовинах і легімітизувати так звані "ЛНР та ДНР", не є дієвим", - вважає Костенко.

Читайте повний матеріал "Ескалація конфлікту, відтворення холодної війни – що депутати думають про ситуацію на Донбасі" тут.

Автор: Анастасія Потіха
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но содержание арестовичам-резниковым-кравчукам выплачивается исправно.
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17.02.2021 16:45 Відповісти
Нет, они происходят потому что разведение войск - это ваш лютый провал, зебилье.
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17.02.2021 16:50 Відповісти
3,14дар, а не нардеп.
Мінські домовленомті - інструмент. Але потрапив до рук ділетантів та дегенератів...
Якщо балерині дати в руки бензопилу, вона теж скаже, що то важкий та даремний інструмент, бо навіть не зрозуміє, до чого вона...
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17.02.2021 17:20 Відповісти
Как будто Голос проукраинская м демократическая. Но иногда их заключения(высказывания) сверх глупые. Наверное и рейтинг из-за этого низок.Причина обострений и эскалация военного присутствия рашки, никогда не были и не будут минские соглашения.Причина одна- РФ и предатели Украины.
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17.02.2021 17:30 Відповісти
Если Украина будет плестись в фарватере путлеровских хотелок, то рашисты на белое пятно на карте вместо Украины шмякнут свою курицу-мутанта. Это его маразматическая и в то же время параноидальная цель и мечта. И будет он, падла, нас мучить, пока либо сам не подохнет, либо не грохнет кто-то из его "королевской рати".
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17.02.2021 17:41 Відповісти
Ещё один "капитан очевидность". Их уже надо как-то сортировать.
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17.02.2021 17:46 Відповісти
"GOLOSU"-respekt !
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17.02.2021 17:49 Відповісти
Вопрос: "Обостряли" бы орки, если бы знали на 100%, что за каждого нашего убитого/раненого воина они гарантированно получат с десяток 200-ых?
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17.02.2021 18:07 Відповісти
що, квартальний бубочка їх не оживив? а казало ми все знаємо, ми все припинемо, у ***** в оченятах бачу мир.
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17.02.2021 18:10 Відповісти
Краще б цей Рома й далі в СБУ служив.
Отакі безтолкові заяви,разом з шоуменами-гастролерами, й топлять Голос.
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17.02.2021 18:44 Відповісти
 
 