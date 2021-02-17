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Після проведення атестації в прокуратурі вакантні 30% посад, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після проведення атестації в прокуратурі вакантні 30% посад, - Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розраховує на завершення реформи прокуратури у березні 2021 року.

Про це вона заявила під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо реформи прокуратури. Я думаю, що у березні будемо звітувати про завершення реформи", - сказала Венедіктова.

Генеральний прокурор поінформувала, що наразі дуже важливо одразу розпочати добір на вакантні посади: у системі наразі не вистачає, за її словами, 30% прокурорів, тобто це – десь 2800 осіб.

"Всього на атестацію у нас прийшло більш як 11,1 тисячі прокурорів, з них пройшло цю атестацію трохи понад 7 тисяч прокурорів. Це десь 64 відсотки прокурорів, які залишилися в системі. У Офісі генпрокурора залишилося 45 відсотків, в регіональних прокуратурах, які наразі є обласними, – 67 відсотків, у місцевих, які наразі будуть окружними – 66 відсотків", - повідомила Венедіктова.

За її словами, наразі зменшилася частка рішень про неуспішне проходження атестації, які були оскаржені до суду. "Якщо по Генеральній прокуратурі – це 55 % , то по регіональних – це вже лише 20 %", - уточнила вона.

Венедіктова нагадала, що раніше було розроблено і затверджено стратегію розвитку прокуратури на 3 роки, і зараз під неї розробляється операційний план. "Наразі займаємося також концепцією розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку", - додала генпрокурорка.

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Топ коментарі
+11
При нормальной аттестации место генпрокурора было бы вакантно
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17.02.2021 19:37
+2
Только эта (з)визда промолчала, что большинство прошедших аттестацию платило по 5-6 тыс.у.е.
7000х5000 = 35 000 000 у.е.
Короче, руководство Генпрокуратуры поднялось не слабо.....
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17.02.2021 19:58
+2
Таких юристов штампует академия Кивалова.
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17.02.2021 22:03
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При нормальной аттестации место генпрокурора было бы вакантно
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17.02.2021 19:37 Відповісти
А нах така армія дармоїдів потрібна?
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17.02.2021 19:38 Відповісти
ніхто не бажає працювати за 6000 грн.
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17.02.2021 19:39 Відповісти
Даже официально там з/плата больше в разы !!!
Почитай их декларации.....
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17.02.2021 19:59 Відповісти
Следующая переаттестация после смены венедиктовой?
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17.02.2021 19:41 Відповісти
не жалоби...
дворников тоже не хватает )))
депутан только переизбыток (и их помощников-водителей-секретарей)))
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17.02.2021 19:44 Відповісти
Только эта (з)визда промолчала, что большинство прошедших аттестацию платило по 5-6 тыс.у.е.
7000х5000 = 35 000 000 у.е.
Короче, руководство Генпрокуратуры поднялось не слабо.....
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17.02.2021 19:58 Відповісти
Чёрная пятница в разгаре...
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17.02.2021 20:02 Відповісти
в трускавце пусть поищут работничков....
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17.02.2021 20:03 Відповісти
Що це за такі казочки, що прокурвори чіпали прокурворів, такого у природі не буває, ворон ворону око не виклює. Ці авгієві стайні потрібно чистить повінем, та потрібен Геракл для того, а не віслюк
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17.02.2021 20:09 Відповісти
А генпрокурвора забули?
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17.02.2021 20:26 Відповісти
а який придурок тебе там залишив... з тебе прокурор як с зеленського піаніст..
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17.02.2021 20:47 Відповісти
ну це ізвестная практіка. у прокурорів у судей..не привіз діпломат с баксами. пролетів на атестаціі..
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17.02.2021 20:50 Відповісти
Значить піде по другому колу, ще один місяць дали "підучитится".
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18.02.2021 06:32 Відповісти
Таких юристов штампует академия Кивалова.
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17.02.2021 22:03 Відповісти
Дуже жорсткі вимоги до кандидатів у прокурвори:
- тупість:
- невігластво;
- жадібність;
- клептоманія;
- зрадництво;
- лицемірство.
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18.02.2021 09:51 Відповісти
 
 