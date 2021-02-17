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После проведения аттестации в прокуратуре вакантны 30% должностей, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После проведения аттестации в прокуратуре вакантны 30% должностей, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает, на завершение реформы прокуратуры в марте 2021 года.

Об этом она заявила во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно реформы прокуратуры. Я думаю, что в марте будем отчитываться о завершении реформы", - сказала Венедиктова.

Генеральный прокурор сообщила, что сейчас очень важно сразу начать отбор на вакантные должности: в системе сейчас не хватает, по ее словам, 30% прокуроров, то есть около 2800 человек.

"Всего на аттестацию у нас пришли больше 11 100 прокуроров, из них прошли эту аттестацию не более 7 тысяч прокуроров. Это где-то 64% прокуроров, которые остались в системе. В Офисе генпрокурора осталось 45%, в региональных прокуратурах, которые сейчас являются областными, - 67%, в местных, которые сейчас будут окружными - 66%", - сообщила Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова

По ее словам, в настоящее время уменьшилась доля решений о неуспешном прохождении аттестации, которые были обжалованы в суде. "Если по Генеральной прокуратуре - это 55% , то по региональным - это уже только 20%", - уточнила она.

Венедиктова напомнила, что ранее была разработана и утверждена стратегия развития прокуратуры на 3 года, и сейчас под нее разрабатывается операционный план. "Сейчас занимаемся также концепцией развития уголовной юстиции и органов правопорядка", - добавила генпрокурор.

Также читайте: На конкурс на должность руководителя САП подали документы 127 претендентов, - Венедиктова

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
При нормальной аттестации место генпрокурора было бы вакантно
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17.02.2021 19:37
+2
Только эта (з)визда промолчала, что большинство прошедших аттестацию платило по 5-6 тыс.у.е.
7000х5000 = 35 000 000 у.е.
Короче, руководство Генпрокуратуры поднялось не слабо.....
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17.02.2021 19:58
+2
Таких юристов штампует академия Кивалова.
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17.02.2021 22:03
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При нормальной аттестации место генпрокурора было бы вакантно
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17.02.2021 19:37 Ответить
А нах така армія дармоїдів потрібна?
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17.02.2021 19:38 Ответить
ніхто не бажає працювати за 6000 грн.
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17.02.2021 19:39 Ответить
Даже официально там з/плата больше в разы !!!
Почитай их декларации.....
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17.02.2021 19:59 Ответить
Следующая переаттестация после смены венедиктовой?
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17.02.2021 19:41 Ответить
не жалоби...
дворников тоже не хватает )))
депутан только переизбыток (и их помощников-водителей-секретарей)))
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17.02.2021 19:44 Ответить
Только эта (з)визда промолчала, что большинство прошедших аттестацию платило по 5-6 тыс.у.е.
7000х5000 = 35 000 000 у.е.
Короче, руководство Генпрокуратуры поднялось не слабо.....
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17.02.2021 19:58 Ответить
Чёрная пятница в разгаре...
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17.02.2021 20:02 Ответить
в трускавце пусть поищут работничков....
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17.02.2021 20:03 Ответить
Що це за такі казочки, що прокурвори чіпали прокурворів, такого у природі не буває, ворон ворону око не виклює. Ці авгієві стайні потрібно чистить повінем, та потрібен Геракл для того, а не віслюк
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17.02.2021 20:09 Ответить
А генпрокурвора забули?
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17.02.2021 20:26 Ответить
а який придурок тебе там залишив... з тебе прокурор як с зеленського піаніст..
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17.02.2021 20:47 Ответить
ну це ізвестная практіка. у прокурорів у судей..не привіз діпломат с баксами. пролетів на атестаціі..
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17.02.2021 20:50 Ответить
Значить піде по другому колу, ще один місяць дали "підучитится".
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18.02.2021 06:32 Ответить
Таких юристов штампует академия Кивалова.
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17.02.2021 22:03 Ответить
Дуже жорсткі вимоги до кандидатів у прокурвори:
- тупість:
- невігластво;
- жадібність;
- клептоманія;
- зрадництво;
- лицемірство.
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18.02.2021 09:51 Ответить
 
 