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У 2020 році в Україні усиновили 2047 дітей, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2020 році в Україні усиновили 2047 дітей, - Мін'юст

В Україні в 2020 році усиновили 2047 дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"Упродовж 2020 відділи державної реєстрації актів цивільного стану внесли 2047 змін до актових записів про народження на підставі рішень судів про усиновлення", - сказано в повідомленні.

У Мін'юсті зазначили, що в 1890 випадках усиновлення зробили громадяни України, в 18 - громадяни країн СНД, в 139 - громадяни інших держав.

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зазвичай всиновлюють родичі загиблих. В мене три знайомі пари, де є всиновлені діти, всі три рази - тітки та дядьки всиновили своїх племянників, через загибель їх батьків. У кого ДТП, одну жінку згвалтували та зарізали, син залишився..
і так далі.
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17.02.2021 21:53 Відповісти
Перепрошую, але ви плутаєте усиновлення та опіку. Родичі за звичай оформлюють опіку над неповнолітніми. В статті мова іде про усиновлення, а це зовсім інше... Наприклад при опіці опікунам оформлюється щомісячна допомога від держави і дитина не змінює своє прізвище, а також дитині у спадок передається майно загиблих батьків . При усиновленні дитина "відлучається" від старої родини і не має ніякого юридичного стосунку до них, після усиновлення перед лицем держави батьками дитини являються саме усиновителі (саме цю процедуру проходять іноземці).
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17.02.2021 23:38 Відповісти
То як повільно проходить процес усиновлення, то це буде ще менше усиновлень. Органи соціального захисту зовсім не чухаються.
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17.02.2021 23:31 Відповісти
Усыновили бы в десятки раз больше.Но те требования что предьявляют органы просто для многих которые хотят усыновить нереальны.Мало того что тупая глупейшая бюрократия которая выматывают семьи так ещё и запросы круче в десятки раз чем обычная средняя семья.Доходит порой до маразма.Многие дети давно бы были в семьях и получали тепло заботу и родительскую любовь но государство и соц органы просто издеваются как над детьми так и над семьями.
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18.02.2021 00:20 Відповісти
 
 