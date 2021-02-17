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В 2020 году в Украине усыновили 2047 детей, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2020 году в Украине усыновили 2047 детей, - Минюст

В Украине в 2020 году усыновили 2047 детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерство юстиции Украины.

"В течение 2020 отделами государственной регистрации актов гражданского состояния внесены 2047 изменений в актовые записи о рождении на основании решений судов об усыновлении", - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что в 1890 случаях усыновления совершили граждане Украины, в 18 - граждане стран СНГ, в 139 - граждане других государств.

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Автор: Володимир Янченко
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зазвичай всиновлюють родичі загиблих. В мене три знайомі пари, де є всиновлені діти, всі три рази - тітки та дядьки всиновили своїх племянників, через загибель їх батьків. У кого ДТП, одну жінку згвалтували та зарізали, син залишився..
і так далі.
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17.02.2021 21:53 Ответить
Перепрошую, але ви плутаєте усиновлення та опіку. Родичі за звичай оформлюють опіку над неповнолітніми. В статті мова іде про усиновлення, а це зовсім інше... Наприклад при опіці опікунам оформлюється щомісячна допомога від держави і дитина не змінює своє прізвище, а також дитині у спадок передається майно загиблих батьків . При усиновленні дитина "відлучається" від старої родини і не має ніякого юридичного стосунку до них, після усиновлення перед лицем держави батьками дитини являються саме усиновителі (саме цю процедуру проходять іноземці).
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17.02.2021 23:38 Ответить
То як повільно проходить процес усиновлення, то це буде ще менше усиновлень. Органи соціального захисту зовсім не чухаються.
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17.02.2021 23:31 Ответить
Усыновили бы в десятки раз больше.Но те требования что предьявляют органы просто для многих которые хотят усыновить нереальны.Мало того что тупая глупейшая бюрократия которая выматывают семьи так ещё и запросы круче в десятки раз чем обычная средняя семья.Доходит порой до маразма.Многие дети давно бы были в семьях и получали тепло заботу и родительскую любовь но государство и соц органы просто издеваются как над детьми так и над семьями.
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18.02.2021 00:20 Ответить
 
 