Кабмін змінив процедуру військового призову, - ЗСУ
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Кабінет Міністрів вніс зміни в положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Збройних сил України.
"З метою удосконалення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу, прийняттям призовників на військову службу за контрактом та приведенням їх у відповідність до чинного законодавства, внесено зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу і прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 (далі - Положення), шляхом викладення його в новій редакції", - сказано в повідомленні.
У ЗСУ впевнені, що такі зміни дозволять:
- поліпшити вивчення особистих якостей призовників і проведення їх медичного огляду;
- залучати до роботи призовних комісій представників громадських організацій, підприємств та установ;
- осучаснити порядок оповіщення призовників про явку до військових комісаріатів;
- спростити розгляд питання про надання призовними комісіями відстрочок (звільнення) від призову на строкову військову службу;
- поліпшити умови збірних пунктів обласних військових комісаріатів під час перебування на них призовників перед відправкою до військових частин;
- спростити процедуру прийняття призовників на військову службу за контрактом;
- упорядкувати облік призовників, направлених для проходження альтернативної (невійськової) служби.
У ЗСУ підкреслили, що осучаснення процедури призову - лише перший крок докорінного реформування принципів проходження строкової військової служби в Україні, необхідного для поступового переходу Збройних сил України на контрактну основу і повної відмови від призову.
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а веришь ты или нет - это факт никак не отменяет...
Ну как еще пояснить вам, что вам рассказали заведомую ложь, я не знаю.
сколько платить будут рядовому ? на какую сумму страховка ? куда ( конкретно ) обращатся если командир требует денег ( взятку ) , и наконец - какая зарплата у военкома , последнее важно , несмотря на нелепость вопроса