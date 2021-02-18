Кабмін змінив процедуру військового призову, - ЗСУ

Кабінет Міністрів вніс зміни в положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Збройних сил України.

"З метою удосконалення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу, прийняттям призовників на військову службу за контрактом та приведенням їх у відповідність до чинного законодавства, внесено зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу і прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 (далі - Положення), шляхом викладення його в новій редакції", - сказано в повідомленні.

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У ЗСУ впевнені, що такі зміни дозволять:

- поліпшити вивчення особистих якостей призовників і проведення їх медичного огляду;

- залучати до роботи призовних комісій представників громадських організацій, підприємств та установ;

- осучаснити порядок оповіщення призовників про явку до військових комісаріатів;

- спростити розгляд питання про надання призовними комісіями відстрочок (звільнення) від призову на строкову військову службу;

- поліпшити умови збірних пунктів обласних військових комісаріатів під час перебування на них призовників перед відправкою до військових частин;

- спростити процедуру прийняття призовників на військову службу за контрактом;

- упорядкувати облік призовників, направлених для проходження альтернативної (невійськової) служби.

У ЗСУ підкреслили, що осучаснення процедури призову - лише перший крок докорінного реформування принципів проходження строкової військової служби в Україні, необхідного для поступового переходу Збройних сил України на контрактну основу і повної відмови від призову.