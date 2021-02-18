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Кабмін змінив процедуру військового призову, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кабмін змінив процедуру військового призову, - ЗСУ

Кабінет Міністрів вніс зміни в положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Збройних сил України.

"З метою удосконалення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу, прийняттям призовників на військову службу за контрактом та приведенням їх у відповідність до чинного законодавства, внесено зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу і прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 (далі - Положення), шляхом викладення його в новій редакції", - сказано в повідомленні.

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У ЗСУ впевнені, що такі зміни дозволять:

- поліпшити вивчення особистих якостей призовників і проведення їх медичного огляду;

- залучати до роботи призовних комісій представників громадських організацій, підприємств та установ;

- осучаснити порядок оповіщення призовників про явку до військових комісаріатів;

- спростити розгляд питання про надання призовними комісіями відстрочок (звільнення) від призову на строкову військову службу;

- поліпшити умови збірних пунктів обласних військових комісаріатів під час перебування на них призовників перед відправкою до військових частин;

- спростити процедуру прийняття призовників на військову службу за контрактом;

- упорядкувати облік призовників, направлених для проходження альтернативної (невійськової) служби.

У ЗСУ підкреслили, що осучаснення процедури призову - лише перший крок докорінного реформування принципів проходження строкової військової служби в Україні, необхідного для поступового переходу Збройних сил України на контрактну основу і повної відмови від призову.
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Топ коментарі
+36
Когда говновомандующего на срочную службу призовете ? Бенядиктова, где УД на уклониста зеленеского Кабмин изменил процедуру военного призыва, - ВСУ - Цензор.НЕТ 3656? Есть шанс "утереть нос" Пете - барыге Кабмин изменил процедуру военного призыва, - ВСУ - Цензор.НЕТ 9729
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17.02.2021 20:04
+29
Контракт+ тероборона. Призывный совок оставить в прошлом.
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17.02.2021 20:05
+24
Кабмин изменил процедуру военного призыва, - после четырёх уклонений от призыва, вы автоматически становитесь ************ Кабмин изменил процедуру военного призыва, - ВСУ - Цензор.НЕТ 1422 Кабмин изменил процедуру военного призыва, - ВСУ - Цензор.НЕТ 3173
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17.02.2021 20:16
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А вот еще случай... парень множественные ранения..., в том числе осколочные ... Част осколков остались в печени. И не подлежат удалению. комиссией КОМИССОВАН - НО КОМ.ЧАСТИ его не увольнял !!! Потому что ему ПОХЕР..., его больше интересовали цифры в статистике, что у него почти "комплект"...
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18.02.2021 22:42 Відповісти
Не верю. Комиссию проходят в госпитале, из госпиталя бы и уволили, не допустив в воинскую часть.
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18.02.2021 23:31 Відповісти
Комиссию он прошёл там где положено... А увольняет командир части ! А он не уволил... своевременно...
а веришь ты или нет - это факт никак не отменяет...
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18.02.2021 23:47 Відповісти
Ещё раз повторяю. Я не знаю, как там сейчас в армии РФ, а в украинской армии военнослужащего, если по состоянию здоровья, то на основании решения медицинской комиссии его КОМИСУЮТ! Сразу, потому что из военного лечебного учреждения ЗДОРОВОГО, ПРИГОДНОГО К ВОИНСКОЙ службе военнослужащего, отправляют в его воинскую часть, а НЕ ЗДОРОВОГО, В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ НЕ ОТПРАВЛЯЮТ!!! Не возвращают в воинскую часть, да еще в окопы, военнослужащего не пригодного к службе!!!

Ну как еще пояснить вам, что вам рассказали заведомую ложь, я не знаю.
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19.02.2021 09:48 Відповісти
И это при том, что солдат был даже не строчник, а доброволец... То есть зная, что болен пришёл добровольно в армию - защищать Родину... А когда стало плохо - Родина в лице командования - на него хер положило....
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18.02.2021 21:26 Відповісти
5 повесток. Не меньше. Не поможет - клоуна с пулеметом на перехват уклонистов.
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17.02.2021 21:02 Відповісти
Стесняюсь спросить, а про членограя-уклониста уже было, не ??? Кабмін змінив процедуру військового призову, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 7074
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17.02.2021 21:20 Відповісти
Совдепія повернулась! Призовники не в учбові центри, а в частини, де мають їх навчити. Але вчити не будуть - бо або не буде інструкторів, або часу, або засобів, а скоріше всього цього в комплексі. Солдати замітатимуть плац, вибиратимуть воду з калюж, щоб головний сцикло-командувач ноги не замочив інспектуючи частини. І головне, будуть радісні відосики з черговим шеврончиком....
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17.02.2021 21:31 Відповісти
Григорій Лупаренко На призові завжди була совдепія.Десь більше.десь менше,але то совок.
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17.02.2021 22:11 Відповісти
почему не сказано за детей чиновников ? в нашей стране это должно быть прописано отдельной строкой
сколько платить будут рядовому ? на какую сумму страховка ? куда ( конкретно ) обращатся если командир требует денег ( взятку ) , и наконец - какая зарплата у военкома , последнее важно , несмотря на нелепость вопроса
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17.02.2021 22:27 Відповісти
Подивіться систему ЗС Швейцарії або Ізраїлю і не потрібно видумувати колесо. Але навіщо воно можновладцям?
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17.02.2021 22:58 Відповісти
Одного мене коробить од слова"комісаріат"?
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17.02.2021 23:08 Відповісти
Призывная комиссия ,кабинет окулиста :Доктор ! У меня зрение минус 95% ! Ты пригодишься армии солдат! Ты годен к штыковой атаке!
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17.02.2021 23:10 Відповісти
Є пропозиція призивати на строкову службу на 2 роки всіх правоохоронців, першими прокурьонків і суддів, обов'язково всіх клоунів і роботяг вити ротом. На передову забрати підготовлених бити в рило боксерів,борців і "патріотів ОПЗЖ". В будбат всіх дебілів 73% і їх дітей.
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18.02.2021 08:16 Відповісти
НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАЧАЛА ВВЕСТИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОИЗВЕСТИ ПОЛНУЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ !!!
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18.02.2021 08:59 Відповісти
Не созрело для сего общество.Тут 73-х процентных избирателей трудновато от"зелени"распропагандировать,..А, то ВП и НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !
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18.02.2021 09:50 Відповісти
Без строкової служби не приймати на роботу в правоохоронні органи та держслужбу! От тоді і буде з цього який небудь позитив
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18.02.2021 09:49 Відповісти
В совку так і було. Але це його не врятувало
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18.02.2021 10:07 Відповісти
Та накласти на те що було в совку. Якщо ти хочеш бути держслужбовцям, то для початку повинен показати що ти готовий ним бути. І це має бути законом! А то як захмарні зарплатні отримувати то спеціалісти, а як воювати так інваліди і нехай Вася тракторист іде тому що я не дурак!
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18.02.2021 11:56 Відповісти
с комментаторов цензора пару батальонов можно набрать вОинов-патрийотов
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18.02.2021 12:18 Відповісти
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