Кабмин изменил процедуру призыва на срочную службу, - ВСУ

Кабинет Министров внес изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Украины.

"С целью усовершенствования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведением их в соответствие с действующим законодательством, внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 марта 2002 года № 352 (далее - Положение), путем изложения его в новой редакции", - говорится в сообщении.

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В ВСУ уверены, что такие изменения позволят:

- улучшить изучение личных качеств призывников и проведение их медицинского осмотра;

- привлекать к работе призывных комиссий представителей общественных организаций, предприятий и учреждений;

- осовременить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты;

- упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождение) от призыва на срочную военную службу;

- улучшить условия сборных пунктах областных военных комиссариатов во время пребывания на них призывников перед отправкой в ​​воинские части;

- упростить процедуру принятия призывников на военную службу по контракту;

- упорядочить учет призывников, направленных для прохождения альтернативной (невоенной) службы.

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В ВСУ подчеркнули, что осовременивание процедуры призыва - лишь первый шаг коренного реформирования принципов прохождения срочной военной службы в Украине, необходимого для постепенного перехода Вооруженных сил Украины на контрактную основу и полного отказа от призыва.