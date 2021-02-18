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Кабмин изменил процедуру призыва на срочную службу, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кабмин изменил процедуру призыва на срочную службу, - ВСУ

Кабинет Министров внес изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Украины.

"С целью усовершенствования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведением их в соответствие с действующим законодательством, внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 марта 2002 года № 352 (далее - Положение), путем изложения его в новой редакции", - говорится в сообщении.

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В ВСУ уверены, что такие изменения позволят:

- улучшить изучение личных качеств призывников и проведение их медицинского осмотра;

- привлекать к работе призывных комиссий представителей общественных организаций, предприятий и учреждений;

- осовременить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты;

- упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождение) от призыва на срочную военную службу;

- улучшить условия сборных пунктах областных военных комиссариатов во время пребывания на них призывников перед отправкой в ​​воинские части;

- упростить процедуру принятия призывников на военную службу по контракту;

- упорядочить учет призывников, направленных для прохождения альтернативной (невоенной) службы.

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В ВСУ подчеркнули, что осовременивание процедуры призыва - лишь первый шаг коренного реформирования принципов прохождения срочной военной службы в Украине, необходимого для постепенного перехода Вооруженных сил Украины на контрактную основу и полного отказа от призыва.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+36
Когда говновомандующего на срочную службу призовете ? Бенядиктова, где УД на уклониста зеленеского Кабмин изменил процедуру военного призыва, - ВСУ - Цензор.НЕТ 3656? Есть шанс "утереть нос" Пете - барыге Кабмин изменил процедуру военного призыва, - ВСУ - Цензор.НЕТ 9729
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17.02.2021 20:04
+29
Контракт+ тероборона. Призывный совок оставить в прошлом.
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17.02.2021 20:05
+24
Кабмин изменил процедуру военного призыва, - после четырёх уклонений от призыва, вы автоматически становитесь ************ Кабмин изменил процедуру военного призыва, - ВСУ - Цензор.НЕТ 1422 Кабмин изменил процедуру военного призыва, - ВСУ - Цензор.НЕТ 3173
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17.02.2021 20:16
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А вот еще случай... парень множественные ранения..., в том числе осколочные ... Част осколков остались в печени. И не подлежат удалению. комиссией КОМИССОВАН - НО КОМ.ЧАСТИ его не увольнял !!! Потому что ему ПОХЕР..., его больше интересовали цифры в статистике, что у него почти "комплект"...
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18.02.2021 22:42 Ответить
Не верю. Комиссию проходят в госпитале, из госпиталя бы и уволили, не допустив в воинскую часть.
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18.02.2021 23:31 Ответить
Комиссию он прошёл там где положено... А увольняет командир части ! А он не уволил... своевременно...
а веришь ты или нет - это факт никак не отменяет...
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18.02.2021 23:47 Ответить
Ещё раз повторяю. Я не знаю, как там сейчас в армии РФ, а в украинской армии военнослужащего, если по состоянию здоровья, то на основании решения медицинской комиссии его КОМИСУЮТ! Сразу, потому что из военного лечебного учреждения ЗДОРОВОГО, ПРИГОДНОГО К ВОИНСКОЙ службе военнослужащего, отправляют в его воинскую часть, а НЕ ЗДОРОВОГО, В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ НЕ ОТПРАВЛЯЮТ!!! Не возвращают в воинскую часть, да еще в окопы, военнослужащего не пригодного к службе!!!

Ну как еще пояснить вам, что вам рассказали заведомую ложь, я не знаю.
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19.02.2021 09:48 Ответить
И это при том, что солдат был даже не строчник, а доброволец... То есть зная, что болен пришёл добровольно в армию - защищать Родину... А когда стало плохо - Родина в лице командования - на него хер положило....
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18.02.2021 21:26 Ответить
5 повесток. Не меньше. Не поможет - клоуна с пулеметом на перехват уклонистов.
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17.02.2021 21:02 Ответить
Стесняюсь спросить, а про членограя-уклониста уже было, не ??? Кабмін змінив процедуру військового призову, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 7074
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17.02.2021 21:20 Ответить
Совдепія повернулась! Призовники не в учбові центри, а в частини, де мають їх навчити. Але вчити не будуть - бо або не буде інструкторів, або часу, або засобів, а скоріше всього цього в комплексі. Солдати замітатимуть плац, вибиратимуть воду з калюж, щоб головний сцикло-командувач ноги не замочив інспектуючи частини. І головне, будуть радісні відосики з черговим шеврончиком....
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17.02.2021 21:31 Ответить
Григорій Лупаренко На призові завжди була совдепія.Десь більше.десь менше,але то совок.
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17.02.2021 22:11 Ответить
почему не сказано за детей чиновников ? в нашей стране это должно быть прописано отдельной строкой
сколько платить будут рядовому ? на какую сумму страховка ? куда ( конкретно ) обращатся если командир требует денег ( взятку ) , и наконец - какая зарплата у военкома , последнее важно , несмотря на нелепость вопроса
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17.02.2021 22:27 Ответить
Подивіться систему ЗС Швейцарії або Ізраїлю і не потрібно видумувати колесо. Але навіщо воно можновладцям?
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17.02.2021 22:58 Ответить
Одного мене коробить од слова"комісаріат"?
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17.02.2021 23:08 Ответить
Призывная комиссия ,кабинет окулиста :Доктор ! У меня зрение минус 95% ! Ты пригодишься армии солдат! Ты годен к штыковой атаке!
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17.02.2021 23:10 Ответить
Є пропозиція призивати на строкову службу на 2 роки всіх правоохоронців, першими прокурьонків і суддів, обов'язково всіх клоунів і роботяг вити ротом. На передову забрати підготовлених бити в рило боксерів,борців і "патріотів ОПЗЖ". В будбат всіх дебілів 73% і їх дітей.
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18.02.2021 08:16 Ответить
НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАЧАЛА ВВЕСТИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОИЗВЕСТИ ПОЛНУЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ !!!
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18.02.2021 08:59 Ответить
Не созрело для сего общество.Тут 73-х процентных избирателей трудновато от"зелени"распропагандировать,..А, то ВП и НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !
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18.02.2021 09:50 Ответить
Без строкової служби не приймати на роботу в правоохоронні органи та держслужбу! От тоді і буде з цього який небудь позитив
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18.02.2021 09:49 Ответить
В совку так і було. Але це його не врятувало
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18.02.2021 10:07 Ответить
Та накласти на те що було в совку. Якщо ти хочеш бути держслужбовцям, то для початку повинен показати що ти готовий ним бути. І це має бути законом! А то як захмарні зарплатні отримувати то спеціалісти, а як воювати так інваліди і нехай Вася тракторист іде тому що я не дурак!
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18.02.2021 11:56 Ответить
с комментаторов цензора пару батальонов можно набрать вОинов-патрийотов
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18.02.2021 12:18 Ответить
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