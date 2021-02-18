Ціни на залізничні квитки ростимуть на 2% за місяць, - Криклій
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Ціни на залізничні пасажирські перевезення підвищуватимуться з березня - квітня 2021 року на 2% за місяць.
Про це в заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Чи будуть підвищені ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення - я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня - квітня, по 2% в місяць до кінця року, це передбачено фінансовим планом Укрзалізниці, але одночасно є можливість, якщо ви купуєте квиток заздалегідь - до 40% отримувати знижки", - повідомив Криклій.
Топ коментарі
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В Украине повысили цены на ж/д билеты
В Украине с 30 мая подорожал проезд по железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). Тариф на железнодорожные пассажирские перевозки вырос на 12%
Это повышение тарифов не последнее в 2018 году - осенью планируется еще одно. УЗ поднимет цены с 1 октября еще на 12%. Таким образом, суммарный рост за год составит более 25% от нынешних цен.
"Кінець епохи бідності" вазеленські обіцяли з 2019 року.
"Щомісяця до кінця року проїзд в усіх напрямках буде дорожчати на 2%. До кінця 2021-го ціни збільшаться на 20%. "
И официлальную инфляцию сильно занижают, кстати.
А говорят, что в Украине инфляции нету
И превысят в 2 раза европейские.