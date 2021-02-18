Ціни на залізничні квитки ростимуть на 2% за місяць, - Криклій

Ціни на залізничні пасажирські перевезення підвищуватимуться з березня - квітня 2021 року на 2% за місяць.

Про це в заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чи будуть підвищені ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення - я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня - квітня, по 2% в місяць до кінця року, це передбачено фінансовим планом Укрзалізниці, але одночасно є можливість, якщо ви купуєте квиток заздалегідь - до 40% отримувати знижки", - повідомив Криклій.

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