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Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини

Прокуратура клопоче про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.

Про це Стерненко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він додав, що вирок Приморський райсуд Одеси збирається винести в цю п'ятницю о 10 годині ранку.

Стерненко стверджує, що справа ґрунтується виключно на свідченнях самого Щербича, якого він називає "тітушкою" і "проросійським колаборантом". Щербич, за його словами, впродовж 5 років майже не брав участі в процесі, а 90% судових засідань переносили через неявку потерпілого або прокурора.

"І ось після того, як Венедіктова і Татаров почали виступати проти мене, почалися чудеса. Я маю підстави вважати, що вони намагатимуться тиснути на суд і точно тиснули на прокурора", - написав Стерненко.

За версією обвинувачення, 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича викрали п'ять чоловіків і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він повинен був отримати 30 квітня. Коли Щербича відпустили, він повідомив про те, що трапилося, в поліцію, нагадує "Новое время".

8 вересня 2015 року в підозрою у викраденні заарештували Сергія Стерненка, який тоді був лідером одеського Правого сектора, і його соратника Руслана Демчука. Разом зі Стерненком за підозрою в хуліганстві і насильстві щодо працівника прокуратури було заарештовано лідера одеського Автомайдану Євгена Резвушкіна.

11 вересня 2015 року Апеляційний суд дозволив Стерненкові вийти під заставу в розмірі 60 тисяч гривень. Цього ж дня гроші на заставу зібрали, Стерненка і Демчука звільнили з-під варти.

Читайте також: Приморський суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Стерненка, - нардеп Лозинський

Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини 01
Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини 02
Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини 03
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Топ коментарі
+81
Што - уже за "убийство" не получается Стерненко посадить? Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 6887 Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 8960
Новое фуфло инкриминируют - "похищение"? Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 3692
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17.02.2021 23:37
+65
Стерненко стал крайне опасный для них поскольху у негг явный успех на ютубе, его канал является сейчас полноценным СМИ
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17.02.2021 23:40
+49
портновське правосуддя повернулось
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17.02.2021 23:36
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Судебная система скорее мертва чем жива. Бенин дружок же, не спроста же беня пропихнул на пост ген. прокурора именно бешенного волкодава. И зе будет послушный и татаров в масле. Тяжко будет. Что ж ты Серега не "спрятал" этого мудилу(ну если.. было дело) а так не было бы тела, не было бы дела.) Ты держись главное!
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18.02.2021 02:46 Відповісти
А що буде казати прокуратура, коли народ ії буде судити на площі народним судом?
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18.02.2021 03:06 Відповісти
Это судилище - проверка на вшивость Декларации депутатов об историческом значении Майдана. Вот сегодня они его принимают з а через день сажают Майдановца по дурацкому навету антимайдановского титушки. Слова и дела.
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18.02.2021 03:34 Відповісти
Стерненко сам приложил руку к приходу зелени, Порох ему был не такой, теперь время собирать камни...
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18.02.2021 07:49 Відповісти
Ходив агітував , казав, що хто завгодно тікко не Порошенко?
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18.02.2021 09:36 Відповісти
Так його і судять з часів Порошенко.
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18.02.2021 11:52 Відповісти
Безусловно, уголовное дело открывается по факту смерти человека. При Порохе открыли дело которое спускали на тормозах, а при гидранте садят, вот и разница...
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18.02.2021 13:32 Відповісти
Справи проти патріотів і тих, хто біля патріотів розслідуються з шаленною шкидеістю, навіть без речдоказів, на одних брехливих свідченнях. А за вабивства патріотів щось у кривосуддів криворізької, харківської, донецької і одеської феміди не склоеюїться. Як там казала некая смаглюк " Портяна наведе порядок у судозлочинстві".
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18.02.2021 07:50 Відповісти
Даже если человек не знает, кто такой Стерненко, то достаточно посмотреть на реакцию на него, таких гавнюков, как кива, рабинович, добкин, мураев и даже соловьёв. Они аж пеной брызжут, а это означает, что Сергiй всё делает правильно.
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18.02.2021 07:50 Відповісти
Фуфлокуроры
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18.02.2021 07:51 Відповісти
Судебная система Украины, в нынешнем состоянии, более опасна для страны, чем путинский мордор.
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18.02.2021 07:54 Відповісти
Это одно и то же.
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18.02.2021 08:33 Відповісти
так тупорила бенедиктова тільки тому й сидить у кріслі генпрокурора бо має виконати замовлення портянки - посадити патріота Стерненка. і як тільки ця тьотка-ідіотка виконає замовлення отримає під сраку
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18.02.2021 08:06 Відповісти
земрази в своем репертуаре и это только начало. Но 73% имбицилов этого и хотели - в родную руцькую говень.
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18.02.2021 08:32 Відповісти
Поэтому я и не голосовал за Порошенко во второй раз. И не буду в дальнейшем. И Зеленский тоже в пролете. Вы, свой шанс просрали, ребята.
Мне не нравятся его фейковые реформы и "чистки" структур, которые продолжили на самом деле все то, против чего стоял Майдан. Ни суды, ни силовики не служат народу до сих пор.
Они обслуживают олигархическую Систему Украины!
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18.02.2021 09:26 Відповісти
Интересно, если бы папа Стерненко стал президентом США, то дела в Украине закрыли бы на второй же день, я так понимаю. Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 457
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18.02.2021 09:28 Відповісти
Та нє, виявилося б, що їх ніколи не відкривали, а прокурор навіть не народжувався
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18.02.2021 09:31 Відповісти
Коли зебіл казав, що справи щодо тиску на активістів будуть розслідуватись, якось не так це уявлялось.
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18.02.2021 09:30 Відповісти
Таваріщ Путєн пріказал посадіть!
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18.02.2021 09:55 Відповісти
вина в студию
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18.02.2021 10:25 Відповісти
тобто в суд
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18.02.2021 10:26 Відповісти
Зря Стерненко® чморят, он даже не живой им яйца открутит! (Вернее мы за него это сделаем). А у кого их нет, прикрутит их на лоб - будет Венедиктов.
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18.02.2021 10:29 Відповісти
Ну, і за багатьох ви вже яйця повідкручували? Он вбивцю Окуєвої вже не охороняють і нічого.
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18.02.2021 11:55 Відповісти
А два покушения на убийство Стерненко уже расследовали и всех посадили?
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18.02.2021 10:44 Відповісти
мусора своих не расследуют ...
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18.02.2021 10:55 Відповісти
Прокуроров-в тюрьму. Стерненку-воля.
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18.02.2021 11:02 Відповісти
СУДЬЯ ОПРАВДАЛ УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ЗА 80000 ГРИВЕН !!!
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18.02.2021 11:18 Відповісти
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО МАЙДАНА !)
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18.02.2021 11:19 Відповісти
Чого тут зад рвати! Стерненку що вже вирок дали? Порохоботи,астанавітєсь!!!
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18.02.2021 11:29 Відповісти
Небезинтересно сравнить два заголовка на полосе ЦН, которые - по иронии судьбы - оказались рядом. Итак:
1. Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека



2. Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова

А потом кто-то сильно обижается, что их называют клоунами. Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 8668
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18.02.2021 11:50 Відповісти
Аваків став повторюватися..
Торнадівцям теж шиють викрадення колаборанта..
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18.02.2021 11:55 Відповісти
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