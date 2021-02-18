Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини
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Прокуратура клопоче про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.
Про це Стерненко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він додав, що вирок Приморський райсуд Одеси збирається винести в цю п'ятницю о 10 годині ранку.
Стерненко стверджує, що справа ґрунтується виключно на свідченнях самого Щербича, якого він називає "тітушкою" і "проросійським колаборантом". Щербич, за його словами, впродовж 5 років майже не брав участі в процесі, а 90% судових засідань переносили через неявку потерпілого або прокурора.
"І ось після того, як Венедіктова і Татаров почали виступати проти мене, почалися чудеса. Я маю підстави вважати, що вони намагатимуться тиснути на суд і точно тиснули на прокурора", - написав Стерненко.
За версією обвинувачення, 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича викрали п'ять чоловіків і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він повинен був отримати 30 квітня. Коли Щербича відпустили, він повідомив про те, що трапилося, в поліцію, нагадує "Новое время".
8 вересня 2015 року в підозрою у викраденні заарештували Сергія Стерненка, який тоді був лідером одеського Правого сектора, і його соратника Руслана Демчука. Разом зі Стерненком за підозрою в хуліганстві і насильстві щодо працівника прокуратури було заарештовано лідера одеського Автомайдану Євгена Резвушкіна.
11 вересня 2015 року Апеляційний суд дозволив Стерненкові вийти під заставу в розмірі 60 тисяч гривень. Цього ж дня гроші на заставу зібрали, Стерненка і Демчука звільнили з-під варти.
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Мне не нравятся его фейковые реформы и "чистки" структур, которые продолжили на самом деле все то, против чего стоял Майдан. Ни суды, ни силовики не служат народу до сих пор.
Они обслуживают олигархическую Систему Украины!
1. Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека
2. Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова
А потом кто-то сильно обижается, что их называют клоунами.
Торнадівцям теж шиють викрадення колаборанта..