Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини

Прокуратура клопоче про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.

Про це Стерненко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він додав, що вирок Приморський райсуд Одеси збирається винести в цю п'ятницю о 10 годині ранку.

Стерненко стверджує, що справа ґрунтується виключно на свідченнях самого Щербича, якого він називає "тітушкою" і "проросійським колаборантом". Щербич, за його словами, впродовж 5 років майже не брав участі в процесі, а 90% судових засідань переносили через неявку потерпілого або прокурора.

"І ось після того, як Венедіктова і Татаров почали виступати проти мене, почалися чудеса. Я маю підстави вважати, що вони намагатимуться тиснути на суд і точно тиснули на прокурора", - написав Стерненко.

За версією обвинувачення, 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича викрали п'ять чоловіків і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він повинен був отримати 30 квітня. Коли Щербича відпустили, він повідомив про те, що трапилося, в поліцію, нагадує "Новое время".

8 вересня 2015 року в підозрою у викраденні заарештували Сергія Стерненка, який тоді був лідером одеського Правого сектора, і його соратника Руслана Демчука. Разом зі Стерненком за підозрою в хуліганстві і насильстві щодо працівника прокуратури було заарештовано лідера одеського Автомайдану Євгена Резвушкіна.

11 вересня 2015 року Апеляційний суд дозволив Стерненкові вийти під заставу в розмірі 60 тисяч гривень. Цього ж дня гроші на заставу зібрали, Стерненка і Демчука звільнили з-під варти.

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