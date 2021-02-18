Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека
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Прокуратура ходатайствует о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.
Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он добавил, что приговор Приморский райсуд Одессы собирается вынести в эту пятницу в 10 часов утра.
Стерненко утверждает, что дело основано только на показаниях самого Щербича, которого он называет "титушкой" и "пророссийским коллаборантом". Щербич, по его словам, в течение 5 лет почти не участвовал в процессе, а 90% судебных заседаний переносили из-за неявки потерпевшего или прокурора.
"И вот после того, как Венедиктова и Татаров начали выступать против меня, начались чудеса. Я имею основания считать, что они пытаться давить на суд и точно давили на прокурора", - написал Стерненко.
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По версии обвинения, 24 апреля 2015 года новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича похитили пять мужчин и пытали, требуя отказаться от мандата, который он должен был получить 30 апреля. Когда Щербича отпустили, он сообщил о случившемся в полицию, напоминает "Новое время".
8 сентября 2015 году по подозрению в похищении арестовали Сергея Стерненко, который тогда был лидером одесского Правого сектора, и его соратника Руслана Демчука. Вместе со Стерненко по подозрению в хулиганстве и насилии в отношении работника прокуратуры был арестован лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин.
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11 сентября 2015 года Апелляционный суд позволил Стерненко выйти под залог в размере 60 тысяч гривен. В этот же день деньги на залог собрали, и Стерненко и Демчука освободили из-под стражи.
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Мне не нравятся его фейковые реформы и "чистки" структур, которые продолжили на самом деле все то, против чего стоял Майдан. Ни суды, ни силовики не служат народу до сих пор.
Они обслуживают олигархическую Систему Украины!
1. Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека
2. Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова
А потом кто-то сильно обижается, что их называют клоунами.
Торнадівцям теж шиють викрадення колаборанта..