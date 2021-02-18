Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека

Прокуратура ходатайствует о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.

Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он добавил, что приговор Приморский райсуд Одессы собирается вынести в эту пятницу в 10 часов утра.

Стерненко утверждает, что дело основано только на показаниях самого Щербича, которого он называет "титушкой" и "пророссийским коллаборантом". Щербич, по его словам, в течение 5 лет почти не участвовал в процессе, а 90% судебных заседаний переносили из-за неявки потерпевшего или прокурора.

"И вот после того, как Венедиктова и Татаров начали выступать против меня, начались чудеса. Я имею основания считать, что они пытаться давить на суд и точно давили на прокурора", - написал Стерненко.

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По версии обвинения, 24 апреля 2015 года новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича похитили пять мужчин и пытали, требуя отказаться от мандата, который он должен был получить 30 апреля. Когда Щербича отпустили, он сообщил о случившемся в полицию, напоминает "Новое время".

8 сентября 2015 году по подозрению в похищении арестовали Сергея Стерненко, который тогда был лидером одесского Правого сектора, и его соратника Руслана Демчука. Вместе со Стерненко по подозрению в хулиганстве и насилии в отношении работника прокуратуры был арестован лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин.

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11 сентября 2015 года Апелляционный суд позволил Стерненко выйти под залог в размере 60 тысяч гривен. В этот же день деньги на залог собрали, и Стерненко и Демчука освободили из-под стражи.





