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Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека

Прокуратура ходатайствует о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.

Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он добавил, что приговор Приморский райсуд Одессы собирается вынести в эту пятницу в 10 часов утра.

Стерненко утверждает, что дело основано только на показаниях самого Щербича, которого он называет "титушкой" и "пророссийским коллаборантом". Щербич, по его словам, в течение 5 лет почти не участвовал в процессе, а 90% судебных заседаний переносили из-за неявки потерпевшего или прокурора.

"И вот после того, как Венедиктова и Татаров начали выступать против меня, начались чудеса. Я имею основания считать, что они пытаться давить на суд и точно давили на прокурора", - написал Стерненко.

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По версии обвинения, 24 апреля 2015 года новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича похитили пять мужчин и пытали, требуя отказаться от мандата, который он должен был получить 30 апреля. Когда Щербича отпустили, он сообщил о случившемся в полицию, напоминает "Новое время".

8 сентября 2015 году по подозрению в похищении арестовали Сергея Стерненко, который тогда был лидером одесского Правого сектора, и его соратника Руслана Демчука. Вместе со Стерненко по подозрению в хулиганстве и насилии в отношении работника прокуратуры был арестован лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин.

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11 сентября 2015 года Апелляционный суд позволил Стерненко выйти под залог в размере 60 тысяч гривен. В этот же день деньги на залог собрали, и Стерненко и Демчука освободили из-под стражи.

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Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека 02
Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+81
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17.02.2021 23:37
+65
Стерненко стал крайне опасный для них поскольху у негг явный успех на ютубе, его канал является сейчас полноценным СМИ
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17.02.2021 23:40
+49
портновське правосуддя повернулось
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17.02.2021 23:36
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Страница 2 из 2
Судебная система скорее мертва чем жива. Бенин дружок же, не спроста же беня пропихнул на пост ген. прокурора именно бешенного волкодава. И зе будет послушный и татаров в масле. Тяжко будет. Что ж ты Серега не "спрятал" этого мудилу(ну если.. было дело) а так не было бы тела, не было бы дела.) Ты держись главное!
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18.02.2021 02:46 Ответить
А що буде казати прокуратура, коли народ ії буде судити на площі народним судом?
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18.02.2021 03:06 Ответить
Это судилище - проверка на вшивость Декларации депутатов об историческом значении Майдана. Вот сегодня они его принимают з а через день сажают Майдановца по дурацкому навету антимайдановского титушки. Слова и дела.
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18.02.2021 03:34 Ответить
Стерненко сам приложил руку к приходу зелени, Порох ему был не такой, теперь время собирать камни...
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18.02.2021 07:49 Ответить
Ходив агітував , казав, що хто завгодно тікко не Порошенко?
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18.02.2021 09:36 Ответить
Так його і судять з часів Порошенко.
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18.02.2021 11:52 Ответить
Безусловно, уголовное дело открывается по факту смерти человека. При Порохе открыли дело которое спускали на тормозах, а при гидранте садят, вот и разница...
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18.02.2021 13:32 Ответить
Справи проти патріотів і тих, хто біля патріотів розслідуються з шаленною шкидеістю, навіть без речдоказів, на одних брехливих свідченнях. А за вабивства патріотів щось у кривосуддів криворізької, харківської, донецької і одеської феміди не склоеюїться. Як там казала некая смаглюк " Портяна наведе порядок у судозлочинстві".
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18.02.2021 07:50 Ответить
Даже если человек не знает, кто такой Стерненко, то достаточно посмотреть на реакцию на него, таких гавнюков, как кива, рабинович, добкин, мураев и даже соловьёв. Они аж пеной брызжут, а это означает, что Сергiй всё делает правильно.
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18.02.2021 07:50 Ответить
Фуфлокуроры
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18.02.2021 07:51 Ответить
Судебная система Украины, в нынешнем состоянии, более опасна для страны, чем путинский мордор.
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18.02.2021 07:54 Ответить
Это одно и то же.
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18.02.2021 08:33 Ответить
так тупорила бенедиктова тільки тому й сидить у кріслі генпрокурора бо має виконати замовлення портянки - посадити патріота Стерненка. і як тільки ця тьотка-ідіотка виконає замовлення отримає під сраку
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18.02.2021 08:06 Ответить
земрази в своем репертуаре и это только начало. Но 73% имбицилов этого и хотели - в родную руцькую говень.
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18.02.2021 08:32 Ответить
Поэтому я и не голосовал за Порошенко во второй раз. И не буду в дальнейшем. И Зеленский тоже в пролете. Вы, свой шанс просрали, ребята.
Мне не нравятся его фейковые реформы и "чистки" структур, которые продолжили на самом деле все то, против чего стоял Майдан. Ни суды, ни силовики не служат народу до сих пор.
Они обслуживают олигархическую Систему Украины!
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18.02.2021 09:26 Ответить
Интересно, если бы папа Стерненко стал президентом США, то дела в Украине закрыли бы на второй же день, я так понимаю. Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 457
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18.02.2021 09:28 Ответить
Та нє, виявилося б, що їх ніколи не відкривали, а прокурор навіть не народжувався
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18.02.2021 09:31 Ответить
Коли зебіл казав, що справи щодо тиску на активістів будуть розслідуватись, якось не так це уявлялось.
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18.02.2021 09:30 Ответить
Таваріщ Путєн пріказал посадіть!
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18.02.2021 09:55 Ответить
вина в студию
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18.02.2021 10:25 Ответить
тобто в суд
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18.02.2021 10:26 Ответить
Зря Стерненко® чморят, он даже не живой им яйца открутит! (Вернее мы за него это сделаем). А у кого их нет, прикрутит их на лоб - будет Венедиктов.
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18.02.2021 10:29 Ответить
Ну, і за багатьох ви вже яйця повідкручували? Он вбивцю Окуєвої вже не охороняють і нічого.
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18.02.2021 11:55 Ответить
А два покушения на убийство Стерненко уже расследовали и всех посадили?
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18.02.2021 10:44 Ответить
мусора своих не расследуют ...
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18.02.2021 10:55 Ответить
Прокуроров-в тюрьму. Стерненку-воля.
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18.02.2021 11:02 Ответить
СУДЬЯ ОПРАВДАЛ УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ЗА 80000 ГРИВЕН !!!
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18.02.2021 11:18 Ответить
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО МАЙДАНА !)
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18.02.2021 11:19 Ответить
Чого тут зад рвати! Стерненку що вже вирок дали? Порохоботи,астанавітєсь!!!
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18.02.2021 11:29 Ответить
Небезинтересно сравнить два заголовка на полосе ЦН, которые - по иронии судьбы - оказались рядом. Итак:
1. Прокуратура просит для Стерненко 8 лет по делу о похищении человека



2. Реформа органов прокуратуры фактически завершена, - Венедиктова

А потом кто-то сильно обижается, что их называют клоунами. Прокуратура просить для Стерненка 8 років у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 8668
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18.02.2021 11:50 Ответить
Аваків став повторюватися..
Торнадівцям теж шиють викрадення колаборанта..
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18.02.2021 11:55 Ответить
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