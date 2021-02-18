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НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19

У відповідь на прохання про міжнародну допомогу в боротьбі з епідемією COVID-19 НАТО надасть Україні дезінфікуючий засіб і медичне обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

17 лютого, в Україну почали поставляти дезінфікуючий засіб із запасів НАТО. Всього планують передати понад 9000 літрів дезінфектанта.

Поставка здійснюється під керівництвом Євроатлантичного центру координації реагування на катаcтрофи і влади Латвії.

У заяві НАТО сказано, що поверхневий дезінфікуючий засіб, виготовлений латвійською компанією, буде розподілено в Державну прикордонну службу та її підрозділи прикордонної охорони на пунктах перетину кордону по всій Україні.

В Альянсі також заявили про намір направити в Україну в найближчі тижні мобільні рентгенівські установки, камери негативного тиску, комбінезони біозахисту та портативні кисневі генератори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів. ФОТО
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Топ коментарі
+8
Наверное, каждый второй Украинец имеет в хозяйстве аппарат для производства антисептика.....если не больше.
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17.02.2021 23:55
+2
Лохторату риганалів не давать.
НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7068
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18.02.2021 00:13
+1
Сами мы уже и антисептики не можем для себя производить? Так стыдно...
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17.02.2021 23:38
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Сами мы уже и антисептики не можем для себя производить? Так стыдно...
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17.02.2021 23:38 Відповісти
Наверное, каждый второй Украинец имеет в хозяйстве аппарат для производства антисептика.....если не больше.
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17.02.2021 23:55 Відповісти
Зедегенерат Степанов выдаст это как начало вакцинации, а через неделю передаст антисептики в Эпицентр?
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17.02.2021 23:39 Відповісти
це мєндєль досягла двома твітами чи найвеличніший лікар стєпанов зробив?
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17.02.2021 23:39 Відповісти
И с этим всем добром будет то-же что и с полевым военным госпиталем с супер навороченным оборудованием, и предназначенным на 1000 коек, и так до сего дня и не приняв ни ОДНОГО раненного бойца !!! .....кста.. а кто знает где он делся !? где он сейчас !?
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17.02.2021 23:41 Відповісти
Мыши съели. Те самые, что сожрали и 2700 вагонов зерна из Госрезерва...
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18.02.2021 06:56 Відповісти
Ваше вооонь
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17.02.2021 23:44 Відповісти
Треба танки)
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17.02.2021 23:48 Відповісти
Лохторату риганалів не давать.
НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7068
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18.02.2021 00:13 Відповісти
зеленушки-побирушки
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18.02.2021 00:13 Відповісти
Антисептик конечно пусть дают и побольше. Но охота ещё соды пищевой, или хотя бы кальцинированой. Пару составов бы.
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18.02.2021 00:48 Відповісти
А хто оплачує цю щедрість? Навряд чи це подарунки.
ПС. Це днище! Невже наша промисловість не спроможна виготовити нещасні 9 тонн антисептику? Дожились...
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18.02.2021 00:50 Відповісти
когда вы были на дне, снизу вам постучали НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 8527
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18.02.2021 01:11 Відповісти
Ничего своего нету. Мировые попрошайки.
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18.02.2021 01:22 Відповісти
не много, но больше чем ничего, хотя если именно для пограничников, то не так и мало.
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18.02.2021 07:28 Відповісти
Спочатку витратили цільові гроші на щось інше-тепер побираємось.Як діти малі-мама послала за молоком-а воно цукерок накупило, і радіє.
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18.02.2021 07:49 Відповісти
65 млрд з ковідного фонду не вистачило навіть на антисептик
А ти, гой дурний, дивися не запізнися здати звіт з ПДВ, бо буде тобі штраф!
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18.02.2021 08:13 Відповісти
 
 