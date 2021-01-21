Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів. ФОТО
Національні збройні сили Латвійської Республіки передали ЗС України 7 транспортних засобів для посилення можливостей їх військово-медичного забезпечення
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінці в Facebook посольство України в Латвії.
В офіційній церемонії передачі, яка відбулася на території військово-повітряної бази Національних ЗС Латвії в місті Лієлварде. У ній взяли участь віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс і посол України Олександр Міщенко.
Зазначається, що цей внесок є частиною підтримки Латвією зусиль України в сфері євроатлантичної інтеграції.
На прохання української сторони, латвійський Уряд прийняв рішення про направлення 45 000 євро на реалізацію програми реабілітації в Латвії українських військових, які зазнали поранень під час російської агресії проти України.
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