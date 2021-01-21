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Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів. ФОТО

Національні збройні сили Латвійської Республіки передали ЗС України 7 транспортних засобів для посилення можливостей їх військово-медичного забезпечення

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінці в Facebook посольство України в Латвії.

Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів 01

В офіційній церемонії передачі, яка відбулася на території військово-повітряної бази Національних ЗС Латвії в місті Лієлварде. У ній взяли участь віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс і посол України Олександр Міщенко.

Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів 02

Зазначається, що цей внесок є частиною підтримки Латвією зусиль України в сфері євроатлантичної інтеграції.

Також дивіться: В Україну доставлено 20 автомобілів "Хамві" для ЗСУ, - посольство США. ФОТО

Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів 03

На прохання української сторони, латвійський Уряд прийняв рішення про направлення 45 000 євро на реалізацію програми реабілітації в Латвії українських військових, які зазнали поранень під час російської агресії проти України.

Автор: 

Латвія (1347) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+33
Спасибі браття!
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21.01.2021 16:48
+16
Дякуємо
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21.01.2021 17:00
+15
Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів - Цензор.НЕТ 5898
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21.01.2021 17:49
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Спасибі браття!
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21.01.2021 16:48 Відповісти
Респект латвийцам !
Хороший пример военной помощи для остальных стран.
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21.01.2021 16:54 Відповісти
Дякуємо
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21.01.2021 17:00 Відповісти
Интересно, а скорую помощь что передали Канадская диаспора Украины в АТО оформили ? Или так и стоит не оформленная на таможне. ?
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21.01.2021 17:04 Відповісти
Небольшая страна, не с самой сильной экономикой в Европе делает свой вклад в борьбу с русней. Палдиес вам, друзья
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21.01.2021 17:35 Відповісти
Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів - Цензор.НЕТ 5898
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21.01.2021 17:49 Відповісти
Слава Латвії! Слава Україні!
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21.01.2021 18:08 Відповісти
Молодцы. Тоже раху ненавидят.
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21.01.2021 18:31 Відповісти
машины не абышо!
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21.01.2021 18:42 Відповісти
скоро шобла из МО будет на охоту катацца на новьіх машьінках
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21.01.2021 21:22 Відповісти
Сколько уже Латвия помогла, а где помощь Германии, Франции, Испании, Италия ? Зажерели курвы и мозги не работают! Несоображают кто стоит на крайнем рубеже!
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22.01.2021 05:04 Відповісти
В германии сотни наших бойцов лечились или проходили реабилитацию. Так же в германии наши постоянно ездят на учения
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22.01.2021 17:04 Відповісти
Paldies Latvija
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23.01.2021 16:48 Відповісти
Дякуємо.
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24.01.2021 00:52 Відповісти
 
 