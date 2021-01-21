РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11593 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Помощь Украине
10 876 15

Латвия передала ВСУ 7 медицинских автомобилей. ФОТО

Национальные вооруженные силы Латвийской Республики передали ВС Украины 7 транспортных средств для усиления возможностей их военно-медицинского обеспечения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на странице в Facebook посольство Украины в Латвии.

Латвия передала ВСУ 7 медицинских автомобилей 01

В официальной церемонии передачи, которая состоялась на территории военно-воздушной базы Национального ВС Латвии в городе Лиелварде. В ней приняли участие вице-премьер-министр, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко.

Латвия передала ВСУ 7 медицинских автомобилей 02

Отмечается, что этот вклад является частью поддержки Латвией усилий Украины в сфере евроатлантической интеграции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украину доставлены 20 автомобилей "Хамви" для ВСУ, - посольство США. ФОТО

Латвия передала ВСУ 7 медицинских автомобилей 03

По просьбе украинской стороны, латвийский Правительство приняло решение о направлении 45 000 евро на реализацию программы реабилитации в Латвии украинских военных, получили ранения во время российской агрессии против Украины.

Смотрите: Посол Латвии в Украине Пойканс посетил КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Латвия (1333) ВСУ (6587)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Спасибі браття!
показать весь комментарий
21.01.2021 16:48
+16
Дякуємо
показать весь комментарий
21.01.2021 17:00
+15
Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів - Цензор.НЕТ 5898
показать весь комментарий
21.01.2021 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибі браття!
показать весь комментарий
21.01.2021 16:48 Ответить
Респект латвийцам !
Хороший пример военной помощи для остальных стран.
показать весь комментарий
21.01.2021 16:54 Ответить
Дякуємо
показать весь комментарий
21.01.2021 17:00 Ответить
Интересно, а скорую помощь что передали Канадская диаспора Украины в АТО оформили ? Или так и стоит не оформленная на таможне. ?
показать весь комментарий
21.01.2021 17:04 Ответить
Небольшая страна, не с самой сильной экономикой в Европе делает свой вклад в борьбу с русней. Палдиес вам, друзья
показать весь комментарий
21.01.2021 17:35 Ответить
Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів - Цензор.НЕТ 5898
показать весь комментарий
21.01.2021 17:49 Ответить
Слава Латвії! Слава Україні!
показать весь комментарий
21.01.2021 18:08 Ответить
Молодцы. Тоже раху ненавидят.
показать весь комментарий
21.01.2021 18:31 Ответить
машины не абышо!
показать весь комментарий
21.01.2021 18:42 Ответить
скоро шобла из МО будет на охоту катацца на новьіх машьінках
показать весь комментарий
21.01.2021 21:22 Ответить
Сколько уже Латвия помогла, а где помощь Германии, Франции, Испании, Италия ? Зажерели курвы и мозги не работают! Несоображают кто стоит на крайнем рубеже!
показать весь комментарий
22.01.2021 05:04 Ответить
В германии сотни наших бойцов лечились или проходили реабилитацию. Так же в германии наши постоянно ездят на учения
показать весь комментарий
22.01.2021 17:04 Ответить
Paldies Latvija
показать весь комментарий
23.01.2021 16:48 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
24.01.2021 00:52 Ответить
 
 