Латвия передала ВСУ 7 медицинских автомобилей. ФОТО

Национальные вооруженные силы Латвийской Республики передали ВС Украины 7 транспортных средств для усиления возможностей их военно-медицинского обеспечения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на странице в Facebook посольство Украины в Латвии.

В официальной церемонии передачи, которая состоялась на территории военно-воздушной базы Национального ВС Латвии в городе Лиелварде. В ней приняли участие вице-премьер-министр, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко.

Отмечается, что этот вклад является частью поддержки Латвией усилий Украины в сфере евроатлантической интеграции.

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По просьбе украинской стороны, латвийский Правительство приняло решение о направлении 45 000 евро на реализацию программы реабилитации в Латвии украинских военных, получили ранения во время российской агрессии против Украины.

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