Латвия передала ВСУ 7 медицинских автомобилей. ФОТО
Национальные вооруженные силы Латвийской Республики передали ВС Украины 7 транспортных средств для усиления возможностей их военно-медицинского обеспечения
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на странице в Facebook посольство Украины в Латвии.
В официальной церемонии передачи, которая состоялась на территории военно-воздушной базы Национального ВС Латвии в городе Лиелварде. В ней приняли участие вице-премьер-министр, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко.
Отмечается, что этот вклад является частью поддержки Латвией усилий Украины в сфере евроатлантической интеграции.
По просьбе украинской стороны, латвийский Правительство приняло решение о направлении 45 000 евро на реализацию программы реабилитации в Латвии украинских военных, получили ранения во время российской агрессии против Украины.
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