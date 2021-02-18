"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності

Адвокат експрезидента України Віктора Януковича Віталій Сердюк оприлюднив заяву втікача.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву експрезидента Сердюк опублікував у Facebook.

Так, Янукович розкритикував парламент, який визнав Революцію Гідності одним із ключових моментів державного будівництва.

"Верховна Рада сьогодні ухвалила постанову про так звану "революцію гідності", в реальності – збройний державний переворот 2014 року. Це сумнівне рішення знову розколює українське суспільство, розділяє його на переможців і переможених.

Майдан називається "ключовим моментом будівництва української держави і виразником національної ідеї свободи". З урахуванням подій останніх 7 років в історії України, таке формулювання звучить знущально", - йдеться в заяві.

Також Янукович згадав про "зруйновану економіку": "Держава, де понад половина населення живе за межею бідності, з якого в пошуках кращого життя за кордон виїхали понад 10 мільйонів громадян ... Через 7 років Майдан продовжує розділяти нашу країну. Дії колишньої і нинішньої влади підігрівають і поглиблюють поділ нашої держави. Українці, які були не згодні з державним переворотом 2014 року, продовжують бути чужими у власній країні. Як і раніше, радикали мають монополію на правду і нав'язують всьому суспільству свою версію сучасної історії України. Вихваляння вбивць і злочинців, показові судові процеси над незгодними, продовжують бути нормою життя. При цьому економіка України зруйнована, народ вкинуто в злидні і зневіру. Люди втратили віру у справедливість, верховенство закону, свободу слова - ті базові принципи демократії, які були гаслами "революції"".

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Він також вважає, що в окупації Криму Росією і війні на Донбасі нібито винні п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній спікер парламенту Олександр Турчинов та експрем'єр Арсеній Яценюк.

"Говорячи про анексію Криму і війну на Донбасі, більшості українців вже давно відомо, хто винен у цих страшних злочинах. Саме Майдан, а точніше його лідери, Турчинов, Яценюк, Порошенко та інші зробили все, щоб кримчани відчували себе відкинутими у "новій" Україні. З незгодним Донбасом обрали мову зброї - Турчинов підписав злочинний указ про початок бойових дій у регіоні. Саме покидьки, які прийшли на крові Майдану до влади, вже відчули там смак крові і безкарності, направили проти свого народу важку артилерію, установки залпового вогню, танки і бойову авіацію. Трагічний підсумок цього - десятки тисяч жертв і мільйони зламаних доль", - йдеться в заяві експрезидента-втікача.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого парламент визнав Революцію Гідності одним із ключових моментів становлення України. "За" проголосували 295 народних депутатів, проти - 17 нардепів ОПЗЖ, а також "слуга народу" Максим Бужанський.





