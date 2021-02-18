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"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокат експрезидента України Віктора Януковича Віталій Сердюк оприлюднив заяву втікача.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву експрезидента Сердюк опублікував у Facebook.

Так, Янукович розкритикував парламент, який визнав Революцію Гідності одним із ключових моментів державного будівництва.

"Верховна Рада сьогодні ухвалила постанову про так звану "революцію гідності", в реальності – збройний державний переворот 2014 року. Це сумнівне рішення знову розколює українське суспільство, розділяє його на переможців і переможених.

Майдан називається "ключовим моментом будівництва української держави і виразником національної ідеї свободи". З урахуванням подій останніх 7 років в історії України, таке формулювання звучить знущально", - йдеться в заяві.

Також Янукович згадав про "зруйновану економіку": "Держава, де понад половина населення живе за межею бідності, з якого в пошуках кращого життя за кордон виїхали понад 10 мільйонів громадян ... Через 7 років Майдан продовжує розділяти нашу країну. Дії колишньої і нинішньої влади підігрівають і поглиблюють поділ нашої держави. Українці, які були не згодні з державним переворотом 2014 року, продовжують бути чужими у власній країні. Як і раніше, радикали мають монополію на правду і нав'язують всьому суспільству свою версію сучасної історії України. Вихваляння вбивць і злочинців, показові судові процеси над незгодними, продовжують бути нормою життя. При цьому економіка України зруйнована, народ вкинуто в злидні і зневіру. Люди втратили віру у справедливість, верховенство закону, свободу слова - ті базові принципи демократії, які були гаслами "революції"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова

Він також вважає, що в окупації Криму Росією і війні на Донбасі нібито винні п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній спікер парламенту Олександр Турчинов та експрем'єр Арсеній Яценюк.

"Говорячи про анексію Криму і війну на Донбасі, більшості українців вже давно відомо, хто винен у цих страшних злочинах. Саме Майдан, а точніше його лідери, Турчинов, Яценюк, Порошенко та інші зробили все, щоб кримчани відчували себе відкинутими у "новій" Україні. З незгодним Донбасом обрали мову зброї - Турчинов підписав злочинний указ про початок бойових дій у регіоні. Саме покидьки, які прийшли на крові Майдану до влади, вже відчули там смак крові і безкарності, направили проти свого народу важку артилерію, установки залпового вогню, танки і бойову авіацію. Трагічний підсумок цього - десятки тисяч жертв і мільйони зламаних доль", - йдеться в заяві експрезидента-втікача.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого парламент визнав Революцію Гідності одним із ключових моментів становлення України. "За" проголосували 295 народних депутатів, проти - 17 нардепів ОПЗЖ, а також "слуга народу" Максим Бужанський.

Знущання: президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності 01
Знущання: президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності 02
Знущання: президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+92
чучело вонючее, из чулана Ростовского, русня достала
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18.02.2021 07:42
+67
Заяву на Луб'янці писали- Овоч таке навіть прочитати нЄАсіліт.)))
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18.02.2021 07:43
+48
Да кому есть дело до того, что кукарекает это чучело из московии?
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18.02.2021 07:44
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Да... Да... Да... Мы все верим , что это тупое енакиевское бревно знает столько слов...
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18.02.2021 10:30 Відповісти
Макшане овоща пнули)) Хотя скорее всего он даже не в курсе что он там заявил и опубликовал. Думаю его даже перед фактом не поставили. Раньше хоть на видосах ***** своим мелькал. А теперь вислорогие решили особо не заморачиваться. Просто писульки публикуют от его имени. Он сам то хоть живой там еще?
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18.02.2021 10:56 Відповісти
витька легитимного ******* скорее всего уже давно где-то прикопали. в противном случае был бы видосик, а не "заявление обнародованное адвокатом".
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18.02.2021 11:02 Відповісти
а патамушто овощ ушел в запой
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18.02.2021 11:06 Відповісти
да он сильно постарел, опух от водяры, не бреется и не чистит зубы, в желтой прессе писали, что его молодая б л я дь от него ушла, и на лбу ему путлер и его друганы смеха ради " петушиный лох" накололи, поэтому видосики отменяются! потерял зэчара вид фотогигееничный....
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18.02.2021 11:39 Відповісти
Коли наш нарід вибрав це падло в 2010 я вже знав, що це закінчиться війною. Коли казав це знайомим, то вони казали, що я песиміст. А зараз видно, що все було ще набагато гірше. Абсолютно деградована та аморальна особа, ні совісті ні честі. І ніякого каяття за примноження зла, справжній слуга сатани.
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18.02.2021 11:18 Відповісти
Истерикой этой твари и комментами удовлетворена!
Слава Украине!
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18.02.2021 11:54 Відповісти
Нема більш жалюгидного видовища ніж президент якого викинули з власної країни.
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18.02.2021 12:39 Відповісти
"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2542
А три миллиарда долларов за проданный Крым это не издевательство.
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18.02.2021 13:11 Відповісти
Не понимаю, почему он нее застрелился? Как можно жить с таким грузом?
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18.02.2021 13:14 Відповісти
Дырявый янукович учит дырявого зеленского, как жить
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18.02.2021 13:15 Відповісти
ви дещо випустили з цього ланцюжка, - діряву поцріотично-шоколадну прокладку "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 974
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18.02.2021 14:58 Відповісти
ДОШАПОЧНИК!!! Воно ще щось там кавкає..
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18.02.2021 13:16 Відповісти
Как там страусы,витёк?
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18.02.2021 13:18 Відповісти
Янукович, рецидивист хренов?!! А кто сделал это государство и население бедными, если не ты!! Кто убежал с Украины И вывозил валюту, в Россию, вертолётами и самосвалами!! А куда девались 3 млрд долларов, что Путин подарил Украине, В качестве отступных за отказ от Евроинтеграции?? А за какие шиши ты сделал своих детей-бандюганов-миллионерами? А кто подписал кабальные Харьковские соглашения, вылившиеся в сегодняшнюю войну с Россией?!! Придурок донецкий!! Да тебя четвертовать мало!!! Гнида бандитская и малограмотная!! Лучше бы ты до сих пор занимался бы воровством ондатровых шапок!!
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18.02.2021 13:22 Відповісти
В реальности -оно просто быдловатая урка...
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18.02.2021 13:53 Відповісти
ну, не кажіть так!

Це ж під його мудрим керівництвом змужнів наш сивочолий батько нації.
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18.02.2021 14:47 Відповісти
Шо,зерыгосрань,идете ко дну?идите,а мы уже в этот раз постараемся,что бы навсегда)
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18.02.2021 17:47 Відповісти
Та ти галюцинуєш, дуриндо!
зе ніколи не був в ПР, на відміну від пе.

крім того зе-таке ж лайно , як і порношенко і не треба тут кричати, що одне лайно ліпше іншого
Вчи краще державну мову , довбешка стаєросовая, бо рошенок тобі в гастрономі завтра не продадуть "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6307
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18.02.2021 21:06 Відповісти
А вЯЯличайшего лидера Европы Монику Зеленски откормила русня по саунах "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7639
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18.02.2021 19:39 Відповісти
100%
вони там напару з порношем відсмоктували і рошенками закусювали !
Ти рошенки любиш, пустунчику? На тебе там також чекають "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5027
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18.02.2021 21:10 Відповісти
Яке ти мені " соотечественники"!
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18.02.2021 13:57 Відповісти
А є взагалі такі, кого цікавить,що там звіздить ця кацапська гнида? Ну або кацапський ублюдок,кому як більш подобається...
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18.02.2021 14:01 Відповісти
Мабуть, на расії не водяться ані "скажені вінки", ані "веселі яйця". От незабутній Шапкокрад і скучив.
"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5883
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18.02.2021 14:07 Відповісти
Ну не могло это Быдло сложить в кучу так много слов! Ну никак не могло....
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18.02.2021 14:12 Відповісти
Пацаны, как думаете, Овощ ещё живой или это Безруков в гриме?
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18.02.2021 14:25 Відповісти
це- порношенко говорить його губами ....
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18.02.2021 14:55 Відповісти
Вот вы прикалыветесь,а Нетфликс запускает сериал "Обама",так тот безруков там пуйло играет-это не шутка
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18.02.2021 17:50 Відповісти
Офигеть!
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19.02.2021 16:14 Відповісти
Щоб ти здох зекодятел разом зі своїми "подєльніками"!
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18.02.2021 14:29 Відповісти
і навіть разом з його найляпшим міністром економіки??
Як же Україна буде без цинічного гецмана?
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18.02.2021 14:53 Відповісти
Эта сволочь забыла, что началось всё с того что именно ОНО отдало приказ разогнать студентов вышедших на демострацию против изменения курса в ЕС. А то что его бультерьеры перестарались и начали зверски избивать детей в этом он себя не винит. А ещё письмо "Ху-ло введи войска" представленное и зарегистрированное в ООН - это что не его преступление. Чурбанов-Чуркин за это письмо рассчитался свей жизнью, а ОНО ещё портит воздух на этом свете. Будь ты проклят урод.
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18.02.2021 17:47 Відповісти
"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4042 Опять прогандовали деда. Вообще дичь писать начал
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18.02.2021 18:16 Відповісти
Он ещё жив?
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18.02.2021 19:05 Відповісти
а тебе не по йух ли? живой или мертвый, шо думаешь возьмет и деньги уворованные в Украину вернёт? как же держи карман шире! шо ты хочешь от этого дебила? помню как мне стыдно было когда в командировке в Чехии меня спрашивали чешские коллеги зачем украинцы выбрали себе в президенты вора-рецидивиста с несколькими судимостями????.... такие же дебилы 73%-центные выбирали только не по приколу как зельца а серьёзно и за бабки!
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18.02.2021 21:59 Відповісти
Нормальным людям всем тогда стыдно было☹️
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19.02.2021 08:11 Відповісти
Индюкович Витя был легитимным чуваком до 7 июня 2014 года...,Порошенко принял присягу именно в этот день Витя..."Медаль За возврат Крыма" была напечатана на фабрике Гоззнака РАБссии 20 февраля 2014.года,Витя ты баран "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2867 "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3559
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19.02.2021 03:56 Відповісти
"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6624 "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3772Витя ты идиот,скажи что не ты писал это письмо Путлеру
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19.02.2021 04:16 Відповісти
Овощ этого не писал, он не в сотоянии такое большое колличество букв даже прочитать.
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19.02.2021 07:01 Відповісти
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