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Новости Политика Украины
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"Издевательство": беглый экс-президент Янукович отреагировал на решение ВР относительно Революции Достоинства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Издевательство": беглый экс-президент Янукович отреагировал на решение ВР относительно Революции Достоинства

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк обнародовал заявление беглеца.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление экс-президента Сердюк опубликовал в Facebook.

Так, Янукович раскритиковал парламент, который признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов государственного строительства.

"Верховная Рада сегодня приняла постановление о так называемой "революции достоинства", в реальности – вооруженном государственном перевороте 2014 года. Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных.

Майдан называется "ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы". С учетом событий последних 7 лет в истории Украины, подобная формулировка звучит издевательски", - говорится в заявлении.

Также Янукович упомянул о "разрушенной экономике": "Государство, где более половины населения живет за чертой бедности, из которого в поисках лучшей жизни за рубеж выехали более 10 миллионов граждан... Спустя 7 лет Майдан продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране. По-прежнему радикалы имеют монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными, продолжают быть нормой жизни. При этом экономика Украины разрушена, народ ввергнут в нищету и уныние. Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова – те базовые принципы демократии, которые были лозунгами "революции"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признание парламентом Революции Достоинства не даст возможности называть ее в судах как-то по-другому, - Устинова

Он также считает, что в оккупации Крыма Россией и войне на Донбассе якобы виноваты пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший спикер парламента Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк.

"Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе. Именно пришедшие на крови Майдана к власти подонки, уже почувствовавшие там вкус крови и безнаказанности, направили против своего народа тяжелую артиллерию, установки залпового огня, танки и боевую авиацию. Трагический итог этого – десятки тысяч жертв и миллионы сломанных судеб", - говорится в заявлении беглого экс-президента.

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 февраля, парламент признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. "За" проголосовали 295 народных депутатов, против - 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.

Издевательство: беглый экс-президент Янукович отреагировал на решение ВР относительно Революции Достоинства 01
Издевательство: беглый экс-президент Янукович отреагировал на решение ВР относительно Революции Достоинства 02
Издевательство: беглый экс-президент Янукович отреагировал на решение ВР относительно Революции Достоинства 03

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Топ комментарии
+92
чучело вонючее, из чулана Ростовского, русня достала
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18.02.2021 07:42
+67
Заяву на Луб'янці писали- Овоч таке навіть прочитати нЄАсіліт.)))
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18.02.2021 07:43
+48
Да кому есть дело до того, что кукарекает это чучело из московии?
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18.02.2021 07:44
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Да... Да... Да... Мы все верим , что это тупое енакиевское бревно знает столько слов...
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18.02.2021 10:30 Ответить
Макшане овоща пнули)) Хотя скорее всего он даже не в курсе что он там заявил и опубликовал. Думаю его даже перед фактом не поставили. Раньше хоть на видосах ***** своим мелькал. А теперь вислорогие решили особо не заморачиваться. Просто писульки публикуют от его имени. Он сам то хоть живой там еще?
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18.02.2021 10:56 Ответить
витька легитимного ******* скорее всего уже давно где-то прикопали. в противном случае был бы видосик, а не "заявление обнародованное адвокатом".
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18.02.2021 11:02 Ответить
а патамушто овощ ушел в запой
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18.02.2021 11:06 Ответить
да он сильно постарел, опух от водяры, не бреется и не чистит зубы, в желтой прессе писали, что его молодая б л я дь от него ушла, и на лбу ему путлер и его друганы смеха ради " петушиный лох" накололи, поэтому видосики отменяются! потерял зэчара вид фотогигееничный....
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18.02.2021 11:39 Ответить
Коли наш нарід вибрав це падло в 2010 я вже знав, що це закінчиться війною. Коли казав це знайомим, то вони казали, що я песиміст. А зараз видно, що все було ще набагато гірше. Абсолютно деградована та аморальна особа, ні совісті ні честі. І ніякого каяття за примноження зла, справжній слуга сатани.
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18.02.2021 11:18 Ответить
Истерикой этой твари и комментами удовлетворена!
Слава Украине!
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18.02.2021 11:54 Ответить
Нема більш жалюгидного видовища ніж президент якого викинули з власної країни.
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18.02.2021 12:39 Ответить
"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2542
А три миллиарда долларов за проданный Крым это не издевательство.
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18.02.2021 13:11 Ответить
Не понимаю, почему он нее застрелился? Как можно жить с таким грузом?
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18.02.2021 13:14 Ответить
Дырявый янукович учит дырявого зеленского, как жить
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18.02.2021 13:15 Ответить
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ви дещо випустили з цього ланцюжка, - діряву поцріотично-шоколадну прокладку "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 974
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18.02.2021 14:58 Ответить
ДОШАПОЧНИК!!! Воно ще щось там кавкає..
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18.02.2021 13:16 Ответить
Как там страусы,витёк?
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18.02.2021 13:18 Ответить
Янукович, рецидивист хренов?!! А кто сделал это государство и население бедными, если не ты!! Кто убежал с Украины И вывозил валюту, в Россию, вертолётами и самосвалами!! А куда девались 3 млрд долларов, что Путин подарил Украине, В качестве отступных за отказ от Евроинтеграции?? А за какие шиши ты сделал своих детей-бандюганов-миллионерами? А кто подписал кабальные Харьковские соглашения, вылившиеся в сегодняшнюю войну с Россией?!! Придурок донецкий!! Да тебя четвертовать мало!!! Гнида бандитская и малограмотная!! Лучше бы ты до сих пор занимался бы воровством ондатровых шапок!!
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18.02.2021 13:22 Ответить
В реальности -оно просто быдловатая урка...
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18.02.2021 13:53 Ответить
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ну, не кажіть так!

Це ж під його мудрим керівництвом змужнів наш сивочолий батько нації.
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18.02.2021 14:47 Ответить
Шо,зерыгосрань,идете ко дну?идите,а мы уже в этот раз постараемся,что бы навсегда)
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18.02.2021 17:47 Ответить
Та ти галюцинуєш, дуриндо!
зе ніколи не був в ПР, на відміну від пе.

крім того зе-таке ж лайно , як і порношенко і не треба тут кричати, що одне лайно ліпше іншого
Вчи краще державну мову , довбешка стаєросовая, бо рошенок тобі в гастрономі завтра не продадуть "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6307
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18.02.2021 21:06 Ответить
А вЯЯличайшего лидера Европы Монику Зеленски откормила русня по саунах "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7639
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18.02.2021 19:39 Ответить
100%
вони там напару з порношем відсмоктували і рошенками закусювали !
Ти рошенки любиш, пустунчику? На тебе там також чекають "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5027
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18.02.2021 21:10 Ответить
Яке ти мені " соотечественники"!
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18.02.2021 13:57 Ответить
А є взагалі такі, кого цікавить,що там звіздить ця кацапська гнида? Ну або кацапський ублюдок,кому як більш подобається...
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18.02.2021 14:01 Ответить
Мабуть, на расії не водяться ані "скажені вінки", ані "веселі яйця". От незабутній Шапкокрад і скучив.
"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5883
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18.02.2021 14:07 Ответить
Ну не могло это Быдло сложить в кучу так много слов! Ну никак не могло....
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18.02.2021 14:12 Ответить
Пацаны, как думаете, Овощ ещё живой или это Безруков в гриме?
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18.02.2021 14:25 Ответить
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це- порношенко говорить його губами ....
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18.02.2021 14:55 Ответить
Вот вы прикалыветесь,а Нетфликс запускает сериал "Обама",так тот безруков там пуйло играет-это не шутка
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18.02.2021 17:50 Ответить
Офигеть!
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19.02.2021 16:14 Ответить
Щоб ти здох зекодятел разом зі своїми "подєльніками"!
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18.02.2021 14:29 Ответить
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і навіть разом з його найляпшим міністром економіки??
Як же Україна буде без цинічного гецмана?
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18.02.2021 14:53 Ответить
Эта сволочь забыла, что началось всё с того что именно ОНО отдало приказ разогнать студентов вышедших на демострацию против изменения курса в ЕС. А то что его бультерьеры перестарались и начали зверски избивать детей в этом он себя не винит. А ещё письмо "Ху-ло введи войска" представленное и зарегистрированное в ООН - это что не его преступление. Чурбанов-Чуркин за это письмо рассчитался свей жизнью, а ОНО ещё портит воздух на этом свете. Будь ты проклят урод.
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18.02.2021 17:47 Ответить
"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4042 Опять прогандовали деда. Вообще дичь писать начал
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18.02.2021 18:16 Ответить
Он ещё жив?
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18.02.2021 19:05 Ответить
а тебе не по йух ли? живой или мертвый, шо думаешь возьмет и деньги уворованные в Украину вернёт? как же держи карман шире! шо ты хочешь от этого дебила? помню как мне стыдно было когда в командировке в Чехии меня спрашивали чешские коллеги зачем украинцы выбрали себе в президенты вора-рецидивиста с несколькими судимостями????.... такие же дебилы 73%-центные выбирали только не по приколу как зельца а серьёзно и за бабки!
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18.02.2021 21:59 Ответить
Нормальным людям всем тогда стыдно было☹️
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19.02.2021 08:11 Ответить
Индюкович Витя был легитимным чуваком до 7 июня 2014 года...,Порошенко принял присягу именно в этот день Витя..."Медаль За возврат Крыма" была напечатана на фабрике Гоззнака РАБссии 20 февраля 2014.года,Витя ты баран "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2867 "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3559
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19.02.2021 03:56 Ответить
"Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6624 "Знущання": президент-утікач Янукович відреагував на рішення ВР щодо Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3772Витя ты идиот,скажи что не ты писал это письмо Путлеру
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19.02.2021 04:16 Ответить
Овощ этого не писал, он не в сотоянии такое большое колличество букв даже прочитать.
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19.02.2021 07:01 Ответить
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