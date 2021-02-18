"Издевательство": беглый экс-президент Янукович отреагировал на решение ВР относительно Революции Достоинства

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк обнародовал заявление беглеца.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление экс-президента Сердюк опубликовал в Facebook.

Так, Янукович раскритиковал парламент, который признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов государственного строительства.

"Верховная Рада сегодня приняла постановление о так называемой "революции достоинства", в реальности – вооруженном государственном перевороте 2014 года. Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных.

Майдан называется "ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы". С учетом событий последних 7 лет в истории Украины, подобная формулировка звучит издевательски", - говорится в заявлении.

Также Янукович упомянул о "разрушенной экономике": "Государство, где более половины населения живет за чертой бедности, из которого в поисках лучшей жизни за рубеж выехали более 10 миллионов граждан... Спустя 7 лет Майдан продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране. По-прежнему радикалы имеют монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными, продолжают быть нормой жизни. При этом экономика Украины разрушена, народ ввергнут в нищету и уныние. Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова – те базовые принципы демократии, которые были лозунгами "революции"".

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Он также считает, что в оккупации Крыма Россией и войне на Донбассе якобы виноваты пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший спикер парламента Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк.

"Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе. Именно пришедшие на крови Майдана к власти подонки, уже почувствовавшие там вкус крови и безнаказанности, направили против своего народа тяжелую артиллерию, установки залпового огня, танки и боевую авиацию. Трагический итог этого – десятки тысяч жертв и миллионы сломанных судеб", - говорится в заявлении беглого экс-президента.

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 февраля, парламент признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. "За" проголосовали 295 народных депутатов, против - 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.





