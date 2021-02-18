18 лютого 2014 року в центрі Києва вбили 40 осіб, - Бутусов

У ході подій у центрі Києва 18 лютого 2014 року вбили 40 осіб.

Про це в своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 майданівця виявили мертвим близько 9.00 на Трухановому острові, за висновком міліції - потонув, свідків немає;

5 майданівців було вбито під час розгону демонстрації в Маріїнському парку і на Кріпосному провулку в період 13.50-15.30;

1 співробітника офісу Партії регіонів, який задихнувся під час пожежі, в будівлі офісу виявили близько 15.00;

6 майданівців загинуло під час розгону демонстрації на Інститутській з 15.45 до 16.00;

2 солдати внутрішніх військ застрелені з пістолета під час штурму барикади Майдану близько 17.30;

11 майданівців загинули від вогнепальних поранень і осколків гранат при штурмі міліцією Будинку профспілок з 22.00 18 лютого до 1.00 19 лютого;

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2 майданівці важко поранені під час штурму Будинку профспілок, після вимикання світла їх не знайшли в Будинку профспілок, вони отруїлися димом і згоріли під час пожежі близько 22-23.00 18 лютого;

7 "беркутів" і солдатів внутрішніх військ загинули від вогнепальних поранень при захопленні Будинку профспілок і після прориву останньої барикади на Майдані в період з 22.00 18 лютого до 1.00 19 лютого;

1 майданівець убитий бандитами з угруповань Юрія Іванющенка та Олексія Чеботарьова на вулиці Велика Житомирська у будівлі УВС близько 00.50 19 лютого;

1 журналіст проросійської газети "Вести" убитий бандитами з угруповань Юрія Іванющенка та Олексія Чеботарьова на вулиці Велика Житомирська у будівлі УВС близько 01.00 19 лютого;

1 людина, причетність якої до подій на Майдані не встановлена, виявлена убитою біля Майдану на Хрещатику;

2 майданівці дістали смертельних поранень при штурмі Будинку профспілок і померли пізніше 28 червня 2014 і 3 червня 2015 року.

Ось поіменний список.

Про зниклих без вісті: за ці роки перевірені і вивчені всі заяви, що надійшли, інших зниклих немає. З Будинку профспілок врятували та евакуювали всіх поранених, крім двох осіб, яких після відключення владою електрики не вдалося виявити", - розповів Бутусов.

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