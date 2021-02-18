18 лютого 2014 року в центрі Києва вбили 40 осіб, - Бутусов
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У ході подій у центрі Києва 18 лютого 2014 року вбили 40 осіб.
Про це в своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"1 майданівця виявили мертвим близько 9.00 на Трухановому острові, за висновком міліції - потонув, свідків немає;
5 майданівців було вбито під час розгону демонстрації в Маріїнському парку і на Кріпосному провулку в період 13.50-15.30;
1 співробітника офісу Партії регіонів, який задихнувся під час пожежі, в будівлі офісу виявили близько 15.00;
6 майданівців загинуло під час розгону демонстрації на Інститутській з 15.45 до 16.00;
2 солдати внутрішніх військ застрелені з пістолета під час штурму барикади Майдану близько 17.30;
11 майданівців загинули від вогнепальних поранень і осколків гранат при штурмі міліцією Будинку профспілок з 22.00 18 лютого до 1.00 19 лютого;
2 майданівці важко поранені під час штурму Будинку профспілок, після вимикання світла їх не знайшли в Будинку профспілок, вони отруїлися димом і згоріли під час пожежі близько 22-23.00 18 лютого;
7 "беркутів" і солдатів внутрішніх військ загинули від вогнепальних поранень при захопленні Будинку профспілок і після прориву останньої барикади на Майдані в період з 22.00 18 лютого до 1.00 19 лютого;
1 майданівець убитий бандитами з угруповань Юрія Іванющенка та Олексія Чеботарьова на вулиці Велика Житомирська у будівлі УВС близько 00.50 19 лютого;
1 журналіст проросійської газети "Вести" убитий бандитами з угруповань Юрія Іванющенка та Олексія Чеботарьова на вулиці Велика Житомирська у будівлі УВС близько 01.00 19 лютого;
1 людина, причетність якої до подій на Майдані не встановлена, виявлена убитою біля Майдану на Хрещатику;
2 майданівці дістали смертельних поранень при штурмі Будинку профспілок і померли пізніше 28 червня 2014 і 3 червня 2015 року.
Ось поіменний список.
Про зниклих без вісті: за ці роки перевірені і вивчені всі заяви, що надійшли, інших зниклих немає. З Будинку профспілок врятували та евакуювали всіх поранених, крім двох осіб, яких після відключення владою електрики не вдалося виявити", - розповів Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча, трубу Медведчуку він справно сплавив.
І обслуговували своїх олігархів-друзів-подільників з великим ентузіазмом, і з медведчуком дружили.
https://inlviv.in.ua/ukraine/poroshenko-zrobyv-bilshe-reform-nizh-hto-nebud-inshyj-v-********-za-ostanni-20-rokiv-volker
Почитала. Поясніть, чому так сталось:
"У 1963 р., коли Аденауер пішов на пенсію, Ерхард став його наступником на посаді канцлера. Але в 1966 р. соратники фактично змусили його подати у відставку."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
Погодьтеся що, боротися з олігархатом протягом 14 років це, не магазини Рошен відкривати в кожному райцентрі.
Скільки райцентрів в Україні?
Ви так і не підтверджуєте фактами, цифрами свої твердження.
Скільки районів в Україні, і скільки всього фірмових магазинів Рошен?
Де відповіді на конкретні питання?
"Якщо Порошенко догоджав олігархам, чому вони об'єднались проти нього і сунули у владу квартального паяца?
Скільки райцентрів в Україні?"
РадійТе.
Це явно не боротьба з прокремлівськими помийками, мураєвський "наш" не закритий, хоча мураєв до сих розпинається на ньому, що ВСУ вбиває дітей на Донбасі.
А сбу-95 навіть не чешеться в його сторону.
А это всё не я, Спасибо жителям с Данбуссу, за Президента с Гондурусу
За які заслуги Зеленський взяв його і продовжує тримати в своїй партії?
І що цікаво, ні за бужанським, ні за ківою, який кляне Україну, не ганяються нацжони чи нацкорпус.
однако надо отдать должное - и ведущие и гости стали очень осторожны в высказываниях.
в комментариях 90% кацапы.
помойка 200%
врешті-решт коли вже суспільство саме собі дасть відповідь на запитання - чому це можливо?
а можливо це тому, що для всіх хто був і є у владі після Майдану, сам Майдан в розумінні простого люду їм не потрібен, вони його бояться точно так як і "папередники".
Слава Україні...
Смерть ворогам...