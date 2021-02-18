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18 лютого 2014 року в центрі Києва вбили 40 осіб, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

18 лютого 2014 року в центрі Києва вбили 40 осіб, - Бутусов

У ході подій у центрі Києва 18 лютого 2014 року вбили 40 осіб.

Про це в своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 майданівця виявили мертвим близько 9.00 на Трухановому острові, за висновком міліції - потонув, свідків немає;

5 майданівців було вбито під час розгону демонстрації в Маріїнському парку і на Кріпосному провулку в період 13.50-15.30;

1 співробітника офісу Партії регіонів, який задихнувся під час пожежі, в будівлі офісу виявили близько 15.00;

6 майданівців загинуло під час розгону демонстрації на Інститутській з 15.45 до 16.00;

2 солдати внутрішніх військ застрелені з пістолета під час штурму барикади Майдану близько 17.30;

11 майданівців загинули від вогнепальних поранень і осколків гранат при штурмі міліцією Будинку профспілок з 22.00 18 лютого до 1.00 19 лютого;

Також дивіться: Річниця Євромайдану: в Києві ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 майданівці важко поранені під час штурму Будинку профспілок, після вимикання світла їх не знайшли в Будинку профспілок, вони отруїлися димом і згоріли під час пожежі близько 22-23.00 18 лютого;

7 "беркутів" і солдатів внутрішніх військ загинули від вогнепальних поранень при захопленні Будинку профспілок і після прориву останньої барикади на Майдані в період з 22.00 18 лютого до 1.00 19 лютого;

1 майданівець убитий бандитами з угруповань Юрія Іванющенка та Олексія Чеботарьова на вулиці Велика Житомирська у будівлі УВС близько 00.50 19 лютого;

1 журналіст проросійської газети "Вести" убитий бандитами з угруповань Юрія Іванющенка та Олексія Чеботарьова на вулиці Велика Житомирська у будівлі УВС близько 01.00 19 лютого;

1 людина, причетність якої до подій на Майдані не встановлена, виявлена убитою біля Майдану на Хрещатику;

2 майданівці дістали смертельних поранень при штурмі Будинку профспілок і померли пізніше 28 червня 2014 і 3 червня 2015 року.

Ось поіменний список.

Про зниклих без вісті: за ці роки перевірені і вивчені всі заяви, що надійшли, інших зниклих немає. З Будинку профспілок врятували та евакуювали всіх поранених, крім двох осіб, яких після відключення владою електрики не вдалося виявити", - розповів Бутусов.

Також читайте: ВР визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів становлення України. ОПЗЖ і "слуга народу" Бужанський голосували проти

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
А зеленский, со спокойной совестью, год назад поменял убийц 40 человек на каких-то наркоманов из лугандона.
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18.02.2021 13:23
+18
а судят получается только Чорновол за задохнувшегося сотрудника ПР?
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18.02.2021 13:24
+8
Заради свого піару він ще і не таке втне.
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18.02.2021 13:25
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А зеленский, со спокойной совестью, год назад поменял убийц 40 человек на каких-то наркоманов из лугандона.
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18.02.2021 13:23 Відповісти
Заради свого піару він ще і не таке втне.
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18.02.2021 13:25 Відповісти
бей наркоманов!!!
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18.02.2021 13:51 Відповісти
до зеленского у власти находился порошенко
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18.02.2021 13:54 Відповісти
Но беркутов-убийц отпустил на расею Зеля.
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18.02.2021 13:56 Відповісти
Не тільки, Згадай Садовника з компашкою. Його взагалі відпустили при Порошенко.
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18.02.2021 17:15 Відповісти
Садовника домашній арешт відпустила суддя Волкова, а цих беркутів-вбивць віддав росії особисто Зеленський, який керував обміном.
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18.02.2021 17:26 Відповісти
Ага, то Порошенко тут ніяким боком, у нього все бояри винні, один він в шоколаді. Що там з судовою рехвормою, як і всі 144+ недороблені. Видно що руки не звідти.
Хоча, трубу Медведчуку він справно сплавив.
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18.02.2021 17:34 Відповісти
До нього взагі ніхто не починав реформ, тільки паразитували, використвуючи популізм.
І обслуговували своїх олігархів-друзів-подільників з великим ентузіазмом, і з медведчуком дружили.
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18.02.2021 17:41 Відповісти
Таких рехворм в історії України як блох на собаці.
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19.02.2021 08:41 Відповісти
Порошенко зробив більше реформ, ніж хто-небудь інший в Україні за останні 20 років, - Волкер.

https://inlviv.in.ua/ukraine/poroshenko-zrobyv-bilshe-reform-nizh-hto-nebud-inshyj-v-********-za-ostanni-20-rokiv-volker
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19.02.2021 09:01 Відповісти
Він імітував реформи, які нічого по суті не змінили. Жодної не довів до кінця. Таких рехворматорів у нас повно.
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19.02.2021 11:49 Відповісти
Яка країна в світі провела, наприклад, судову реформу за 5 років, причому, в умовах війни?
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19.02.2021 12:04 Відповісти
Почитайте історію Людвіга Ерхарда перед тим, як хвалити українських президентів чи міністрів.
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19.02.2021 12:21 Відповісти
Я нікого не хвалю, а нагадую неодноразово, що глобальні зміни неможливі в короткий період часу. Тим більше, в умовах, коли не маєш повноти влади. В Зєлі її незрівнянно більше, ніж було в Порошенка, який не мав монобільшості.

Почитала. Поясніть, чому так сталось:
1963 р., коли Аденауер пішов на пенсію, Ерхард став його наступником на посаді канцлера. Але в 1966 р. соратники фактично змусили його подати у відставку."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
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19.02.2021 12:35 Відповісти
Тому що, реформи Ерхарда багато кому не подобалися. А кому з великих землевласників сподобалося те що, у нього відібрали тисячі гектарів землі і створили на тих тисячі фермерських господарств. Чи ввели такі податки на монополістів що, вони вимушені були розділити свої монополії? Але це, дозволило практично з рівня плінтуса підняти повністю знищену німецьку економіку до передвоєнного стану за п'ять років!
Погодьтеся що, боротися з олігархатом протягом 14 років це, не магазини Рошен відкривати в кожному райцентрі.
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19.02.2021 12:52 Відповісти
Якщо Порошенко догоджав олігархам, чому вони об'єднались проти нього і сунули у владу квартального паяца?

Скільки райцентрів в Україні?
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19.02.2021 12:58 Відповісти
Тому що, на противагу Ерхарду Порошенко цікавився входженням в монополії.
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19.02.2021 13:30 Відповісти
"Цікавився" це дуже розмите.
Ви так і не підтверджуєте фактами, цифрами свої твердження.
Скільки районів в Україні, і скільки всього фірмових магазинів Рошен?
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19.02.2021 13:41 Відповісти
ЗІ: по-суті, Ерхард зупинив інфляцію за перші півроку, за рік Німеччина забула про голод. Дивіться не Вікіпедію, а знайдіть хоча б одну нормальну аналітичну статтю по реформах Людвіга Ерхарда.
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19.02.2021 12:57 Відповісти
Я не збиралась спорити щодо реформаторських дій Ерхарда.
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19.02.2021 12:59 Відповісти
ЗІЗІ: Жодна успішна реформа у світі не відбулася без звільнення народу від впливу бюрократії та знищення олігархічного монополізму. Жодного кроку до цього не вчинив поки що, жоден український президент.
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19.02.2021 13:01 Відповісти
Не потрібно загальних банальних істин.
Де відповіді на конкретні питання?

"Якщо Порошенко догоджав олігархам, чому вони об'єднались проти нього і сунули у владу квартального паяца?

Скільки райцентрів в Україні?"
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19.02.2021 13:07 Відповісти
Замість Порошенка ви обрали кращого.
РадійТе.
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18.02.2021 17:42 Відповісти
Ну, тут питання спірне. Зеленський зробив дещо таке на що у Порошенко муда не вистачило.
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19.02.2021 09:08 Відповісти
Наприклад?
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19.02.2021 09:12 Відповісти
Та хоча б канали закрити і трубу повернути.
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19.02.2021 11:48 Відповісти
Зєля закрив три канали із незрозумілою до кінця метою, бо їх власнику, спонсору тероризму, Козаку до сих пір не висунули обвинувачення. Можливо, якраз з метою закрити Прямий, виправдовуючись, що закрили медведчуківські.
Це явно не боротьба з прокремлівськими помийками, мураєвський "наш" не закритий, хоча мураєв до сих розпинається на ньому, що ВСУ вбиває дітей на Донбасі.
А сбу-95 навіть не чешеться в його сторону.
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19.02.2021 12:08 Відповісти
А чому ви від Зеленського вимагаєте за два роки зробити те що, Порошенко не зробив за п'ять?
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19.02.2021 12:22 Відповісти
Де я таке вимагала?
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Цитую: "Замість Порошенка ви обрали кращого." Якщо не вимагаєте то, які у вас притензії?
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19.02.2021 13:03 Відповісти
Обраний вами не робить ВЗАГАЛІ нічого реформаторського, тільки повертає ригів.
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19.02.2021 13:06 Відповісти
Наче Порошенко їх не повертав?
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19.02.2021 13:31 Відповісти
Кого, наприклад?
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19.02.2021 14:13 Відповісти
а судят получается только Чорновол за задохнувшегося сотрудника ПР?
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18.02.2021 13:24 Відповісти
18 февраля 2014 года в центре Киева убили 40 человек, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2621
А это всё не я, 18 февраля 2014 года в центре Киева убили 40 человек, - Бутусов - Цензор.НЕТ 894 Спасибо жителям с Данбуссу, за Президента с Гондурусу
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18.02.2021 13:32 Відповісти
Депутан Зеленського Бужанський з трибуни ВР несе рашистську пропаганду про Майдан.
За які заслуги Зеленський взяв його і продовжує тримати в своїй партії?

І що цікаво, ні за бужанським, ні за ківою, який кляне Україну, не ганяються нацжони чи нацкорпус.
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18.02.2021 13:39 Відповісти
смотрю одним глазом "наш" в интернете. врага надо знать в лицо. там такой трэш творится что просто уши в трубочку сворачиваются.
однако надо отдать должное - и ведущие и гости стали очень осторожны в высказываниях.
в комментариях 90% кацапы.
помойка 200%
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18.02.2021 13:41 Відповісти
жуткие дни тогда были, центр Киева был зоной военных действий..... ценою жизней выгнали упыря.... жаль по дороге не грохнули......
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18.02.2021 14:13 Відповісти
і при всьому цьому, один з головних кукловодів влади свинохряка-януковоща портянка, продовжує відверто і цинічно мутити світом знаходячись не десь в рашці а спокійнісінько, прямо з київських пагорбів систематично і цілеспрямовано убиває спогади і віру у Великий Майдан Гідності.
врешті-решт коли вже суспільство саме собі дасть відповідь на запитання - чому це можливо?
а можливо це тому, що для всіх хто був і є у владі після Майдану, сам Майдан в розумінні простого люду їм не потрібен, вони його бояться точно так як і "папередники".
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18.02.2021 15:45 Відповісти
Герої не вмирають...
Слава Україні...
Смерть ворогам...
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18.02.2021 23:16 Відповісти
 
 