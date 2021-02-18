18 февраля 2014 года в центре Киева убили 40 человек, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе событий в центре Киева 18 февраля 2014 года убили 40 человек.
Об этом в своем болге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"1 майдановец был обнаружен мертвым около 9.00 на Трухановом острове, по заключению милиции - утонул, свидетелей нет;
5 майдановцев было убито при разгоне демонстрации в Мариинском парке и на Крепостном переулке в период 13.50-15.30;
1 сотрудник офиса Партии регионов был обнаружен задохнувшимся при пожаре в здании офисе около 15.00;
6 майдановцев погибло при разгоне демонстрации на Институтской с 15.45 до 16.00;
2 солдата внутренних войск застрелены из пистолета во время штурма баррикады Майдана около 17.30;
11 майдановцев погибли от огнестрельных ранений и осколков гранат при штурме милицией Дома профсоюзов с 22.00 18 февраля до 1.00 19 февраля;
2 майдановцев тяжело ранены при штурме Дома профсоюзов, после выключения света их не нашли в Доме профсоюзов, они отравились дымом и сгорели при пожаре около 22-23.00 часов 18 февраля;
7 "беркутов" и солдат внутренних войск погибли от огнестрельных ранений при захвате Дома профсоюзов и после прорыва последней баррикады на Майдане в период с 22.00 18 февраля до 1.00 19 февраля;
1 майдановец убит бандитами из группировок Юрия Иванющенко и Алексея Чеботарева на улице Большая Житомирская у здания УВД около 00.50 19 февраля;
1 журналист пророссийской газеты "Вести" убит бандитами из группировок Юрия Иванющенко и Алексея Чеботарева на улице Большая Житомирская у здания УВД около 01.00 19 февраля;
1 человек, причастность которого к событиям на Майдане не установлена, обнаружен убитым близ Майдана на Крещатике;
2 майдановца получили смертельные ранения при штурме Дома профсоюзов и умерли позже 28 июня 2014-го и 3 июня 2015-м года.
Вот поименный список.
О пропавших без вести: за эти годы проверены и изучены все поступившие заявления, других пропавших нет. Из Дома профсоюзов спасли и эвакуировали всех раненых, кроме двоих человек, которых после отключения властями электричества не удалось обнаружить", - рассказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Хоча, трубу Медведчуку він справно сплавив.
І обслуговували своїх олігархів-друзів-подільників з великим ентузіазмом, і з медведчуком дружили.
https://inlviv.in.ua/ukraine/poroshenko-zrobyv-bilshe-reform-nizh-hto-nebud-inshyj-v-********-za-ostanni-20-rokiv-volker
Почитала. Поясніть, чому так сталось:
"У 1963 р., коли Аденауер пішов на пенсію, Ерхард став його наступником на посаді канцлера. Але в 1966 р. соратники фактично змусили його подати у відставку."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
Погодьтеся що, боротися з олігархатом протягом 14 років це, не магазини Рошен відкривати в кожному райцентрі.
Скільки райцентрів в Україні?
Ви так і не підтверджуєте фактами, цифрами свої твердження.
Скільки районів в Україні, і скільки всього фірмових магазинів Рошен?
Де відповіді на конкретні питання?
"Якщо Порошенко догоджав олігархам, чому вони об'єднались проти нього і сунули у владу квартального паяца?
Скільки райцентрів в Україні?"
РадійТе.
Це явно не боротьба з прокремлівськими помийками, мураєвський "наш" не закритий, хоча мураєв до сих розпинається на ньому, що ВСУ вбиває дітей на Донбасі.
А сбу-95 навіть не чешеться в його сторону.
А это всё не я, Спасибо жителям с Данбуссу, за Президента с Гондурусу
За які заслуги Зеленський взяв його і продовжує тримати в своїй партії?
І що цікаво, ні за бужанським, ні за ківою, який кляне Україну, не ганяються нацжони чи нацкорпус.
однако надо отдать должное - и ведущие и гости стали очень осторожны в высказываниях.
в комментариях 90% кацапы.
помойка 200%
врешті-решт коли вже суспільство саме собі дасть відповідь на запитання - чому це можливо?
а можливо це тому, що для всіх хто був і є у владі після Майдану, сам Майдан в розумінні простого люду їм не потрібен, вони його бояться точно так як і "папередники".
Слава Україні...
Смерть ворогам...