Окупанти видали майже 640 тис. паспортів РФ жителям ОРДЛО

Понад 600 тис. мешканців окупованих територій Донбасу отримали російські паспорти за спрощеною схемою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив начальник ГУ МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.

"На сьогодні - вже 639 тис. осіб", - сказав Агарков.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО видали близько 440 тис. паспортів Російської Федерації.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков заявив, що Україна не має претензій до більшості людей у Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання.

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