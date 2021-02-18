Окупанти видали майже 640 тис. паспортів РФ жителям ОРДЛО
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Понад 600 тис. мешканців окупованих територій Донбасу отримали російські паспорти за спрощеною схемою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив начальник ГУ МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.
"На сьогодні - вже 639 тис. осіб", - сказав Агарков.
Нагадаємо, в січні повідомлялося, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО видали близько 440 тис. паспортів Російської Федерації.
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков заявив, що Україна не має претензій до більшості людей у Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання.
Топ коментарі
+25 Super Gut
показати весь коментар18.02.2021 14:14
+10 belge
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+9 Yury Simashko
показати весь коментар18.02.2021 14:15
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Будь ласка, зачекайте...
Этим и воспользовались Азеры.
Собственно всем пофиг на этот карабах.
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почему победили, ну у Армян нет полноценной системы ПВО, нет столько населения как Азербаджане.
нет новой техники и прочее и прочее. Армению просто слили для поучительного урока, мол так будет с каждым.
ТО что РФ не пришло на помощь, о многом говорит.
а по договору должны были помочь, но проигнорировали ибо власть не устраивает РФ. Вот и вся сказка.
и развернутые системы ПВО ?
как раз для отражения атак беспилотников.
они посмотрели на Сирию и убедились, что даже РОИ беспилотников не долетают до Росиийских баз.
будет как в Карабахе - чемодан вокзал Армения-расея.....
Законопроект о двойном гражданстве в Украине не предусматривает никаких преследований украинских граждан, имеющих также российский паспорт, заявил один из авторов законодательной инициативы во вторник народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Микиша.
"Существует еще один миф о том, что якобы всех граждан с российскими паспортами мы будем преследовать. Нет, гражданам, которые имеют еще один иностранный паспорт, а может, и несколько, мы предоставим возможность прийти и добровольно задекларировать их наличие", - отметил депутат во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
утрись, поц
да и Греция потеряла северный Кипр.
так что прецендентов много.