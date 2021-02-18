Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО

Более 600 тыс. жителей на оккупированных территориях Донбасса, получили российские паспорта по упрощенной схеме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков

"На сегодняшний день - уже 639 тыс. человек", - сказал Агарков.

Напомним, в январе сообщалось, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил, что Украина не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.

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