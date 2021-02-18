Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО
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Более 600 тыс. жителей на оккупированных территориях Донбасса, получили российские паспорта по упрощенной схеме.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков
"На сегодняшний день - уже 639 тыс. человек", - сказал Агарков.
Напомним, в январе сообщалось, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации.
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил, что Украина не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.
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+25 Super Gut
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+9 Yury Simashko
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Этим и воспользовались Азеры.
Собственно всем пофиг на этот карабах.
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почему победили, ну у Армян нет полноценной системы ПВО, нет столько населения как Азербаджане.
нет новой техники и прочее и прочее. Армению просто слили для поучительного урока, мол так будет с каждым.
ТО что РФ не пришло на помощь, о многом говорит.
а по договору должны были помочь, но проигнорировали ибо власть не устраивает РФ. Вот и вся сказка.
и развернутые системы ПВО ?
как раз для отражения атак беспилотников.
они посмотрели на Сирию и убедились, что даже РОИ беспилотников не долетают до Росиийских баз.
будет как в Карабахе - чемодан вокзал Армения-расея.....
Законопроект о двойном гражданстве в Украине не предусматривает никаких преследований украинских граждан, имеющих также российский паспорт, заявил один из авторов законодательной инициативы во вторник народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Микиша.
"Существует еще один миф о том, что якобы всех граждан с российскими паспортами мы будем преследовать. Нет, гражданам, которые имеют еще один иностранный паспорт, а может, и несколько, мы предоставим возможность прийти и добровольно задекларировать их наличие", - отметил депутат во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
утрись, поц
да и Греция потеряла северный Кипр.
так что прецендентов много.