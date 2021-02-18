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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО

Более 600 тыс. жителей на оккупированных территориях Донбасса, получили российские паспорта по упрощенной схеме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков

"На сегодняшний день - уже 639 тыс. человек", - сказал Агарков.

Напомним, в январе сообщалось, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил, что Украина не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.

Также читайте: Террористы ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами, - СМИ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
Ну и шо? С возвращением Украины на Донбасс, эти козлы с паспортами с уродливой курицей должны будут собрать манатки в 3-х месячный срок и свалить. В противном случае им грозит принудительная депортация в рамках международного миграционного законодательства. Кстати, такая же херня ожидает крысян с кацапскими биопаспортами.
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18.02.2021 14:14
+10
Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7841 Нужно ещё больше ништяков накидать этим несчастным людям. Утроить пенсии, каждому ежемесячное пособие в размере трёх последних окладов. В Турцию возить два раза в год. Мы ж хотим, чтобы они нас любили?
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18.02.2021 14:14
+9
Громадянська війна,громадян України проти громадян Кацапії.
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18.02.2021 14:15
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Ну и шо? С возвращением Украины на Донбасс, эти козлы с паспортами с уродливой курицей должны будут собрать манатки в 3-х месячный срок и свалить. В противном случае им грозит принудительная депортация в рамках международного миграционного законодательства. Кстати, такая же херня ожидает крысян с кацапскими биопаспортами.
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18.02.2021 14:14 Ответить
Расскажи это армянам. Они поржут.
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18.02.2021 14:36 Ответить
Армян знатно проучили, РФ за них не вступалась даже ибо надо выбирать президента нормального.
Этим и воспользовались Азеры.
Собственно всем пофиг на этот карабах.
------
почему победили, ну у Армян нет полноценной системы ПВО, нет столько населения как Азербаджане.
нет новой техники и прочее и прочее. Армению просто слили для поучительного урока, мол так будет с каждым.
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18.02.2021 14:44 Ответить
Не согласен. Армянская армия 30 лет готовилась воевать за карабах по российским военным стндартам. Мощь росармии сильно преувеличена. Везде где она вступает в противостояние со стандарами нато она терпит сокрушительное поражение.
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18.02.2021 18:16 Ответить
ну сама собой готовилась, вот и наготовилась.
ТО что РФ не пришло на помощь, о многом говорит.
а по договору должны были помочь, но проигнорировали ибо власть не устраивает РФ. Вот и вся сказка.
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19.02.2021 01:41 Ответить
Да нет,весь мир увидел, что против турок, твоё ***** мелкое чмо
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18.02.2021 21:06 Ответить
зачем тогда турки покупают С-400 ?
и развернутые системы ПВО ?

как раз для отражения атак беспилотников.

они посмотрели на Сирию и убедились, что даже РОИ беспилотников не долетают до Росиийских баз.
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19.02.2021 01:43 Ответить
флаг смени на аквафреш тычун
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18.02.2021 14:47 Ответить
Амёба, твоя мама на трассе
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18.02.2021 21:06 Ответить
Окупанти видали майже 640 тис. паспортів РФ жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6623
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18.02.2021 14:29 Ответить
И всех кто работает в России или находится там больше 3 месяцев нужно лишить гражданства.
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18.02.2021 14:47 Ответить
Мечтай. Они гаждане Украини и будут кричать путин памаги. И ничего ви с ними не сделаете, технология отработанная в криму.
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18.02.2021 15:05 Ответить
Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7841 Нужно ещё больше ништяков накидать этим несчастным людям. Утроить пенсии, каждому ежемесячное пособие в размере трёх последних окладов. В Турцию возить два раза в год. Мы ж хотим, чтобы они нас любили?
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18.02.2021 14:14 Ответить
Громадянська війна,громадян України проти громадян Кацапії.
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18.02.2021 14:15 Ответить
нехай хоть тупина в зад целуют (что впрочем ежедневно и делают), Украине в будущем если и нужны будут эти территории то врятли с этим прокацапским охлосом.....
будет как в Карабахе - чемодан вокзал Армения-расея.....
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18.02.2021 14:19 Ответить
Киев. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
Законопроект о двойном гражданстве в Украине не предусматривает никаких преследований украинских граждан, имеющих также российский паспорт, заявил один из авторов законодательной инициативы во вторник народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Микиша.
"Существует еще один миф о том, что якобы всех граждан с российскими паспортами мы будем преследовать. Нет, гражданам, которые имеют еще один иностранный паспорт, а может, и несколько, мы предоставим возможность прийти и добровольно задекларировать их наличие", - отметил депутат во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
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18.02.2021 14:21 Ответить
И что ты этим хотел сказать?
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18.02.2021 14:25 Ответить
он хотел сказать, шо лугандон это люди первого сорта, а вы, хохло-придурки, будете и дальше платить пенсии и контрибуции сепарам можно также вакцинами пфайзер..
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18.02.2021 20:51 Ответить
?????NAXIBA taki Ukraini !?
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18.02.2021 14:29 Ответить
та им осталось править 2-3 года..Все равно за это время русня не уйдет с ОРДЛО...А мы придем после и порядок наведем ..Чехи смогли в Судетах навести..наведем и мы..30 кг на каждого и на новую родину в кацапию....
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18.02.2021 14:54 Ответить
Пока не свергли путлеровское ОПГ на рашке , мы хрен вернем эти територии , а потом этой бумажкой с двуглавым петухом будут в инстограмме жо..ы вытерать !
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18.02.2021 14:24 Ответить
Ну не давайте им украинскую пенсию . Мне кажется , что это очень справедливо . Надо освобождать землю Украины , а не прямо ходящих без мозгов и самоуважения . Они временное явление .
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18.02.2021 14:25 Ответить
Вот и хорошо . Молитесь дальше своему путлу . Окупанти видали майже 640 тис. паспортів РФ жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1319
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18.02.2021 14:30 Ответить
Как жители оккупированного Донбасса бегут на территорию, подконтрольную «кровавой хунте» ВИДЕО!!!

утрись, поц
Окупанти видали майже 640 тис. паспортів РФ жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2993
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18.02.2021 14:33 Ответить
я б їм у комунікації всі відрубав. Підірвати всі труби і стовби к путінскій матері, і сказати,що то були сомалійські пірати.
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18.02.2021 14:39 Ответить
"Потрібно прийняти закон про подвійне громадянство, для захисту нашихлюдей",- ВАЗеленський.
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18.02.2021 14:28 Ответить
Все кто принял рос.гражданство должны быть лишены соц.выплат. Кацапизм не лечится.
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18.02.2021 14:34 Ответить
Окупанти видали майже 640 тис. паспортів РФ жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8506
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18.02.2021 14:35 Ответить
Ніякого подвійного громадянства України, поки іде війни, хоча б. Але ерефії в переліку подвійного громадянства не повинно бути!!!!.
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18.02.2021 14:35 Ответить
Ну еще маленько подождать , русское гражданство будет практически у всех.. И что тогда возвращать? Не может быть территории Украины на которой живет 99% русских. Это уже не Украина. Так что пока клоун перемиряется "Васька слушает да ест".
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18.02.2021 14:35 Ответить
Возвращать землю, а этих ватников забирай )))
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18.02.2021 14:40 Ответить
А вот это фигушки... Это их земля, они там жили и будут жить.
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18.02.2021 16:07 Ответить
Не уверен. Эти терриории всегда будут вне закона и раша будет их содержать и кормить, равно как и крым, да ещё и санкции получать сверху! Выгодное приобретение, нечего сказать!...
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18.02.2021 18:22 Ответить
Да плевала ********* на эти санкции. : лет уже санкции и что? Ну ограничили в колбасе немецкой - да плевать. Санкции ничего не изменят.
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18.02.2021 19:37 Ответить
Ана, конечно, наверное поэтому конь и ***** так истерят
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18.02.2021 21:08 Ответить
памятник аленке продали за несколько лямов. эту хрень тоже хорошо продадут!
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18.02.2021 17:12 Ответить
Настанут времена, когда этот паспорт будет нужен как сейчас есть потребность в паспорте совка. А сейчас ордловцам предлагается свернуть данный макумэнт в трубочку и ... что делать дальше - спросите у Кивы.
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18.02.2021 14:38 Ответить
Де-юре это означает, что они заселили нашу территорию своими гражданами. А это - потеря территории на ближайшее будущее, и все эти нормандские форматы переговоров - до сраки. Кравчук это уже подтвердил.
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18.02.2021 14:38 Ответить
та им осталось править 2-3 года..Все равно за это время русня не уйдет с ОРДЛО...А мы придем после и порядок наведем ..Чехи смогли в Судетах навести..наведем и мы..30 кг на каждого и на новую родину в кацапию....
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18.02.2021 14:58 Ответить
а вот Сербия не смогла и потеряла Косово.
да и Греция потеряла северный Кипр.

так что прецендентов много.
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18.02.2021 15:08 Ответить
Смешно читать, ми придем порядок наведем, виселим. Ничего ви с ними не сделаете, глупци, проверено кримом. Маскали заложили очередную бомбу.
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18.02.2021 15:10 Ответить
А нам когда?
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18.02.2021 15:11 Ответить
Згідно з Конституцією, у нас не може бути подвійного громадянства, а резнікову давно пора у відставку.
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18.02.2021 15:33 Ответить
Виходить Україна платить пенсії громадянам кацапії? Якийсь поганий сон.
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18.02.2021 15:52 Ответить
Фишка в том, что большинство пенсов Донбасса, платили пенсионные отчисления в Украину.
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18.02.2021 16:04 Ответить
Коли повернемо окуповані території, тоді і платити продовжимо. А поки що забезпечення населення - це проблема окупанта. Як кажуть цигани: Хто вкрав коня, той його і годує.
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18.02.2021 16:11 Ответить
Так тех пенсов уже не будет))) Я не такой оптимист как ты, но я вижу ПМР. Родственник там живет. У них нет границы с Рашей, но в Молдову они не хотят АБСОЛЮТНО. У Донбасса есть прямая подпитка из Раши. У них уже вакцину колят, а в Украине нет. Повторюсь, тема не оч меня касается
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18.02.2021 16:25 Ответить
Але всіх, хто отримав паспорт з куркою , нафіг за поребрик , або стаття 111 державна зрада.
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18.02.2021 16:26 Ответить
З 1992 року , там була вільна економічна зона , тобто податки , і пенсійний також , в казну України не йшли .
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18.02.2021 16:24 Ответить
Тата, податкы шли до дебильной блокады Парасюка, и Семенченко. Даааааа, все предприятия платили налоги в Украину. Не маленькие деньги меж прочь, и уголь продавали в Украину ЛЕГАЛЬНО, а не обходными путями, как сейчас.
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18.02.2021 16:29 Ответить
Будь ласка по гугліть, та прочитайте ,до якого року там була вільна економічна зона , тобто напртязі скількох років вони в казну України не платили податки . Але за ці роки вони хочуть від України пенсії . Най їм ахметов, овоч, пуйло платить, але не ми. Вибрали фашиста пуйла , от нехай він їм і платить.
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18.02.2021 16:35 Ответить
Не хочу проводить свои расследования, просто слышал недовольство, что Донбасс прекратил платить налоги, и предприятия отошли к Курченко.
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18.02.2021 16:46 Ответить
Я от этой проблемы далек, но немного помониторил. Говорят паспорт без прописки - пустое место. Согласен, ни пенсий ни пособий, ни за границу поехать... Узнал. Едут в глухомань, покупают за копейки, развалюху с адресом, и всем скопом прописываются. Минимальная пенсия 12 000 руб, или 4 500 грн. Много у кого такие пенсии в Украине? Кричать можно до пупочной грыжи, но надо помнить, "рыба ищет где глубже, а человек, где лучше. Все сказанное ИМХО.
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18.02.2021 16:00 Ответить
Окупанти видали майже 640 тис. паспортів РФ жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6641
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18.02.2021 16:24 Ответить
 
 