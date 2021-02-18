Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією

Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, коментуючи законопроєкти №4643-д і № 4644-д, які тимчасово встановили максимальну вартість розмитнення у розмірі 1 тис. євро, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що багато хто говорив до цього, що це останній раз і все. Але це дійсно той момент, коли не буде більше продовжень. І там термін уже обмежений кінцем грудня минулого року – щоб не було, що я зараз швиденько ввезу євробляху і її розмитню", - розповіла Кравчук.

Кравчук вважає ці законопроєкти розумним компромісом.

"Люди заплатять штраф. А якщо вони не захочуть розмитнювати, то після сплати штрафу вони перевозять за кордон машину і не платять за розмитнення. Якщо хочуть – сплачують не більше тисячі євро", - розповіла Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада попередньо схвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях". ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради в Києві відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою ухвалення законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів.