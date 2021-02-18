Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук
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Верховна Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією
Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, коментуючи законопроєкти №4643-д і № 4644-д, які тимчасово встановили максимальну вартість розмитнення у розмірі 1 тис. євро, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я розумію, що багато хто говорив до цього, що це останній раз і все. Але це дійсно той момент, коли не буде більше продовжень. І там термін уже обмежений кінцем грудня минулого року – щоб не було, що я зараз швиденько ввезу євробляху і її розмитню", - розповіла Кравчук.
Кравчук вважає ці законопроєкти розумним компромісом.
"Люди заплатять штраф. А якщо вони не захочуть розмитнювати, то після сплати штрафу вони перевозять за кордон машину і не платять за розмитнення. Якщо хочуть – сплачують не більше тисячі євро", - розповіла Кравчук.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради в Києві відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою ухвалення законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів.
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собственно авто рассчитано на максимум 5 лет, потом утилизация и покупка нового.
так экономически выгодно производителям.
? на норм евробляху бабла у тя нема? Работать не пробовал?
раньше машины делали на совесть в 90е даже. Потом стали делать с минимальным запасом прочности, ибо иначе новые машины некуда девать.
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Япошки тоже пошли по этому пути как и все у них только Лексусы (Тойота Хариер) более менее долговечны и то как посмотреть.
Ты наверное там в теме - сидишь на таможне и мзду гребешь? Или гоняешь сюда этот ржавый металлолом кораблями? Так что закрой свою вонючую пасть - дерьмом несет.
А может ты переедешь за границу и мы не будем платить тебе зарплату, в Польше и условия труда для тебя получше будет всего лишь 12-16 часов работы в день.
А корчів з усієї Європи багато можуть навезти
Рейтинх підлатати??.
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