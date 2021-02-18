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88 підозрюваних у справах Майдану судитимуть заочно, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

88 підозрюваних у справах Майдану судитимуть заочно, - ДБР

Державне бюро розслідувань скоро направить до суду справи щодо організаторів і виконавців злочинів на Майдані, які переховуються в Росії.

Про це повідомив під час пресконференції заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До суду скеровуються справи за спеціальною, заочною процедурою. Ми розпочали у цих справах активну роботу. У нас 88 підозрюваних у справах Майдану, які перебувають у розшуку. Зараз ми отримуємо дозволи суду на обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою за відсутністю підозрюваних та у подальшому дозвіл на заочне спеціальне розслідування. Якщо і далі робота триватиме у цьому напрямку, то ми найближчим часом завершимо і направимо до суду всіх організаторів і виконавців, які ухиляються від слідства і суду і перебувають в Росії", - сказав Яблонський.

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За його словами, з січня минулого року, відколи у ДБР було створено підрозділ у справах Майдану, слідчі повідомили про підозру 44 фігурантам справ і направили до суду 26 обвинувальних актів щодо 37 осіб.

Якщо рахувати в сукупності, то за весь час розслідування справ Майдану до відповідальності притягнуто 309 фігурантів, підсумував посадовець.

Автор: Наталя Джума
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а сідєть беркути будуть тоже заочно ?
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18.02.2021 15:46 Відповісти
та да, спочатку вбивць відпустили, а потім розпочинають цирк під назвою "зоачне судочинство"..
А лаптєстан беркутню все одно ніколи не видаст
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18.02.2021 15:49 Відповісти
Злобно, ****. Заочно (т.е., понарошку) у нас всегда лучше получается. Сейчас влупят по десятке. А не убегали бы - получили бы по 2 года условно. Или вообще - восстановление с компенсацией. 88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно, - ГБР - Цензор.НЕТ 2337
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18.02.2021 15:53 Відповісти
Все они уже обделались с перепугу.
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18.02.2021 16:02 Відповісти
Тогда всем судьям и прокурорам нужно и зарплату выдавать фантиками. Игрушечный суд - игрушечная оплата. Это что бы херней не занимались по много лет. Самый прекрасный бизнес - расследовать старые дела по которым никто никого никогда не привлечет к суду. По 10 лет можно "расследовать", а немалая зарплата регулярно капает.
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18.02.2021 16:26 Відповісти
а Татарова тоже судить будут??
Или поцЗедент наградит его за разгон Майдана
также как и Говнюкович наградил??
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18.02.2021 23:14 Відповісти
Дождались, когда все разбежались. 10% уже покойники, но зато над попавшими в наши ручёнки мы сделаем... А, может, надо было там же, на Майдане суд сделать? Не ждать, пока разбегутся?
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19.02.2021 06:50 Відповісти
 
 