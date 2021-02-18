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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно, - ГБР

Государственное бюро расследований скоро направит в суд дела в отношении организаторов и исполнителей преступлений на Майдане, скрывающихся в России.

Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В суд направляются дела по специальной, заочной процедуре. Мы начали в этих делах активную работу. У нас 88 подозреваемых по делам Майдана, которые находятся в розыске. Сейчас мы получаем разрешения суда на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей из-за отсутствия подозреваемых и в дальнейшем разрешение на заочное специальное расследование. Если и далее работа будет продолжаться в этом направлении, то мы в ближайшее время завершим и направим в суд всех организаторов и исполнителей, которые уклоняются от следствия и суда и находятся в России", - сказал Яблонский.

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По его словам, с января прошлого года, когда в ГБР было создано подразделение по делам Майдана, следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам дел и направили в суд 26 обвинительных актов в отношении 37 человек.

Если считать в совокупности, то за все время расследования дел Майдана к ответственности привлечены 309 фигурантов, подытожил чиновник.

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал интервью с заместителем начальника управления ГБР по делам Майдана Артемом Яблонским: "Епізод по 20 лютого розкрито майже повністю, від найвищого керівництва до рядового виконавця, який тиснув на гачок".
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а сідєть беркути будуть тоже заочно ?
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18.02.2021 15:46 Ответить
та да, спочатку вбивць відпустили, а потім розпочинають цирк під назвою "зоачне судочинство"..
А лаптєстан беркутню все одно ніколи не видаст
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18.02.2021 15:49 Ответить
Злобно, ****. Заочно (т.е., понарошку) у нас всегда лучше получается. Сейчас влупят по десятке. А не убегали бы - получили бы по 2 года условно. Или вообще - восстановление с компенсацией. 88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно, - ГБР - Цензор.НЕТ 2337
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18.02.2021 15:53 Ответить
Все они уже обделались с перепугу.
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18.02.2021 16:02 Ответить
Тогда всем судьям и прокурорам нужно и зарплату выдавать фантиками. Игрушечный суд - игрушечная оплата. Это что бы херней не занимались по много лет. Самый прекрасный бизнес - расследовать старые дела по которым никто никого никогда не привлечет к суду. По 10 лет можно "расследовать", а немалая зарплата регулярно капает.
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18.02.2021 16:26 Ответить
а Татарова тоже судить будут??
Или поцЗедент наградит его за разгон Майдана
также как и Говнюкович наградил??
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18.02.2021 23:14 Ответить
Дождались, когда все разбежались. 10% уже покойники, но зато над попавшими в наши ручёнки мы сделаем... А, может, надо было там же, на Майдане суд сделать? Не ждать, пока разбегутся?
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19.02.2021 06:50 Ответить
 
 