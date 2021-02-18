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смертність (184) населення (92) Держстат (237)

За 2020 рік населення скоротилося на 300 тисяч осіб, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За 2020 рік населення скоротилося на 300 тисяч осіб, - Держстат

Державна служба статистики оприлюднила про демографічну ситуацію в Україні за січень-грудень 2020 року. Смертність населення під час пандемії COVID-19 до кінця року перевищила рівень 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держстат.

Загалом з початку року в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертю більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

Тільки за один грудень в Україні померло 67 663 особи. Смертність перевищила минулорічну на 20 313 осіб (в грудні 2019 року померло 47 350 осіб).

Також читайте: Населення України продовжує скорочуватися: Інститут демографії назвав основні причини

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 293 457 осіб (в минулому році 308 817), міграційний приріст становив 9 316 осіб (в минулому році - 21 512).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 588 354 людини. З початку 2020 року населення України скоротилося на 314 062 осіб, в тому числі за грудень - на 41 572 особи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
кто-то ещё верит в эти цифры? каких 41млн.... или это у вас там по бумажкам на субсидиях сидят те кто уже давно выехал и капает себе в карман?

абы хоть 35 набралось... и то...
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18.02.2021 16:11
+2
є чотири види брехні: звичайна брехня, велика брехня, статистика, коронавірусна статистика
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18.02.2021 16:32
+1
Виноваты мигранты. Не захотевшие дружно ломануться в Украину чтобы строить светлое будущее кодлану Коломойского. В ответ на призыв комика-пианиста : Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину.
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18.02.2021 16:18
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Это возмутительно! За 2020 год население сократилось на 300 тысяч человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 7007
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18.02.2021 16:08 Відповісти
Вот что значит, когда неэффективные дебилы у власти и получают огромные зарплаты ни за что, остальные сидят на субсидиях при этом.
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18.02.2021 16:09 Відповісти
кто-то ещё верит в эти цифры? каких 41млн.... или это у вас там по бумажкам на субсидиях сидят те кто уже давно выехал и капает себе в карман?

абы хоть 35 набралось... и то...
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18.02.2021 16:11 Відповісти
ВИ справді вважаєтe сeбe більш компeтeнтним у цьому питанні, ніж статистичнe відомство？
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18.02.2021 20:17 Відповісти
статистичне ведомство идет в очко, также как и ты с подобными вопросами. Настоящее число населения может измерить лишь перепись населения, а не какие=то там статистические ведомства!
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19.02.2021 13:15 Відповісти
карантин вбиває
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18.02.2021 16:12 Відповісти
ужас....
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18.02.2021 16:14 Відповісти
Виноваты мигранты. Не захотевшие дружно ломануться в Украину чтобы строить светлое будущее кодлану Коломойского. В ответ на призыв комика-пианиста : Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину.
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18.02.2021 16:18 Відповісти
"С начала 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек, в том числе за декабрь - на 41 572 человек. "
Да задрали уже.....забудьте вы о 41млн....
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18.02.2021 16:21 Відповісти
Треба валити з України поки не пізно. Із-за різкого скорочення населення, не буде кому утримувати пенсіонерів.
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18.02.2021 16:23 Відповісти
є чотири види брехні: звичайна брехня, велика брехня, статистика, коронавірусна статистика
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18.02.2021 16:32 Відповісти
Чему верю? 1991 год 52 800 000 человек.
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18.02.2021 16:54 Відповісти
Тут вже зачистили територію на мільйонів 15 тому (це і померлі, і ті кого вигнали злиднями з України), а перепис блокує владна олігархія . А для ідіотів оптимістів поясню, якщо тут буде до 2050 року всього 18 млн, або менше то територію України розділять, тому, що геополітичні вовки такий ласий шмат території не залишать нечисельному населенню. Цю землю швидко заселять ті кого вижене природа і брак ресурсів в результаті подальшого потепління клімату.
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18.02.2021 16:59 Відповісти
Нормальна з eкологічних міркувань чисeльність людськоі популяціі на тeриторіі Украіни нe повинна пeрeвищувати 5 млн. особин (кращe значно мeншe). Такими тeмпами, як зараз, і до кінця століття нe встигнeмо.
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18.02.2021 20:23 Відповісти
Откуда взялась цифра 41 588 354????
В прошлом году с помпой прошла цифровая перепись населения и была оглашена цифра около 37 миллионов. На это был потрачен миллиард народных денег. И теперь опять коррупционные 41 миллион???
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18.02.2021 18:04 Відповісти
Откуда миллиард? Интересная цифра
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18.02.2021 19:36 Відповісти
Госстат другое сообщает:

За 2020 рік населення скоротилося на 300 тисяч осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 1025
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18.02.2021 18:34 Відповісти
Дубилет называл 37,3 млн. В общем излишняя смертность около 40 тысяч за два месяца. В сентябре этого не было. Ждем поста степанова что умирают и от других болезней.
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18.02.2021 19:35 Відповісти
Успехи работы команды зеленского просто поражают. Получается, что за пять лет правления шута каломойши, украинцев станет на 1.5 млн меньше! Молодцы, сходили на выборы по-приколу!
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18.02.2021 22:16 Відповісти
 
 