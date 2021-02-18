За 2020 год население сократилось на 300 тысяч человек, - Госстат
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Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-декабрь 2020 года. Смертность населения во время пандемии COVID-19 к концу года превысила уровень 2019 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госстат.
Всего с начала года в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.
Только за один декабрь в Украине умерло 67 663 человек. Смертность превысила прошлогоднюю на 20 313 человек (в декабре 2019 года умерло 47 350 человек).
Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 293 457 человек (в прошлом году 308 817), миграционный прирост составил 9 316 человек (в прошлом году - 21 512).
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41 588 354 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек, в том числе за декабрь - на 41 572 человек.
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абы хоть 35 набралось... и то...
Да задрали уже.....забудьте вы о 41млн....
В прошлом году с помпой прошла цифровая перепись населения и была оглашена цифра около 37 миллионов. На это был потрачен миллиард народных денег. И теперь опять коррупционные 41 миллион???