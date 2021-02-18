РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15267 посетителей онлайн
Новости Общество
2 393 23
смертность (266) население (145) Госстат (220)

За 2020 год население сократилось на 300 тысяч человек, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Общество

За 2020 год население сократилось на 300 тысяч человек, - Госстат

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-декабрь 2020 года. Смертность населения во время пандемии COVID-19 к концу года превысила уровень 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

Только за один декабрь в Украине умерло 67 663 человек. Смертность превысила прошлогоднюю на 20 313 человек (в декабре 2019 года умерло 47 350 человек).

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 293 457 человек (в прошлом году 308 817), миграционный прирост составил 9 316 человек (в прошлом году - 21 512).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41 588 354 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек, в том числе за декабрь - на 41 572 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население Украины продолжает сокращаться: Институт демографии назвал основные причины

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
кто-то ещё верит в эти цифры? каких 41млн.... или это у вас там по бумажкам на субсидиях сидят те кто уже давно выехал и капает себе в карман?

абы хоть 35 набралось... и то...
показать весь комментарий
18.02.2021 16:11
+2
є чотири види брехні: звичайна брехня, велика брехня, статистика, коронавірусна статистика
показать весь комментарий
18.02.2021 16:32
+1
Виноваты мигранты. Не захотевшие дружно ломануться в Украину чтобы строить светлое будущее кодлану Коломойского. В ответ на призыв комика-пианиста : Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это возмутительно! За 2020 год население сократилось на 300 тысяч человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 7007
показать весь комментарий
18.02.2021 16:08 Ответить
Вот что значит, когда неэффективные дебилы у власти и получают огромные зарплаты ни за что, остальные сидят на субсидиях при этом.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:09 Ответить
кто-то ещё верит в эти цифры? каких 41млн.... или это у вас там по бумажкам на субсидиях сидят те кто уже давно выехал и капает себе в карман?

абы хоть 35 набралось... и то...
показать весь комментарий
18.02.2021 16:11 Ответить
ВИ справді вважаєтe сeбe більш компeтeнтним у цьому питанні, ніж статистичнe відомство？
показать весь комментарий
18.02.2021 20:17 Ответить
статистичне ведомство идет в очко, также как и ты с подобными вопросами. Настоящее число населения может измерить лишь перепись населения, а не какие=то там статистические ведомства!
показать весь комментарий
19.02.2021 13:15 Ответить
карантин вбиває
показать весь комментарий
18.02.2021 16:12 Ответить
ужас....
показать весь комментарий
18.02.2021 16:14 Ответить
Виноваты мигранты. Не захотевшие дружно ломануться в Украину чтобы строить светлое будущее кодлану Коломойского. В ответ на призыв комика-пианиста : Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:18 Ответить
"С начала 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек, в том числе за декабрь - на 41 572 человек. "
Да задрали уже.....забудьте вы о 41млн....
показать весь комментарий
18.02.2021 16:21 Ответить
Треба валити з України поки не пізно. Із-за різкого скорочення населення, не буде кому утримувати пенсіонерів.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:23 Ответить
є чотири види брехні: звичайна брехня, велика брехня, статистика, коронавірусна статистика
показать весь комментарий
18.02.2021 16:32 Ответить
Чему верю? 1991 год 52 800 000 человек.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:54 Ответить
Тут вже зачистили територію на мільйонів 15 тому (це і померлі, і ті кого вигнали злиднями з України), а перепис блокує владна олігархія . А для ідіотів оптимістів поясню, якщо тут буде до 2050 року всього 18 млн, або менше то територію України розділять, тому, що геополітичні вовки такий ласий шмат території не залишать нечисельному населенню. Цю землю швидко заселять ті кого вижене природа і брак ресурсів в результаті подальшого потепління клімату.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:59 Ответить
Нормальна з eкологічних міркувань чисeльність людськоі популяціі на тeриторіі Украіни нe повинна пeрeвищувати 5 млн. особин (кращe значно мeншe). Такими тeмпами, як зараз, і до кінця століття нe встигнeмо.
показать весь комментарий
18.02.2021 20:23 Ответить
Откуда взялась цифра 41 588 354????
В прошлом году с помпой прошла цифровая перепись населения и была оглашена цифра около 37 миллионов. На это был потрачен миллиард народных денег. И теперь опять коррупционные 41 миллион???
показать весь комментарий
18.02.2021 18:04 Ответить
Откуда миллиард? Интересная цифра
показать весь комментарий
18.02.2021 19:36 Ответить
Госстат другое сообщает:

За 2020 рік населення скоротилося на 300 тисяч осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 1025
показать весь комментарий
18.02.2021 18:34 Ответить
Дубилет называл 37,3 млн. В общем излишняя смертность около 40 тысяч за два месяца. В сентябре этого не было. Ждем поста степанова что умирают и от других болезней.
показать весь комментарий
18.02.2021 19:35 Ответить
Успехи работы команды зеленского просто поражают. Получается, что за пять лет правления шута каломойши, украинцев станет на 1.5 млн меньше! Молодцы, сходили на выборы по-приколу!
показать весь комментарий
18.02.2021 22:16 Ответить
 
 