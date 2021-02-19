Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сьогодні, 19 лютого, влада Сполучених Штатів опублікує доповідь про нові додаткові санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це виданню Bloomberg заявили інформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Очікується, що нові санкції торкнуться невеликої кількість пов'язаних з Росією організацій.
При цьому США мають намір утриматися від запровадження санкцій проти німецьких підприємств, пов'язаних з газопроводом, зазначено в повідомленні.
Джерела пояснили подібне прагнення бажанням американської адміністрації зупинити будівництво "Північного потоку-2", не викликаючи антагонізму в Німеччині.
Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани із запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
Конгресмени впевнені, що завершення будівництва Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоб чинити політичний тиск по всій Європі.
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скіки можна їх рятувати?
Источники объяснили подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство "Северного потока-2", не вызывая антагонизма у Германии."
_Всё ясно. Это просто шляпа, а не санкции. И в эту шляпу - кремль насрал.
Контрольный выстрел в полухолодный трупп проекта сделали когда санкциями вывели компании страховщиков и сертификаторов.
Ляжит вяличие в грязи и собственном дерьме испуская последний дух, а его все пинают и пинают. Ау толерантные, ну нельзя же так издеваться над покойником.
то есть мы не доживем до падения моста? путлер же **** такая нас всех переживет, там вся медицина мира будет его лечить
Поэтому СП-2 как ПАРАША строила так и строит дальше.
завершениедостройку. Вот суть. Но в СМИ дураки будут говорить не об этом, а о том, что "ввели санкции". Дебилы!
Це картинки =козака байди= та його іконки ?