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Новини За кордоном
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Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти

Сьогодні, 19 лютого, влада Сполучених Штатів опублікує доповідь про нові додаткові санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це виданню Bloomberg заявили інформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Очікується, що нові санкції торкнуться невеликої кількість пов'язаних з Росією організацій.

При цьому США мають намір утриматися від запровадження санкцій проти німецьких підприємств, пов'язаних з газопроводом, зазначено в повідомленні.

Джерела пояснили подібне прагнення бажанням американської адміністрації зупинити будівництво "Північного потоку-2", не викликаючи антагонізму в Німеччині.

Також читайте: Конгресмени США просять Держдеп відзвітувати про санкції проти "Північного потоку-2"

Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани із запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Конгресмени впевнені, що завершення будівництва Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоб чинити політичний тиск по всій Європі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
"При этом США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом, указано в сообщении.
Источники объяснили подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство "Северного потока-2", не вызывая антагонизма у Германии."
_Всё ясно. Это просто шляпа, а не санкции. И в эту шляпу - кремль насрал.
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19.02.2021 08:42
+7
українці теж рвуть сраки щоб стрільнути собі в дупу (останні вибори це добре продемонстрували)
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19.02.2021 08:55
+6
Америка повинна дозволити німцям вистрелити собі в дупу (де в німців голова)!
скіки можна їх рятувати?
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19.02.2021 08:40
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Америка повинна дозволити німцям вистрелити собі в дупу (де в німців голова)!
скіки можна їх рятувати?
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19.02.2021 08:40 Відповісти
Від їхнього стріляння постраждаємо і ми.
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19.02.2021 08:43 Відповісти
українці теж рвуть сраки щоб стрільнути собі в дупу (останні вибори це добре продемонстрували)
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19.02.2021 08:55 Відповісти
Сегодня США обнародуют доклад о новых санкциях против "Северного потока-2", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1801
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19.02.2021 08:41 Відповісти
"При этом США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом, указано в сообщении.
Источники объяснили подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство "Северного потока-2", не вызывая антагонизма у Германии."
_Всё ясно. Это просто шляпа, а не санкции. И в эту шляпу - кремль насрал.
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19.02.2021 08:42 Відповісти
бла бла бла проти *****
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19.02.2021 09:11 Відповісти
Байден включив задню.
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19.02.2021 10:42 Відповісти
Это что, тонкий английский юмор у них такой? Все прекрасно знают что проект был убит еще администрацией Трампа в 2019 году, после того как вышли компании трубоукладчики. Нет и не будет у педирации технологий уложить трубу на глубоководье от слова "НИКОГДА".
Контрольный выстрел в полухолодный трупп проекта сделали когда санкциями вывели компании страховщиков и сертификаторов.
Ляжит вяличие в грязи и собственном дерьме испуская последний дух, а его все пинают и пинают. Ау толерантные, ну нельзя же так издеваться над покойником.
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19.02.2021 08:50 Відповісти
_А ты не торопись неверные выводы делать. Про крымский мост типы вроде тебя тоже вон как пели, а людоеды его взяли - и построили! И мост стоит, ****. И нашим судам путь перекрывает! Теперь болтуны ту же песенку про СП-2 поют... Болтуны трепятся, а людоеды - знай себе достраивают! При яростной, ожесточённой поддержке курвы Германии.
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19.02.2021 09:05 Відповісти
Не знаю кто ты там сержант или прапорщик, тыкаешь бойко, ботами лайкаешь. Значит высшим образованием не обременен. Вся ваша жизнь на ********* адно вяличие и мультики, в мост вбухали столько, что мама не горюй а стоять ему осталось меньше чем путлеру царствовать. Крым баранам всунули как чемодан без ручки, держи пока не надорвешься и назад к ягелю.
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19.02.2021 09:32 Відповісти
Мимо. Совсем!
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19.02.2021 09:42 Відповісти
"...стоять ему осталось меньше чем путлеру царствовать..."

то есть мы не доживем до падения моста? путлер же **** такая нас всех переживет, там вся медицина мира будет его лечить
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19.02.2021 14:25 Відповісти
а може "бовтуни" просто при виконанні і банально відробляють зарплату.
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19.02.2021 09:50 Відповісти
Не могу ручаться что это не так.
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19.02.2021 09:53 Відповісти
Болеешь? Укладка идет полным ходом. Вот именно сейчас. Переделали два своих корабля и теперь без всякой помощи извне медленно, но уверенно заканчивают укладку. И уже никто не сможет помешать. Все палки в колеса которые могли - уже воткнули. А караван идет... И к концу укладки будет свой сертификационный центр, по всем мировым нормам. Которому плевать на санкции. Так что остался только один способ помешать закончить - бомбежка.
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19.02.2021 10:07 Відповісти
Козломордым хоть ссы в глаза, а он в ответ : Это святого путина роса.
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19.02.2021 10:17 Відповісти
Нємножко асталась...
Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4268
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19.02.2021 08:52 Відповісти
Угу... Прогноз синоптиков.
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19.02.2021 09:06 Відповісти
пустышка, оба судна нужные для постройки сп2 принадлежат рф, можно хоть в 10 слоев санкциями обложить компании занимающиеся стройкой - по окончании просто обанкротят юр лица и передадут трубоукладчики другому юр лицу
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19.02.2021 09:23 Відповісти
_Чтобы убить СП-2 стрелять нужно именно в Германию. СП-2 сдохнет только тогда, когда подельники путлера под давлением сами откажутся от него - но именно этого США и не сделали, в очередной раз отделавшись лишь имитацией настоящих (действенных) санкций! И тем самым предоставляя путлеру возможность достроить своё оружие против Европы, в т. ч. Украины. Фактически - дали людоедам зелёный свет.
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19.02.2021 09:40 Відповісти
Трамп ввів санкції під які мали попасти всі німецькі компанії-учасники, а Байден вивів їх з під удару.
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19.02.2021 10:40 Відповісти
А Трамп вводил санкции против немецких компаний.
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19.02.2021 09:56 Відповісти
Трамп разрушал отношения США с Германией
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19.02.2021 10:00 Відповісти
Він ще й війська виводив у Польщу. Для бюргерів це, це мільярдні втрати.
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19.02.2021 10:36 Відповісти
А, если конкретно, то против какой немецкой компании ввел?
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19.02.2021 10:05 Відповісти
Проти всіх, які приймають участь в будувництві та експлуатації. Тому і зупинили будівництво що, всі одразу відцуралися від кацапів.
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19.02.2021 10:38 Відповісти
Санкции США - это только предупреждение для европейских компаний, ни против какой европейской компании санкции НЕ ВВЕЛИ, кроме компаний ПАРАШИ.
Поэтому СП-2 как ПАРАША строила так и строит дальше.
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19.02.2021 11:44 Відповісти
Так ще не дійшло до експлуатації. Німецькі компанії в головному займаються експлуатацією.
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19.02.2021 12:09 Відповісти
ЗІ: не забуваймо що, санкції налякали ті компанії, які розраховували прийняти участь і в будівництві.
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19.02.2021 12:10 Відповісти
А я бы сделал ход конем. На рашку наложить эмбарго на экспорт сероводородов до освобождения Крыма и Донбасса и подписания соглашения на выплату репараций. А Германии дать добро достраивать СП-2
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19.02.2021 10:00 Відповісти
И через неделю вся Европа замерзнет.
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19.02.2021 10:09 Відповісти
До сьогодні не мерзне.
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19.02.2021 10:35 Відповісти
Потому, что сейчас туда идет почти вдвое увеличеный поток газа.
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19.02.2021 12:05 Відповісти
Не замерзнет. Есть альтернативы
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19.02.2021 11:38 Відповісти
Да, это правильно, но **** Путлер скупает пачками европейских политических ШАВОК, которые скорее застрелятся чем введут эмбарго против БАЛАЛАЙНИ.
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19.02.2021 10:10 Відповісти
Углеводородов
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19.02.2021 10:12 Відповісти
Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9244 Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2472
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19.02.2021 10:15 Відповісти
А застосування торпед передбачено?
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19.02.2021 10:27 Відповісти
Ну, Трамп накладав санкції на всі компанії афілійовані з Північним Потоком-2, А тут німецькі компанії вже виводять з під санкцій.
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19.02.2021 10:33 Відповісти
_Это зелёный свет на завершение достройку. Вот суть. Но в СМИ дураки будут говорить не об этом, а о том, что "ввели санкции". Дебилы!
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19.02.2021 10:59 Відповісти
ага, оце і є обіцяні "драконовські санкції із аду"
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19.02.2021 12:11 Відповісти
А де три сторінки коментів фанатів =животворящого= діда ?
Це картинки =козака байди= та його іконки ?
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19.02.2021 14:57 Відповісти
*Де картинки
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19.02.2021 14:58 Відповісти
 
 